জাতিসংঘে সা’র: ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে ‘জিম্মি চুক্তি হত্যার’ স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে

নিউইয়র্ক – পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সাউর মঙ্গলবার বলেছেন যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে এমন দেশগুলি হামাস সন্ত্রাস গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি নাশকতা করেছে।
“ইস্রায়েলের আক্রমণে সংবেদনশীল দিনগুলিতে ইস্রায়েলের পরিবর্তে ইস্রায়েলের পরিবর্তে ইস্রায়েলকে চাপ দেওয়ার জন্য এই বিল্ডিংয়ে এমন কিছু দেশ রয়েছে যা ইস্রায়েলের উপর আক্রমণ করে, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো এবং ভার্চুয়াল ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ঘোষণার ঘোষণার ঘোষণা দেয়। তারা হামাসকে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হামাসকে বিনামূল্যে উপহার ও উত্সাহ দিয়েছিল,” ন্যাশনাল নেশনস -এ একটি প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন। “
“তারা জিম্মি চুক্তি এবং যুদ্ধবিরতি সরাসরি হত্যা করেছিল। আমাকে পরিষ্কার করা যাক: এই দেশগুলি যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করেছিল। হামাস ইস্রায়েল আক্রমণ করে এবং October ই অক্টোবর নৃশংসতা সংঘটিত করে এই যুদ্ধ শুরু করার জন্য দায়বদ্ধ।”
“হামাস এখনও আমাদের জিম্মিদের মুক্তি দিতে এবং তার অস্ত্র রাখতে অস্বীকার করে এই যুদ্ধের ধারাবাহিকতার জন্যও দায়ী। আন্তর্জাতিক চাপ অবশ্যই হামাসের উপর থাকতে হবে। অন্য যে কোনও কিছুই কেবল যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে,” তিনি বলেছিলেন।
গাজা যুদ্ধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সুরক্ষা কাউন্সিলের অধিবেশন আগে জাতিসংঘে কথা বলেছেন সা। ইস্রায়েল হামাসের পরে জাতিসংঘের অধিবেশনকে ডেকেছিল এবং এর মিত্র ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ গত সপ্তাহে রোম ব্রাস্লাভস্কি এবং এভায়াতার ডেভিডকে জিম্মি করে দেখিয়েছিল যে তারা দুর্বল ও ইম্যাকিয়েটেড প্রদর্শিত হয়েছে, যা ইস্রায়েলে গভীর ধাক্কা ও সঙ্কট সৃষ্টি করেছে।
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা এবং আরও বেশ কয়েকটি দেশ সম্প্রতি বলেছে যে তারা শরত্কালে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে, তাদের মধ্যে কিছু নিঃশর্ত এবং কিছু গাজায় ইস্রায়েলের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে।
শনিবার, হামাসের আধিকারিক গাজি হামাদ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন হিসাবে প্রশংসা করেছেন 2023 সালের অক্টোবরে ইস্রায়েল আক্রমণ থেকে শুরু করে একটি কৃতিত্ব হিসাবে।
হামাদ বলেছিলেন, “October ই অক্টোবর ইস্রায়েলকে যে শক্তিশালী আঘাত দেওয়া হয়েছিল তা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ historic তিহাসিক কৃতিত্ব অর্জন করেছে। প্রথমত, এটি ফিলিস্তিনি কারণকে ফিরিয়ে এনেছে,” একটি অনুবাদ অনুযায়ী মধ্য প্রাচ্যের মিডিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট মনিটরিং গ্রুপ দ্বারা।
হামাদ বলেছিলেন, “কেন এই সমস্ত দেশ এখন ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে? October ই অক্টোবর এর আগে কোনও দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস করেছিল? October অক্টোবর সামগ্রিক ফলাফল বিশ্বকে ফিলিস্তিনিদের কারণের দিকে চোখ খুলতে বাধ্য করেছিল এবং এই ক্ষেত্রে জোর করে কাজ করতে বাধ্য করেছিল,” হামাদ বলেছিলেন।
সাওর গাজায় এখনও জিম্মিদের দুর্দশার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন।
“এই গত সপ্তাহান্তে, বিশ্ব হামাস এবং ইসলামিক জিহাদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্যাতন করা এভায়াতর ডেভিড এবং রোম ব্রাস্লাভস্কির নিষ্ঠুর অনাহারের সাক্ষী হয়েছিল। বিশ্ব তাদের ভয়াবহ অবস্থা দেখেছিল, জীবন্ত কঙ্কালের মতো তাদের ত্বকে দাঁড়িয়ে আছে,” সা’র বলেছিলেন।
“এভায়াতর তার নিজের কবর খনন করতে বাধ্য হয়েছিল। এটি শয়তান। হামাস এবং ইসলামিক জিহাদ একটি ইচ্ছাকৃত এবং সু-পরিকল্পিত প্রচার প্রচারের অংশ হিসাবে অনাহার এবং নির্যাতন ব্যবহার করেছিল, তবে সত্যটি অবশ্যই বলা উচিত। ইস্রায়েল গাজায় বিপুল পরিমাণ সহায়তা সহজতর করছে না।” তিনি বলেছিলেন। “
