জাতীয় ব্যাংক খুলুন 2025 দিন 10 রেকাপ
জাতীয় ব্যাংক খুলুন 2025 দিন 10 রেকাপ

আমরা টরন্টোর ফাইনাল ফোরের দিকে নেমেছি এবং ড্রয়ের নীচের অর্ধেকটি দুটি ভারী হিট কোয়ার্টার ফাইনাল সরবরাহ করেছে।

টেলর ফ্রিটজ প্রথম হয়ে গিয়েছিলেন, সোজা সেটগুলিতে আন্দ্রে রুবেলভকে পরাস্ত করতে দেরিতে ডুবে যাওয়া আবহাওয়া করেছিলেন। দ্বিতীয় বীজ তার হাস্যকর পরিবেশন পরিসংখ্যান, ২০ টি এসেস,% ৯% প্রথম পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছিল এবং দ্বিতীয়টিতে ৫-৪ ব্যবধানে ম্যাচে পরিবেশন করার সময় একটি ব্লিপ থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

তবুও, ফ্রিটজ একটি আত্মবিশ্বাসের জয় বন্ধ করতে টাইব্রেকের জাহাজটিকে স্থির করেছিলেন এবং এর সাথে, একটি অল-আমেরিকান সেমিফাইনাল সংঘর্ষ স্থাপন করে।

বেন শেল্টন তার সাথে যোগ দেওয়ার পরে ছিলেন এবং বিস্ফোরক পরিবেশন এবং নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসনের মাধ্যমে অ্যালেক্স ডি মিনরের ছন্দকে হত্যা করেছিলেন।

২২ বছর বয়সী আমেরিকান-এর -3-৩, -4-৪ জয় অসির সাত ম্যাচের জয়ের ধারাটি ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং দেখায় যে তার সর্ব-আদালতের খেলাটি পরিপক্ক হচ্ছে।

এখানে কীভাবে 10 টি কোয়ার্টার ফাইনাল অ্যাকশনটি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ওপেনটিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

দশ দশকের কানাডিয়ান খোলা 2025 কোয়ার্টার ফাইনাল ফলাফল

টরন্টো দিন 9টরন্টো দিন 9
বিজয়ীহারানোস্কোরলাইন
বেন শেলটন (4)অ্যালেক্স ডি মিনার (9)6-3 6-4
টেলর ফ্রিটজ (2)অ্যান্ড্রে রুবেলভ (6)6-3 7-6 (4)

বেন শেল্টন ডিফ। অ্যালেক্স ডি মিনার, 6-3, 6-4

শেলটনশেলটন

বেন শেল্টন ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপেন কোয়ার্টার ফাইনালে -3-৩, -4-৪ ব্যবধানে কমান্ডিংয়ের সাথে অ্যালেক্স ডি মিনুরের সাত ম্যাচের জয়ের ধারাটি ছুঁড়ে ফেলেছে।

22 বছর বয়সী আমেরিকান, তার গৌরবময় পরিবেশন এবং ভারী ফোরহ্যান্ডকে উপার্জন করে, 91 মিনিটের মধ্যে 2023 টরন্টো ফাইনালটিকে ছাড়িয়ে গেছে।

শেল্টন ১১ টি টেক্কা এবং আটটি ফোরহ্যান্ড বিজয়ীকে বরখাস্ত করেছিলেন, ডি মিনৌরের অপ্রচলিত ২৮ টি অপ্রত্যাশিত ত্রুটিগুলি পুঁজি করে।

প্রাক-ম্যাচ, আমার প্রিয় হিসাবে ডি মিনার ছিল, এবং আমি সত্যিই নিশ্চিত নই যে ট্যুরের সেরা রিটার্নারদের মধ্যে একজন, সবচেয়ে খারাপের মধ্যে একটি খেলে, তিনবার নিজের পরিবেশনটি বাদ দেওয়ার সময় কেবল একবার ভেঙে যেতে পারে। তবে ওহে, টেনিস এবং ডি মিনৌর যখনই শীর্ষ দশের মধ্যে কারও মুখোমুখি হন তখনই তিনি কম পড়েছেন বলে মনে হয়।

