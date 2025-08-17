You are Here
জাতীয় উদ্যানের চাপ; সিন সিটি স্ল্যাম্পের সময় কম কানাডিয়ানকে দেখে: সিবিসির মার্কেটপ্লেস চিট শীট
জাতীয় উদ্যানের চাপ; সিন সিটি স্ল্যাম্পের সময় কম কানাডিয়ানকে দেখে: সিবিসির মার্কেটপ্লেস চিট শীট

এই সপ্তাহে কিছু মিস? আতঙ্কিত হবেন না। সিবিসি এর মার্কেটপ্লেস আপনার প্রয়োজনীয় ভোক্তা এবং স্বাস্থ্য সংবাদগুলি গোল করে।

কানাডার জাতীয় উদ্যানগুলি এই গ্রীষ্মে সবার জন্য বিনামূল্যে। তারা হওয়া উচিত?

লর্ন এবং রিজা ম্যাকভিকার তাদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে।
হ্যালিফ্যাক্সে তাদের বাড়িতে লর্ন এবং রিজা ম্যাকভিকার। এই দম্পতি বলেছেন যে তারা জুনে জুলাইয়ে কাছের একটি জাতীয় উদ্যানে একটি ক্যাম্পিং ট্রিপ বুক করার চেষ্টা করেছিল, তারা সমস্ত সাইট বুক করা হয়েছে তা আবিষ্কার করে অবাক হয়েছিল। (ডেভ লাফলিন/সিবিসি)

হ্যালিফ্যাক্সের লর্ন এবং রিজা ম্যাকভিকার ফেডারেল সরকারের বহুলাংশে পরিণত হওয়ার সুযোগ নিতে আগ্রহী কানাডা শক্তিশালী পাস

এটিতে কানাডার জাতীয় উদ্যানগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিখরচায় ভর্তি এবং 20 জুন থেকে 2 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্পসাইটগুলিতে 25 শতাংশ ছাড় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পাসটি কানাডিয়ানদের জন্য একটি উপায় হিসাবে বিল করা হয়েছে আরও সহজেই তাদের নিজস্ব দেশ অন্বেষণ করতে। তবে লর্ন ম্যাকভিকার বলেছেন যে এটি দম্পতির পক্ষে কানাডায় অবকাশকে আরও বেশি কঠিন করে তুলেছে – এবং তিনি প্রশ্ন করেন যে কেন এই প্রোগ্রামটি আন্তর্জাতিক পর্যটক সহ সবার জন্য উন্মুক্ত।

জুনে, তিনি বলেছেন, এই দম্পতি নিউ ব্রান্সউইকের ফান্ডি ন্যাশনাল পার্কে জুলাই মাসে বেশ কয়েক দিন ধরে একটি ক্যাম্পিং সাইট সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে সেই মাসে এটি পুরোপুরি বুক করা হয়েছিল। নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরের গ্রোস মরনে জাতীয় উদ্যানও তাই ছিল।

ম্যাকভিকার বলেছেন, “আমি কানাডা স্ট্রং পাসের সাথে প্রত্যাশা করেছিলাম, এই শিবিরের জায়গাগুলির জন্য উচ্চতর চাহিদা থাকবে, তবে আমি অনুমান করি না যে এটি এমন দাবি হবে যে সবকিছু বিক্রি হয়ে গেছে,” ম্যাকভিকার বলেছেন।

পার্কস কানাডা সিবিসি নিউজকে বলেছে যে মরসুমের শেষ অবধি এটির উপস্থিতি ডেটা থাকবে না, যদিও এটি আশা করে যে এই বছর উচ্চ পরিমাণে অব্যাহত থাকবে। তবে একটি বিষয় ইতিমধ্যে পরিষ্কার: কানাডা স্ট্রং পাসটি দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় পার্কগুলিতে দর্শনার্থীদের একটি আগমন আঁকতে সহায়তা করেছে, অত্যধিক ক্ষমতা সম্পর্কে উদ্বেগ ছড়িয়ে দিয়েছে।

আরও পড়ুন সিবিসির সোফিয়া হ্যারিস থেকে।

লাস ভেগাস পর্যটন হ্রাসের সাথে সাথে আঘাত করছে। পাপ সিটির পিছনে কানাডিয়ানরা কি পিছিয়ে যায়?

গিটারযুক্ত একজন এলভিস ছদ্মবেশী একটি চিহ্নের কাছে দাঁড়িয়ে আছে যা লেখা আছে: কল্পিত লাস ভেগাস নেভাডায় আপনাকে স্বাগতম, যা দুটি খেজুর গাছ দ্বারা সজ্জিত। বেশ কয়েকটি পর্যটক সেলফোন স্টিল তৈরির সাইনটির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।
এলভিসের ছদ্মবেশী মার্ক রামলার 7 আগস্ট নেভের লাস ভেগাসে ওয়েলকাম টু ফ্যাবুলাস লাস ভেগাস সাইন এর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। (জাস্টিন সুলিভান/গেটি চিত্র)

কোভিড-পরবর্তী যুগে গ্যাংবাস্টার ব্যবসা করার পরে, লাস ভেগাস এক ঝাপটানোর মাঝে রয়েছেন, বিশেষত কানাডিয়ানরা ব্যবসায়ের উপর দ্বিপাক্ষিক খারাপ রক্তের মধ্যে সিন সিটি এড়িয়ে চলার কারণে পর্যটকদের সংখ্যা তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে।

মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা বছরের পর বছর 11 শতাংশেরও বেশি বন্ধ রয়েছে, অনুসারে ডেটা লাস ভেগাস কনভেনশন এবং ভিজিটর অথরিটি থেকে, মহামারীটির বাইরে সাম্প্রতিক স্মৃতিতে অন্যতম নাটকীয় হ্রাস।

এয়ারলাইনের পরিসংখ্যানগুলি প্রকাশ করে যে কানাডিয়ানদের মধ্যে মরুভূমির জুয়া মক্কায় যাওয়ার মধ্যে আরও স্টিপার হ্রাস পেয়েছে।

গত বছরের একই মাসের তুলনায় জুনে এয়ার কানাডার যাত্রীদের সংখ্যা 33 শতাংশ কমেছে, বিমানবন্দর পরিসংখ্যান শো। এই অঞ্চলের হ্যারি রেড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বৃহত্তম কানাডিয়ান বিমান বাহক ওয়েস্টজেট একই রকম 31 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কম দামের ক্যারিয়ার ফ্লেয়ারের জন্য এই পতন আরও বেশি নাটকীয় ছিল, যা দেখে তার যাত্রীদের সংখ্যা এক চমকপ্রদ 62২ শতাংশ কমেছে।

কিছু মার্কিন ভ্রমণকারীও বিশ্বের স্ব-বর্ণিত বিনোদন বিনোদন মূলধন এড়িয়ে যাচ্ছেন-কারণ, অংশে, উচ্চতর ফি এবং কিছু জুয়াড়িদের জন্য কম পারিশ্রমিকের প্রতিক্রিয়া। তবে রিসর্ট অপারেটররা বলছেন যে কানাডিয়ান বয়কট নীচের লাইনে একটি উল্লেখযোগ্য হিট হয়েছে।

আরও পড়ুন সিবিসির জন পল টাস্কার থেকে।

হোন্ডা সিভিককে বীমা করার জন্য, 7,080? 2025 সালে আলবার্টা অটো বীমাতে আপনাকে স্বাগতম

2025 হোন্ডা সিভিক হাইব্রিড উত্তর আমেরিকার আন্তর্জাতিক অটো শোতে বছরের গাড়িটি জিতেছে।
এই ফাইল ফটোতে একটি হোন্ডা নাগরিক দেখা যায়। 21 বছর বয়সী এডমন্টনের বাসিন্দা বলেছেন যে এখন একই রকম যানবাহন বীমা করতে তার বছরে $ 7,000 ডলারের বেশি ব্যয় হয়েছে। (গাড়ি গুরু/চাথাম হোন্ডা)

ওয়ালি হাসান 21 বছর বয়সী এবং যতক্ষণ না তিনি আলবার্তায় আইনীভাবে সক্ষম হয়েছিলেন ততক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছেন – তিনি 16 বছর বয়সে তার শিক্ষার্থীর অনুমতি পেয়েছিলেন এবং 16 বছর বয়সে পূর্ণ লাইসেন্স পেয়েছিলেন।

এখন, একটি নতুন অর্থায়িত যানবাহন প্রাপ্ত বয়স্ক হিসাবে, সংঘর্ষ এবং বিস্তৃত কভারেজ সহ সম্পূর্ণ বীমা পেতে তার অর্থের শর্তাবলী দ্বারা তাকে প্রয়োজনীয়।

তিনি বলেছিলেন যে তিনি চারটি সরবরাহকারীর সাথে চারপাশে কেনাকাটা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যে সস্তারতম বিকল্পটি খুঁজে পেতে পারেন তা নিয়ে গিয়েছিলেন: প্রিমিয়ামে প্রতি মাসে 590 ডলার, বছরের জন্য মোট $ 7,080।

“আপনি আশা করবেন যে আমি একটি ল্যাম্বোরগিনি চালাচ্ছি, তবে এটি একটি হোন্ডা নাগরিক,” এডমন্টনের বাসিন্দা হাসান বলেছিলেন।

2018 হোন্ডা সিভিক হ’ল প্রথম বাহন যা তিনি বীমা করেছেন, তাই তিনি দীর্ঘ-বীমা করা ড্রাইভারদের চেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করবেন বলে আশা করেছিলেন।

তবে হাসান তার ড্রাইভিং ইতিহাসটি আবিষ্কার করেছিলেন, কোনও ট্র্যাফিক টিকিট বা লাইসেন্স সাসপেনশন ছাড়াই তার পক্ষে আরও বেশি গণনা করা হত।

তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি যে উক্তিগুলি পেয়েছিলেন তা “অযৌক্তিক” ছিল – একজন প্রতি মাসে 880 ডলার হিসাবে বেশি ছিল – তাই শেষ পর্যন্ত তিনি যে সস্তার নীতিটি খুঁজে পেতে পারেন তা নিয়ে গিয়েছিলেন, যা $ 2,500 ছাড়যোগ্য।

“সুতরাং আমি কেবল আশা করছি যে আমি কোনও দুর্ঘটনায় প্রবেশ করব না কারণ, যদি আমি করি তবে আমার জীবনটি বেশ শেষ হয়ে গেছে,” তিনি বলেছিলেন।

প্রাদেশিক অটো বীমা হার নিয়ন্ত্রকের মতে আলবার্তায় এই জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলি আরও সাধারণ হয়ে উঠছে, যা প্রত্যাশা করে যে তারা আরও ভাল হওয়ার আগে জিনিসগুলি আরও খারাপ হয়ে যাবে।

আরও পড়ুন সিবিসির রবসন ফ্লেচার থেকে।

