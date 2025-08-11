জাতীয় বীমা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ‘রেকর্ড লো’ এ কোম্পানির নিয়োগের পরিকল্পনা হিসাবে রিভসের জন্য ব্লো

তার জাতীয় বীমা অবদানের (এনআইসি) ভাড়া বাড়ানোর পরে কোম্পানির নিয়োগের পরিকল্পনাগুলি “রেকর্ড কম” এ পড়ে যাওয়ার কারণে রাহেল রিভসকে অর্থনীতিতে নতুন করে আঘাত করা হয়েছে।
চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অফ পার্সোনাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি) বলেছে যে বেসরকারী খাতের নিয়োগকর্তাদের মাত্র ৫ 57 শতাংশই আগামী তিন মাসে কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা করছেন, গত শরত্কালে 65৫ শতাংশ থেকে নেমে তারা ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণে।
হিসাবরক্ষক কেপিএমজি এবং নিয়োগ ও কর্মসংস্থান ফেডারেশন (আরইসি) এর প্রভাবশালী মাসিক প্রতিবেদনে গত মাসে স্থায়ী শ্রমিক অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলিতে “আরও খাড়া পতন” দেখানো হয়েছিল, নিয়োগকারীরা অর্থনীতির প্রতি দুর্বল আস্থা দোষারোপ করে এবং উচ্চতর বেতনভিত্তিক ব্যয়।
আন্না লিচ, প্রধান অর্থনীতিবিদ ইনস্টিটিউট অফ ডিরেক্টরস, এই প্রবণতাটিকে সতর্ক করেছিলেন যে “যুক্তরাজ্যের দুর্বল প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি আরও হ্রাস করতে পারে, জীবনযাত্রার মান এবং করের রাজস্ব উভয়কেই আঘাত করে”।
২০০০ সালের নিয়োগকর্তাদের সিআইপিডি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে যুক্তরাজ্যের ৮৪ শতাংশ ব্যবসায়িক ৮৪ শতাংশ ব্যবসায় জানিয়েছে যে ২০২৫ সালের এপ্রিলে এনআইসি -র পরিবর্তনগুলি কার্যকর হওয়ার পর থেকে তাদের কর্মসংস্থান ব্যয় বেড়েছে, যখন যত্ন ও আতিথেয়তার অর্ধেক নিয়োগকর্তারা বলেছেন যে এই ব্যয়গুলি অনেকাংশে বেড়েছে।
শীর্ষস্থানীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ বেন ক্যাসওয়েল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চ (এনআইইএসআর) বলেছেন, অনুসন্ধানগুলি সূচিত করে যে সংস্থাগুলি দাম বাড়ানোর পরিবর্তে কর্মীদের কেটে এনআই ভাড়া নিয়ে কাজ করছে, তবে সতর্ক করে দিয়েছিল যে এগুলি এখন চ্যান্সেলরের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি দ্বারা চালিত করা হচ্ছে, যা এপ্রিলে এসেছিল।
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের উচ্চতর খাদ্য ব্যয় দ্বারা চালিত কয়েক মাসের তীব্র দাম বৃদ্ধির বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করার ঠিক কয়েকদিন পরে এমএস রিভসের কাছে এই সংবাদটি ধাক্কা হিসাবে আসবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমএস রিভসের এনআই অভিযান এবং সুপারমার্কেট শপের ব্যয়কে এগিয়ে নিতে সহায়তা করার জন্য ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির জন্যও দোষ দিয়েছে, কারণ এটি যুক্তরাজ্যের আলস্য অর্থনীতি বাড়ানোর জন্য সুদের হারকে ৪ শতাংশে কমিয়ে দিয়েছে।
মিসেস রিভসকে সরকারের অর্থায়নে £ 50 বিলিয়ন ব্ল্যাকহোল সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে, যা শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে তাকে ট্যাক্স বাড়াতে, জনসাধারণের ব্যয় কাটাতে বা তার আর্থিক নিয়মগুলি পূরণের জন্য ছিঁড়ে ফেলতে হতে পারে।