সুরক্ষা কাউন্সিলের শুনানির শুরুতে বক্তব্য রেখে ডেভিডের ভাই ইলয় ডেভিড বলেছিলেন যে তাদের মুক্তি পাওয়ার নিষ্ক্রিয়তার কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থা জিম্মিদের দুর্দশায় জড়িত ছিল।
“বিলম্বের প্রতিটি মুহূর্ত একটি চূড়ান্ত, মর্মান্তিক পরিণতির এক ধাপ কাছাকাছি। আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। বিশ্বের নেতাদের কাছে, এই কাউন্সিলের প্রতিটি সদস্য এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে: এই রাক্ষসী নিষ্ঠুরতার মুখে আপনার নীরবতা জটিলতা,” ডেভিড ভিডিওর মাধ্যমে বলেছিলেন।
ডেভিড তার ভাই, তার ভাইয়ের সংগীতের প্রতি ভালবাসা এবং সুরক্ষা কাউন্সিলের কাছে তাঁর বক্তৃতায় পরিবারের যন্ত্রণার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ণনা করেছিলেন।
উইকএন্ডে ভিডিওটি প্রকাশের পর থেকে, “আমার বাবা ঘুমাতে পারবেন না এবং আমার মা কাঁদতে থামেনি,” ডেভিড বলেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে, মুক্তিপ্রাপ্ত জিম্মিদের সাক্ষ্য অনুসারে, হামাস ইচ্ছাকৃতভাবে জিম্মিদের নির্যাতনের এক রূপ হিসাবে অনাহারে নিয়ে যাচ্ছেন, সন্ত্রাস গোষ্ঠীর সদস্যরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করে।
ডেভিড আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জিম্মিদের তাত্ক্ষণিক ও নিঃশর্ত মুক্তির জন্য দাবি ও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, জিম্মিদের জন্য মানবিক সহায়তার আহ্বান জানাতে এবং “স্বীকৃতি দিন যে এটি জরুরী চিকিত্সা হস্তক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন ও মৃত্যুর বিষয় বলে স্বীকার করে।”
ডেভিড বলেছিলেন, “হামাসের বর্বর ক্রিয়াকলাপ দ্বারা মানবতার প্রাণকে দাগ দেওয়া হচ্ছে।
ডেভিডের পরে কথা বলতে গিয়ে সুরক্ষা কাউন্সিলের সদস্যরা জিম্মিদের দুর্ভোগকে স্বীকার করে তাদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল, তবে মূলত যুদ্ধের তাত্ক্ষণিক অবসান এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করার সময় গাজায় মৃত্যুর সংখ্যা ও ক্ষুধা তুলে ধরে ইস্রায়েলের উপর তাদের সমালোচনা মনোনিবেশ করেছিল।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলের সমর্থক ছিল এবং হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দোষ চাপিয়েছিল।
“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত দেশকে একত্রে যোগদানের জন্য এবং একটি স্পষ্ট কণ্ঠে বলার আহ্বান জানিয়েছে যে হামাসকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সমস্ত জিম্মিদের মুক্তি দিতে হবে, যারা ইতিমধ্যে জীবিত এবং যারা ইতিমধ্যে হামাসের হাতে খুন করা হয়েছে তাদের উভয়ই মুক্তি দিতে হবে এবং এই যুদ্ধের অবসান হতে দেয়,” ইউএন ডরোথি শিয়ার প্রতিনিধি বলেছেন।
সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন চলাকালীন জাতিসংঘের বাইরে জড়ো হওয়া জিম্মিদের সমর্থনকারী বিক্ষোভকারীরা।
“আমরা এখানে জাতিসংঘের কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের দাবি জানাতে, আমাদের লোকদের যেতে দেওয়া এবং অবিলম্বে এই দুঃস্বপ্নটি শেষ করতে এসেছি,” মিরান বলেছিলেন।
সুরক্ষা কাউন্সিলের অধিবেশনটি আগামী মাসের বার্ষিক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকের আগে এসেছিল। নিউইয়র্ক ভিত্তিক ইস্রায়েল বিরোধী বিক্ষোভকারীরা জাতিসংঘে এবং সাধারণ পরিষদের আগে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির দূতাবাসে নিয়মিত বিক্ষোভ করছেন।
২০২৩ সালের October ই অক্টোবর হামাস নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসীরা দক্ষিণ ইস্রায়েল আক্রমণ করে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যেখানে প্রায় ১,২০০ জন মারা গিয়েছিল এবং ২৫১ জন জিম্মি নিয়েছিল। গাজায় এখনও পঞ্চাশটি জিম্মি অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাদের মধ্যে ২০ জন বেঁচে আছেন বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।