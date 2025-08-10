জাতির যুবকের কাছে একটি আয়না

আগস্ট 10, 2025 প্রকাশিত
পাকিস্তান 2024 এর প্রতিবেদনে শিশুদের রাজ্যটি এই বছরের 30 এপ্রিল জাতীয় শিশুদের (এনসিআরসি) কমিশন (এনসিআরসি) দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং চালু করা হয়েছিল। ফেডারেল সরকার ২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সালে একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, এনসিআরসি -র শিশু অধিকারের প্রচার, সুরক্ষা এবং পূরণের জন্য অত্যধিক ম্যান্ডেট রয়েছে যেমন পাকিস্তানের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, জাতিসংঘের শিশুদের (ইউএনসিআরসি) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশন।
পাকিস্তান জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি মূল মানবাধিকার চুক্তি অনুমোদন করেছে যা শিশুদের অধিকার সুরক্ষার জন্য একটি বিস্তৃত কাঠামো সরবরাহ করে। এনসিআরসির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জাতিসংঘের চুক্তি সম্পর্কিত পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন বিলম্ব হয়েছে, বেশ কয়েকটি অতিরিক্ত প্রতিবেদনের সংমিশ্রণের অনুশীলন সহ। যদিও সরকার মনোনীত মন্ত্রনালয় এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কোষের মাধ্যমে তার চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণে অগ্রগতি অর্জন করে, বিলম্ব এই প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতা দুর্বল করে এবং চুক্তি সংস্থাগুলির সাথে সময়োচিত ব্যস্ততা এবং সুপারিশগুলিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা দেয়।
চুক্তি সংস্থাগুলির সমাপ্তি পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশগুলি শিশুদের অধিকার এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত নীতি, আইন ও বাস্তবায়নের ব্যবধানগুলি মোকাবেলার জন্য পাকিস্তানের জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন এবং নীতিগুলি সারিবদ্ধ করা পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই জাতীয় আইনী সুরেলাও দেশের শিশুদের অধিকারের পরিস্থিতি উন্নত করতে সহায়তা করবে।
প্রতিবেদনে ইউএনসিআরসি -র চারটি মূল স্তম্ভ জুড়ে শিশুদের অধিকার পরীক্ষা করা হয়েছে: উন্নয়ন, বেঁচে থাকা, সুরক্ষা এবং অংশগ্রহণ। প্রতিটি বিভাগ স্থল, উদীয়মান প্রবণতা, আইনী কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এবং বৈষম্য পরীক্ষা করে। প্রতিবেদনে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল ও কার্যকর শিশু-কেন্দ্রিক নীতি ও কর্মসূচির জন্য নীতিনির্ধারক, সুশীল সমাজ সংগঠন এবং উন্নয়ন অংশীদারদের জন্য লক্ষ্যযুক্ত সুপারিশ সহ প্রতিটি থিম্যাটিক অঞ্চল শেষ হয়েছে।
উন্নয়নের অধিকার
প্রতিবেদন অনুসারে পাকিস্তানের ৪ %% জনসংখ্যা ১৮ বছরের কম বয়সী, এতে ৫১..6% পুরুষ এবং ৪৮.৩% মহিলা রয়েছে। স্কুলের বাইরে 5-16 বছর বয়সী 26 মিলিয়নেরও বেশি শিশু সহ স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের (ওএসসি) একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে। পাকিস্তানের% 77% শিশুদের “দরিদ্র শেখা” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যার অর্থ তারা 10 বছর বয়সে সাধারণ পাঠ্যটি পড়তে এবং বুঝতে অক্ষম। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি বিশেষত প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির শিশু, প্রতিবন্ধী শিশুদের শিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু এবং ট্রান্সজেন্ডার শিশুরা যারা শিক্ষার অংশে সিস্টেমিক বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। নির্দিষ্ট বাধাগুলি সম্বোধন করে প্রান্তিক গোষ্ঠী থেকে শিশুদের জন্য শিক্ষাগত সুযোগগুলি প্রসারিত করা উচিত।