রবিবার, তিনি জনসাধারণকে অর্থনীতিতে শ্রমে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে গত গ্রীষ্মের নির্বাচনে তারা যে পরিবর্তনটি ভোট দিয়েছেন তা “রাতারাতি কখনও ঘটবে না”।
সিআইপিডি -র সিনিয়র শ্রমবাজারের অর্থনীতিবিদ জেমস কককেট বলেছেন, ব্যবসায়ের আত্মবিশ্বাস “ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থান ব্যয়ের অধীনে আরও অবনমিত হয়েছে” এবং সতর্ক করে দিয়েছিল যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।
“সামনের দিকে তাকিয়ে, কর্মসংস্থান অধিকার বিলের ঝুঁকির কিছু ব্যবস্থা মানুষকে নিয়োগের ব্যয়কে আরও যুক্ত করে। এই কারণেই এটি গুরুত্বপূর্ণ যে পরিকল্পনা করা ব্যবস্থাগুলি যেমন একটি নতুন বিধিবদ্ধ প্রবেশনারি সময়কাল এবং নতুন কর্মীদের বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া প্রবর্তন করার মতো তারা বাস্তবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সাবধানতার সাথে পরামর্শ করা হয়,” তিনি বলেছিলেন।
কেপিএমজির গ্রুপের চিফ এক্সিকিউটিভ এবং যুক্তরাজ্যের সিনিয়র অংশীদার জোন হোল্ট বলেছেন: “জুলাই মাসে শ্রমবাজার শীতল হয়ে উঠেছে কারণ তাদের নিয়োগের বাজেট বাড়ানো থেকে প্রধান নির্বাহীরা ফিরে এসেছেন। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, এআই গ্রহণের জটিলতা এবং বৈশ্বিক হেডউইন্ডগুলি ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে।”
গত মাসে, প্রাক্তন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফুটবলার গ্যারি নেভিল, যিনি গত সাধারণ নির্বাচনে শ্রমের কণ্ঠস্বর ছিলেন এবং স্যার কেয়ার স্টারমারকে সমর্থন করে এমন একটি ভিডিওতে হাজির হয়েছিলেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন তার জাতীয় বীমা বৃদ্ধির জন্য রিভস, বলেছে যে এটি কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত করেছে।
মিঃ নেভিল, একজন ব্যবসায়ী, যার সংস্থাগুলি শত শত লোককে নিয়োগ দেয়, তিনি বলেছিলেন যে চ্যান্সেলর ব্যবসায়ের উপর বোঝা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছিলেন এবং জাতীয় বীমা বৃদ্ধি “একটি চ্যালেঞ্জ” ছিল।
লিব ডেম ট্রেজারি মুখপাত্র ডেইজি কুপার বলেছেন, সরকারের চাকরির কর “একেবারে বিভ্রান্ত” ছিল।
তিনি বলেন, “এটি সারা দেশে ব্যবসায়ের জন্য একদম হাতুড়ি আঘাতের মুখোমুখি হয়েছে, বিশেষত সামাজিক যত্ন এবং আতিথেয়তার মতো প্রাণবন্ত ব্যক্তি-নিবিড় খাতকে, অনেককে ব্যয় হ্রাস করতে এবং নিয়োগের বিরতি দিতে বাধ্য করে,” তিনি বলেছিলেন।
এইচএম ট্রেজারির এক মুখপাত্র বলেছেন, এই সংসদ শুরুর পর থেকে ৩৮০,০০০ কাজ তৈরি করা হয়েছিল, অন্যদিকে পূর্ববর্তী সরকারের প্রথম দশ বছরের তুলনায় শ্রম ক্ষমতায় আসার প্রথম দশ মাসে প্রকৃত মজুরি বেশি বেড়েছে। তারা যোগ করেছে যে সাম্প্রতিক লয়েডস ব্যাংক জরিপ অনুসারে দশ বছরে ব্যবসায়ের আত্মবিশ্বাস তার সর্বোচ্চ হারে ছিল।
“নির্বাচনের পর থেকে আমরা ইইউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের সাথে তিনটি বড় বাণিজ্য চুক্তি করেছি, ব্যবসায়িক হারগুলি সংস্কার করা হচ্ছে, এবং কর্পোরেশন ট্যাক্স 25 শতাংশে আবদ্ধ করা হয়েছে। এভাবেই আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কিকস্টার্ট করার পরিবর্তনের জন্য আমাদের পরিকল্পনাকে সরবরাহ করছি এবং শ্রমজীবী মানুষের পকেটে আরও বেশি অর্থ রাখছি,” তারা বলেছে।