আমি জয়ের সাথে সত্যিই খুশি; এটি অনেক মানসিক দৃ ness ়তা দেখিয়েছে। তিনি আমাকে অনুশীলনে এক মিলিয়ন বার ভেঙে দিয়েছেন, এবং তিনি সত্যিই শক্ত প্রতিযোগী। আমি গোপনীয়তার সাথে সেটগুলি পরিবেশন করেছি এবং সেমিফাইনালে উঠার সুযোগটি নিয়ে আমি সত্যিই উচ্ছ্বসিত। অনেক লোক আমাকে কেবল একটি সার্ভার হিসাবে দেখেন এবং বেসলাইনারের মতো নয়। মনস্তাত্ত্বিকভাবে, যখন আমি কোনও ম্যাচে উঠে লকডাউন মোডে যাই এবং এক মিলিয়ন বল কোর্টে রাখি, তখন আমার সমাবেশ বলটি বেশ ভাল ওজন নিয়ে আসে এবং আমি মনে করি আমি মাঝে মাঝে ছেলেরা অবাক করে দিয়েছি। দীর্ঘ সমাবেশগুলি জিততে সক্ষম হওয়া এবং আমার নিজের ত্বকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা এবং মনে হচ্ছে না যে আমি কিছু ঘটাতে ছুটে যাচ্ছি আমার বিবর্তনের একটি বিশাল অংশ। শেল্টন তার জয়ের উপর।

পরিসংখ্যান ম্যাচ

অ্যালেক্স ডি মিনারবেন শেলটন
বিজয়ী1422
অপ্রত্যাশিত ত্রুটি2823
এসেস111
ডাবল ত্রুটি21
1 ম পরিবেশন53% (35/66)62% (37/60)
1 ম পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে66% (23/35)78% (29/37)
দ্বিতীয় পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে48% (15/31)52% (12/23)
বিরতি পয়েন্ট সংরক্ষণ40% (2/5)50% (1/2)
পরিষেবা গেমস67% (6/9)90% (9/10)
প্রথম রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে22% (8/37)34% (12/35)
২ য় রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে48% (11/23)52% (16/31)
ব্রেক পয়েন্ট জিতেছে50% (1/2)60% (3/5)
রিটার্ন গেমস10% (1/10)33% (3/9)
চাপ পয়েন্ট43% (3/7)57% (4/7)
পরিষেবা পয়েন্ট58% (38/66)68% (41/60)
রিটার্ন পয়েন্ট32% (19/60)42% (28/66)
নেট পয়েন্ট79% (11/14)43% (3/7)
মোট পয়েন্ট45% (57/126)55% (69/126)
ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে00
এক সারিতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট46
মোট গেমস37% (7/19)63% (12/19)
পরপর সর্বোচ্চ গেমস13

হাইলাইটস

টেলর ফ্রিটজ ডিএফ। আন্দ্রে রুবেলভ, 6-3, 7-6 (4)

ফ্রিটজফ্রিটজ

টেলর ফ্রিটজ একটি মানের পরিবেশন প্রদর্শন সহ 2024 মন্ট্রিল ফাইনালিস্ট অ্যান্ড্রে রুবেলভ 6-3, 7-6 (4) এর জন্য তার স্নায়ু ধরেছিলেন।

দ্বিতীয় বীজ, যিনি প্রথম নয়টি মাস্টার্স 1000 এর দশকে কোয়ার্টার ফাইনালে হিট যিনি প্রথম আমেরিকান হয়েছিলেন, 20 টি এসি গুলি চালিয়েছিলেন এবং এটিপি সার্ভিস লিডারস চার্টে গত 52 সপ্তাহ ধরে শীর্ষস্থানীয় স্থানটি আরও সিমেন্ট করতে প্রথম পরিবেশন পয়েন্টের 79৯% জিতেছিলেন।