জাতীয় পর্যায়ে (গ্রামীণ), জরিপ করা সরকারী বিদ্যালয়ের ১১% এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের ১১% প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে। শারীরিক অ্যাক্সেসযোগ্যতা স্কুলগুলিতে অপর্যাপ্ত থেকে যায়, কেবলমাত্র 23% সরকারী স্কুল এবং 55% বেসরকারী বিদ্যালয় র্যাম্পে সজ্জিত, অন্যদিকে অ্যাক্সেসযোগ্য টয়লেটগুলি সরকারের 51% এবং 57% বেসরকারী বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়। সহায়ক ডিভাইস এবং বিশেষায়িত কর্মীদের শ্রবণ করার মতো সমালোচনামূলক সহায়তা পরিষেবাগুলি কেবল 21% বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে দুর্লভ এবং উপলব্ধ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে কার্যত অস্তিত্বহীন রয়েছে। দৃষ্টি এবং গতিশীলতার সাথে সম্পর্কিত প্রতিবন্ধীতা সর্বাধিক পর্যবেক্ষণ করা হয়; যাইহোক, এমনকি এই ক্ষেত্রেগুলি প্রতি স্কুলে একের চেয়ে কম সন্তানের গড়ে গড়ে, সনাক্তকরণ এবং অন্তর্ভুক্তির ফাঁকগুলি তুলে ধরে।
২০২৪ সালে, শিক্ষার জন্য বরাদ্দ জিডিপির ১.7 শতাংশে নেমে এসেছে, ২০২০ সালে ২.১% থেকে হ্রাস পেয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি বর্তমান বাজেটে 0.60 শতাংশে হ্রাস পেয়ে 0.60 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী গড় 4.3%এর চেয়ে কম। উভয় ফেডারেল এবং প্রাদেশিক সরকারকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে এবং জিডিপির কমপক্ষে 4% এ শিক্ষার ব্যয় বাড়াতে হবে, বিশ্বব্যাপী মানগুলির সাথে একত্রিত করে।
প্রতিবেদনে বাচ্চাদের খেলার অধিকারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সুপারিশ করা হয়েছে, সমস্ত স্কুলকে একটি প্লে নীতি প্রবর্তন করা উচিত যার জন্য স্কুলগুলিতে 30-45 মিনিটের দৈনিক খেলার প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে স্থানীয় সরকার-শিক্ষার বিভাগের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উপলভ্য নগর জমিটিকে নিরাপদ খেলার মাঠে রূপান্তর করা উচিত।
বেঁচে থাকার অধিকার
প্রতিবেদনে পাকিস্তানে শিশুদের বেঁচে থাকার বহুমুখী মাত্রাগুলি অনুসন্ধান করা হয়েছে, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জল, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন এবং শিশুদের সুস্থতার মধ্যে ইন্টারপ্লে সম্বোধন করে। টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও, পাঁচ বছরের কম বয়সী নবজাতক এবং শিশুদের মধ্যে উচ্চ মৃত্যুর হার মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্যসেবার সমালোচনামূলক ফাঁককে প্রতিফলিত করে।
উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাকিস্তানের সীমিত সংস্থান এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর একটি উল্লেখযোগ্য চাপ এবং শিশুদের বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জরুরি প্রয়োজনকে তুলে ধরে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিশু সুরক্ষায় জনসাধারণের ব্যয়কে প্রসারিত না করে ভবিষ্যতে শিশুদের জন্য সীমিত সুযোগ রয়েছে এবং পাকিস্তানের ঝুঁকি দারিদ্র্য ও বৈষম্যের চক্রকে স্থায়ী করে তোলে।
পাকিস্তানকে স্বাস্থ্যসেবা যত্ন, পুষ্টি এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা লক্ষ্য করে, শিশুদের রক্ষা করতে এবং স্বাস্থ্যকর জীবন প্রচারের জন্য সিস্টেমেটিক অদক্ষতাগুলিকে উন্নত করতে এবং সম্বোধন করে এমন বিস্তৃত, শিশু কেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং প্রোগ্রামগুলি গ্রহণ করতে হবে।
সুরক্ষার অধিকার
বিভিন্ন স্তরে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পাকিস্তানের শিশুরা বিভিন্ন ধরণের সহিংসতা, অপব্যবহার, অবহেলা ও শোষণের জন্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যে শিশুরা সহিংসতার মুখোমুখি হয় তারা তাদের শারীরিক, জ্ঞানীয়, সামাজিক এবং মানসিক বিকাশের তীব্র এবং দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির শিকার হতে পারে। জন্ম নিবন্ধকরণ এবং নাগরিক নিবন্ধকরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (সিআরভি); শিশু যৌন নির্যাতন; শিশু বিবাহ, জোর করে রূপান্তর এবং শিশু বিবাহের মতো ক্ষতিকারক অনুশীলন সহ শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা; শিশুদের অর্থনৈতিক শোষণ; রাস্তার সংযুক্ত শিশু; শিশু পাচার; কিশোর ন্যায়বিচার; অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ; শরণার্থী শিশু এবং বিকল্প যত্ন এমন বিষয় যা শিশু সুরক্ষার অধিকারের থিমের অধীনে উন্নতির জন্য সুপারিশ সহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
