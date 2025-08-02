You are Here
দক্ষতা এবং ব্যয় হ্রাস করার উপায় অনুসন্ধানের বিষয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে সংস্থাটি বলেছে: খুব কম লোকই এর প্রতিবেদনগুলি পড়ে। এটি রয়টার্স দ্বারা রিপোর্ট করা হয়।

আন্তোনিউ গুথেরিশের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের মতে, ২০২৪ সালে জাতিসংঘের সিস্টেমটি ২৪০ টি সংস্থার অংশগ্রহণের সাথে ২ 27 হাজার সভা নিশ্চিত করেছিল এবং সচিবালয় ১,১০০ টি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিল – যা ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০% বেশি।

“বিপুল সংখ্যক সভা এবং প্রতিবেদনগুলি সিস্টেমটি – এবং আমাদের সকলকে – সীমাতে নিয়ে আসে,” গ্যাটারিশ বলেছিলেন। – এই প্রতিবেদনের অনেকগুলি খুব কম লোকই পড়ে। প্রতি পঞ্চম প্রতিবেদনটি 1000 বার কম ডাউনলোড করা হয়। এবং ডাউনলোড করার অর্থ পড়া দরকার নয়। “

এই বিষয়ে, গুথেরিশ কম সভা অনুষ্ঠিত এবং কম প্রতিবেদন জারি করার প্রস্তাব করেছিলেন এবং কেবলমাত্র যারা সমস্ত আদেশের প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি পূরণ করেন।

মার্চ মাসে, জাতিসংঘের দক্ষতা বাড়াতে ইউএন 80 টার্গেট গ্রুপের সৃষ্টিও ঘোষণা করা হয়েছিল (২০২৫ সালে সংস্থাটি ৮০ বছর চিহ্নিত করে)।