ফ্রিটজ দ্বিতীয় সেটে 5-4-এ তার 42 তম সরাসরি হোল্ডের দিকে যাত্রা করছিলেন তবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, রুবেলভ তার চতুর্থ ব্রেক পয়েন্টটি রূপান্তরিত করার পরে ড্রপিং পরিবেশন করেছিলেন। তিনি টাইব্রেকটিতে পুনরায় দলবদ্ধ হয়ে জুনের পর থেকে তার 18-3 রেকর্ডের দিকে ঝুঁকছেন, জয়টি সিল করতে।

ফ্রিটজের একটি মালভূমিতে ফায়ারিং এবং রুবেলভের সাথে এটি প্রত্যাশা অনুযায়ী চলে গিয়েছিল। আপনি সত্যিই তাকে উচ্চ-র‌্যাঙ্কড বিরোধীদের মারধর করতে দেখছেন না যদি না তাদের দিন খারাপ হয়।

পুরো খেলাটি আমার জন্য খুব নড়বড়ে ছিল। এটি অদ্ভুত কারণ তিনি সহজভাবে ধরেছিলেন, আমি সহজ করে রেখেছিলাম। এটি শান্ত এবং শীতলের মতো অনুভূত হয়েছিল এবং হঠাৎ করেই আমি সেমিসে থাকার জন্য পরিবেশন করছি, গেমের চাপ কোথাও থেকে বেরিয়ে আসে। এটি সুগারকোট করার কোনও উপায় নেই, এটি একটি শক্ত খেলা ছিল। আমার মস্তিষ্কের ধরণের বন্ধ। আপনি কেবল যা করতে পারেন তা হ’ল ফিরে এসে সেটটি জিতুন। আমি ম্যাচটি হেরে গেলে খেলায় কী ঘটেছিল তা নিয়ে আমি অনেক বেশি বিরক্ত হব। বিজয়ী এটিকে খারাপ মনে হয় না। ফ্রিটজ তার দেরিতে ম্যাচে ডুবে গেছে।

পরিসংখ্যান ম্যাচ

অ্যান্ড্রে রুবেলভটেলর ফ্রিটজ
বিজয়ী2128
অপ্রত্যাশিত ত্রুটি2621
এসেস620
ডাবল ত্রুটি13
1 ম পরিবেশন54% (31/57)66% (48/73)
1 ম পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে77 % (24/31)79% (38/48)
দ্বিতীয় পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে58% (15/26)64% (16/25)
বিরতি পয়েন্ট সংরক্ষণ0% (0/2)75% (3/4)
পরিষেবা গেমস80% (8/10)91% (10/11)
প্রথম রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে21% (10/48)23% (7/31)
২ য় রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে36% (9/25)42% (11/26)
ব্রেক পয়েন্ট জিতেছে25% (1/4)100% (2/2)
রিটার্ন গেমস9% (1/11)20% (2/10)
চাপ পয়েন্ট17% (1/6)83% (5/6)
পরিষেবা পয়েন্ট68% (39/57)74% (54/73)
রিটার্ন পয়েন্ট26% (19/73)32% (18/57)
নেট পয়েন্ট67% (2/3)50% (1/2)
মোট পয়েন্ট45% (58/130)55% (72/130)
ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে10
এক সারিতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট48
মোট গেমস43% (9/21)57% (12/21)
পরপর সর্বোচ্চ গেমস23

হাইলাইটস

কানাডিয়ান খুলুন 2025 দিন 11 সেমিফাইনাল ম্যাচ

টরন্টো ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেনটরন্টো ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেন
  • আলেকজান্ডার জাভেরেভ (1) বনাম ক্যারেন খাচানভ (11)
  • বেন শেলটন (4) বনাম টেলর ফ্রিটজ (2)

