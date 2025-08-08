You are Here
জাতীয় গেমস | বহু-বিভাগীয় সরকারী অনুশীলনগুলি আন্তঃসীমান্ত সাইক্লিং রেসের সময় সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়া অনুকরণ করে এবং 300 জনেরও বেশি লোক অংশ নিয়েছিল
নতুন অঞ্চল দক্ষিণ জেলার পুলিশ বাহিনী একটি ক্রস-বিভাগীয় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী এবং বড় দুর্ঘটনার অনুশীলনকে “ফ্লাইং ag গল”, “উইন ফোর্ট” এবং “রেইন অ্যারো” নামকরণ করেছে ফ্যান্টাসি রোডের পেনির বে কমিউনিটি কোয়ারানটাইন সুবিধা, ল্যান্টাউ দ্বীপপুঞ্জের (8 আগস্ট 8) এর সাথে সম্পর্কিত, গর্জনকারীদের সাথে যোগাযোগ, সমন্বয় ও প্রতিক্রিয়াশীলতাগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য। এই অনুশীলনটি 15 তম জাতীয় গেমের আন্তঃসীমান্ত রোড সাইক্লিং রেসের সময় তিনটি হঠাৎ পরিস্থিতি অনুকরণ করেছিল, সন্ত্রাসীদের গাড়ি এবং শুটিং দর্শকদের সহ সন্ত্রাসীদের সহ; দর্শকরা ট্র্যাকটিতে প্রবেশ করে এবং অ্যাথলিটদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে আহত হয়; এবং নিখোঁজ বাচ্চাদের একটি মামলা। খেলুন

