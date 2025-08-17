You are Here
জাতীয় আবাসন আন্দোলনের আবেদনকারীরা/ জাতীয় আবাসন আন্দোলনের সমাপ্তি এবং সরবরাহের সময় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পড়ুন

ইসলামিক রেভোলিউশন হাউজিং হাউজিং ফাউন্ডেশনের উপ -প্রধান হামিদ রেজা সোহরাবি এই সপ্তাহে হাউজিং ফাউন্ডেশনের দ্বারা, 000,০০০ নগর আবাসন ইউনিট খোলার পরিকল্পনা ঘোষণা করে বলেছিলেন যে খোলার ইউনিটগুলির জন্য পরিকল্পিত চিত্রটি ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, তবে আরও প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরও যোগ করেছেন: “এক সপ্তাহে, 000,০০০ ইউনিট খোলার সাথে সাথে ফাউন্ডেশন দ্বারা জাতীয় আবাসন আন্দোলনের ইউনিটের সংখ্যা, 000,০০০ ইউনিটে পৌঁছে যাবে।”

তিনি বলেছিলেন যে অর্থ প্রদানের সুবিধাগুলিতে ব্যাংকগুলির সহযোগিতা বাড়ানো জাতীয় আবাসন আন্দোলন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেষে, ইসলামিক বিপ্লব হাউজিং ফাউন্ডেশনের আরবান হাউজিংয়ের উপ -পরিচালক বলেছেন: বর্তমানে, জাতীয় আবাসন আন্দোলন হাউজিং ফাউন্ডেশন দ্বারা অপারেশনাল পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এবং বিভিন্ন অগ্রগতির সাথে এই প্রকল্পগুলি সারা দেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

