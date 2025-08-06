জাতিসংঘের কর্মকর্তা বলেছেন ইস্রায়েল গাজা অভিযান সম্প্রসারণে ‘বিপর্যয়কর পরিণতি’ ঝুঁকিপূর্ণ হবে

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই স্ট্রিপটির মোট পুনঃব্যবহারের জন্য চাপ দিচ্ছেন বলে খবর দেওয়ার পরে, ইস্রায়েল গাজায় তার সামরিক অভিযানকে প্রসারিত করলে “বিপর্যয়কর পরিণতি” হবে বলে জাতিসংঘের এক শীর্ষ কর্মকর্তা সতর্ক করেছেন।
সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মিরোস্লাভ জেনিয়া জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের একটি বৈঠককে বলেছিলেন যে সত্য হলে এই ধরনের পদক্ষেপটি “গভীরভাবে উদ্বেগজনক” হবে এবং হামাসের অধীনে ইস্রায়েলি জিম্মিদের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে।
ইস্রায়েলি মিডিয়া জানিয়েছে যে নেতানিয়াহু এই সপ্তাহে তার সুরক্ষা মন্ত্রিসভার সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করছেন।
স্থানীয় সাংবাদিকরা ইস্রায়েলের এক প্রবীণ কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বলেছে, “ডাই নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমরা গাজা স্ট্রিপের পুরো বিজয়ের জন্য যাচ্ছি – এবং হামাসকে পরাজিত করে।”
এই ধরনের পদক্ষেপের এখনও সুরক্ষা মন্ত্রিসভার অনুমোদনের প্রয়োজন, যা বৃহস্পতিবার বৈঠক করার কথা। আশঙ্কা রয়েছে যে গাজায় যুদ্ধের নতুন ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি – যেখানে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে দুর্ভিক্ষ উদ্ঘাটিত হচ্ছে – আরও ফিলিস্তিনিদের এবং প্রায় ২০ জন জীবিত ইস্রায়েলি জিম্মিদের ঝুঁকিতে ফেলবে।
পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি আলোচনার পরে হামাসকে চাপ দেওয়ার জন্য এই পরিকল্পনাটি আলোচনার কৌশল হতে পারে-বা নেতানিয়াহুর সুদূর ডান কোয়ালিশনের অংশীদারদের সমর্থন উপার্জনের প্রয়াস।
ইস্রায়েল গাজায় মানবিক সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপের মুখোমুখি হয়ে অনাহার বা অপুষ্টিতে মারা যাওয়ার ফিলিস্তিনিদের চিত্র ও রিপোর্টের মধ্যে রয়েছে।
তার বক্তব্যে জেনিয়া ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানের যে কোনও সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন।
“এটি লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনিদের জন্য বিপর্যয়কর পরিণতির ঝুঁকি নেবে এবং গাজায় অবশিষ্ট জিম্মিদের জীবনকে আরও বিপন্ন করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গাজা “ভবিষ্যতের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অবশ্যই থাকতে হবে”।
ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে যে এর মধ্যে ইতিমধ্যে গাজার 75৫% এর অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তবে নতুন পরিকল্পনাটি পুরো অঞ্চলটি দখল করার প্রস্তাব দেবে – যেখানে এখন দুই মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনি বাস করে এমন অঞ্চলগুলি সহ।
প্রস্তাবগুলি ইস্রায়েলে বিভাজক প্রমাণ করেছে, সেনাবাহিনীর প্রধান এবং অন্যান্য সামরিক নেতারা কৌশলটির বিরোধিতা করেছেন এমন প্রতিবেদন নিয়ে।
নামবিহীন ইস্রায়েলি কর্মকর্তা এই বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: “যদি এটি চিফ অফ স্টাফের পক্ষে কাজ না করে তবে তার পদত্যাগ করা উচিত।”
জিম্মিদের পরিবারগুলি তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে এই সিদ্ধান্তটি তাদের প্রিয়জনদের বিপন্ন করতে পারে, 50 জনের মধ্যে 20 জন গাজায় বেঁচে আছে বলে বিশ্বাস করে।
জেনিয়া জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের কাছে যুদ্ধবিরতি এবং সমস্ত জিম্মিদের তাত্ক্ষণিক ও নিঃশর্ত প্রকাশের আহ্বানের আহ্বান জানিয়েছিল।
ফিলিস্তিনিদের মুখোমুখি হওয়া “স্কলিড” এবং “অমানবিক” অবস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ইস্রায়েলকে তাত্ক্ষণিকভাবে পর্যাপ্ত সহায়তার অবিচ্ছিন্ন পাস করার অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
জেনিয়া বলেছিলেন, “ইস্রায়েল গাজায় প্রবেশের জন্য মানবিক সহায়তা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করে চলেছে এবং যে সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা চূড়ান্তভাবে অপর্যাপ্ত,” জেনিয়া বলেছিলেন।
তিনি খাদ্য বিতরণ সাইটে চলমান সহিংসতার নিন্দা করে বলেছেন, খাবার ও সরবরাহ অ্যাক্সেসের চেষ্টা করার সময় মে মাসের শেষের পর থেকে ১,২০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
গত সপ্তাহে, গাজার হামাস-চালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে খাবারের অভাব থেকে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে ১৫৪ জন, 89 শিশু সহ।
এটি আরও জানিয়েছে যে ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানের ফলে 60০,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল।
জাতিসংঘের এজেন্সিগুলি সতর্ক করেছে যে গাজায় মনুষ্যনির্মিত, গণ-অনাহারে রয়েছে এবং এই মাসে কমপক্ষে un৩ টি অপুষ্টি-সম্পর্কিত মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
ইস্রায়েল এর আগে জোর দিয়েছিল যে সহায়তা প্রসবের বিষয়ে কোনও বিধিনিষেধ নেই এবং গাজায় “কোনও অনাহার” নেই।
ইস্রায়েল ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর দক্ষিণ ইস্রায়েলের উপর হামাসের হামলার জবাবে গাজায় তার সামরিক আক্রমণ শুরু করেছিল, যেখানে প্রায় ১,২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি হিসাবে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।