এনসিআরসি রিপোর্ট অনুসারে, “জোরপূর্বক রূপান্তরগুলি, বিশেষত হিন্দু এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যুবতী মেয়েদের তাদের মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতার গুরুতর লঙ্ঘন। অপহরণ এবং পরবর্তীকালে জোরপূর্বক রূপান্তর এবং বয়স্ক পুরুষদের সাথে বিবাহগুলি সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের মধ্যে প্রায়শই রিপোর্ট করা হয়, সিএনডিএইচ প্রদেশের সাথে বিশেষত গুরুতর, যা সমস্ত রিপোর্টের মধ্যে রয়েছে, যা সমস্ত রিপোর্টের মধ্যে রয়েছে, যা সমস্ত রিপোর্ট করে। 18 বছরের কম বয়সী শিশুরা 22% এর বয়স 14 বছরের কম বয়সী ছিল। দুর্বল আইনী সুরক্ষা এবং সামাজিক উদাসীনতা অপরাধীদের দায়মুক্তির সাথে কাজ করতে দেয়, পরিবারগুলিকে আঘাতজনিত এবং শক্তিহীন রেখে দেয়। ”
ন্যাশনাল কমিশন অফ দ্য স্ট্যাটাস অফ উইমেন (এনসিএসডাব্লু) ধারাবাহিকভাবে নারী ও মেয়েদের জোরপূর্বক রূপান্তরকে নিন্দা করেছে এবং তাদেরকে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার রূপ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে জোরপূর্বক রূপান্তরকে সম্বোধনকারী আইন কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে। ন্যাশনাল কমিশন অন হিউম্যান রাইটস (এনসিএইচআর) এমনকি সিন্ধু ও পাঞ্জাবের অপরাধীদের কাছ থেকে নাবালিক মেয়েদের উদ্ধারকে বাধ্যতামূলকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করে উদ্ধার করেছে। সুতরাং পাকিস্তানের তিনটি এনএইচআরআই জোর করে রূপান্তরগুলির সমস্যা উপলব্ধি করে এবং আইন এবং এর বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করে।
অংশগ্রহণের অধিকার
ইউএনসিআরসি -র চারটি গাইড নীতির মধ্যে একটি শিশু অংশগ্রহণ একটি। এই অধিকারটি ইউএনসিআরসি -র 12 অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যা বলে যে শিশুরা তাদের প্রভাবিত করে এমন সমস্ত বিষয়ে অবাধে তাদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে এবং এই মতামতগুলি তাদের বয়স এবং জ্ঞানীয় দক্ষতার কথা মাথায় রেখে যথাযথ ওজন দেওয়া উচিত। প্রতিবেদনে পাকিস্তানে শিশুদের অংশগ্রহণের অধিকার পরীক্ষা করা হয়েছে, এমন বাধা চিহ্নিত করে যা এর পরিপূর্ণতা বাধাগ্রস্ত করে এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজের জন্য এর বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করার উপায়গুলির প্রস্তাব দেয়।
শিশুদের অংশগ্রহণ স্কুলগুলিতে, পারিবারিক প্রসঙ্গে, আইনী এবং বিচারিক প্রক্রিয়াগুলিতে, নীতি ও উকিলিতে এবং মিডিয়াতে আইনী কাঠামো এবং এটি বাড়ানোর জন্য সুপারিশগুলির সাথে আলোচনা করা হয়। ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াকে শিশুদের জন্য উত্সর্গীকৃত প্রোগ্রাম এবং বিভাগ তৈরি করা উচিত, তখন সামাজিক সমস্যা এবং সরকারের শিশুদের কণ্ঠস্বর প্রচার করা ইউটিউব এবং টিকটোকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতে পরামর্শদাতা সরবরাহ করে এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ, বিষয়বস্তু তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থাগুলি, শিশুদের অনলাইনে এবং ক্রিয়েটিভের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলি সরবরাহের জন্য শিশুদের কণ্ঠস্বর প্রচার করা উচিত।
জ্ঞানের ব্যবধানকে সম্বোধন করা
এই প্রতিবেদনটি পড়ার সময় এটি একটি দৃ strong ় অনুভূতি ছিল যে আপডেট হওয়া ডেটার প্রাপ্যতা পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই প্রতিবেদনটি শিশু অধিকার পরিস্থিতিতে সাহিত্যের ঘাটতি সম্বোধন করে এবং নীতিনির্ধারক, গবেষক, উন্নয়ন অংশীদার এবং উকিলদের জন্য একটি ভিত্তি সম্পদ হিসাবে কাজ করে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের কমিটি কর্তৃক পাকিস্তানের আসন্ন পর্যালোচনাও সময়মতো দেওয়া হয়।
নাবিলা ফিরোজ ভট্টি একজন মানবাধিকার কর্মী এবং কলামিস্ট। তিনি শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত জাতীয় কমিশনে সদস্য ওয়ার্কিং গ্রুপ। তিনি nabilaferoz@gmail.com বা এক্স: @ন্যাবিলাফ্বহতিতে সংযুক্ত হতে পারেন
