জাতীয় ব্যাংক খোলা 2025 দিন 11 রেকাপ

টরন্টোতে আমরা একটি চমকপ্রদ ফাইনাল পেয়েছি কারণ বেন শেল্টন বুধবার একটি সেমিফাইনাল পরে ক্যারেন খাচানভের সাথে লড়াই করবেন যা দেখে টুর্নামেন্টের দুটি বৃহত্তম নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল যখন এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
প্রথমত, ক্যারেন খাচানভ শীর্ষ বীজ আলেকজান্ডার জাভেরেভের উপর এক সাহসী মন খারাপকে টানলেন, একটি ম্যাচ পয়েন্টটি সংরক্ষণ করেছিলেন এবং তৃতীয়-সেট টাইব্রেকের 3/1 থেকে তার দ্বিতীয় ক্যারিয়ারের মাস্টার্স 1000 ফাইনাল বুক করার জন্য 3/1 থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন।
এটি একটি ক্লাসিক বেসলাইন গ্রাইন্ড ছিল এবং সুন্দর থেকে অনেক দূরে ছিল, 78৮ টি সম্মিলিত অবিস্মরণীয় ত্রুটি ছিল, তবে খাচানভ শক্ত ঝুলন্ত এবং আরও বড় পয়েন্টগুলি আরও ভাল খেলেছে, এমন এক বছরে জাভেরেভের মাস্টার্স শিরোপা খরা প্রসারিত করে যেখানে আলকারাজ এবং সাইনারের নিখোঁজ হয়ে তাকে সত্যই মূলধন করা উচিত।
দিনের পরে, বেন শেল্টন তার তরুণ কেরিয়ারের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স তৈরি করেছিলেন, আমেরিকান টেলর ফ্রিটজকে 6-4, 6-3, 90 মিনিটের মধ্যে 6-3, ভেঙে ফেলেন। ফ্রিটজ সমতল দেখতে লাগছিল, এবং শেল্টন নির্মম ছিলেন, 22 টি আন্ডার্নড সার্ভিসকে পাইলিং করছেন, বেসলাইন থেকে রক শক্ত রয়েছেন এবং ক্লাচ জুড়ে ফিরে এসেছিলেন।
উভয় সেমিফাইনাল কীভাবে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ওপেনে প্রকাশিত হয়েছিল তা এখানে।
দিন এগারো কানাডিয়ান 2025 সেমিফাইনাল ফলাফল খুলুন
|বিজয়ী
|হারানো
|স্কোরলাইন
|কারেন খাচানভ (11)
|আলেকজান্ডার জাভেরেভ (1)
|6-3, 4-6, 7-6 (4)
|বেন শেলটন (4)
|টেলর ফ্রিটজ (2)
|6-4, 6-3
কারেন খাচানভ ডিএফ। আলেকজান্ডার জাভেরেভ, 6-3, 4-6, 7-6 (4)
ক্যারেন খাচানভ শীর্ষ বীজ আলেকজান্ডার জাভেরেভকে -3-৩, ৪–6, -6–6 (৪) স্তম্ভিত করেছিলেন টরন্টোর ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেনে তাঁর দ্বিতীয় এটিপি মাস্টার্স ১০০০ ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য।
তৃতীয়-সেট টাইব্রেকের 3/1 পিছনে 11 তম বীজ, এর আগে একটি ম্যাচ পয়েন্ট সংরক্ষণ করে, পাঁচটি সরাসরি পয়েন্টটি ছড়িয়ে দিয়েছিল, শীর্ষ 3 খেলোয়াড়ের বিপক্ষে তার তৃতীয় ক্যারিয়ারের জয় অর্জন করে।
দু’ঘন্টার মধ্যে, 53 মিনিটের স্লাগফেষ্টে, উভয় খেলোয়াড়ই ধারাবাহিকতার সাথে লড়াই করে 78 78 টি অপ্রত্যাশিত ত্রুটির জন্য একত্রিত হয়েছিল। খাচানভের 18 টি ফোরহ্যান্ড ত্রুটিগুলি জাভেরেভের 22 টি ব্যাকহ্যান্ড ভুল এবং সাতটি ডাবল ত্রুটি দ্বারা অতিক্রম করেছিল।
এটি একটি মজাদার ম্যাচ-আপ নয়, কারণ উভয় ছেলের শৈলীর ফলে কেবল একটি বেসলাইন স্লাগের ফলস্বরূপ, এবং আমি মনে করি এটি জাভেরেভের পক্ষে হতাশাজনক ফলাফল কারণ সিনার এবং আলকারাজ উভয়ই অনুপস্থিত থাকাকালীন তাকে এই জাতীয় শিরোনাম তুলতে হবে।
আমাকে গভীর খনন করতে হয়েছিল এবং আমার স্তরটি তুলতে হয়েছিল। এটি একটি খুব দাবিদার, খুব মানসিক, খুব শারীরিক ম্যাচ ছিল। তাই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার কাছে কিছু সহজ লোক হারানোর পরে আমি জয় পেয়ে খুব খুশি। আজ একটি বাস্তব ঘনিষ্ঠ ছিল। আমি ম্যাচ পয়েন্ট নিচে ছিলাম, যদি বলটি নেটটি স্পর্শ করে এবং নেমে যায় তবে আমরা এখন কথা বলব না। তার জয়ে খাচানভ।
আমি ভেবেছিলাম টাই-ব্রেকটিতে আমি খুব সাহসী, আমি কেবল মিস করেছি। এটি একটি জিনিস যা আমি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলাম, এটি একটি জিনিস যা আমি কাজ করতে চেয়েছিলাম … আমি এমন কিছু বল মিস করেছি যা আমি আশা করি আমি মিস করতাম না, তবে এটিই এইভাবে। সাধারণত আমি বলটি ভাল অনুভব করছিলাম না, তাই এটি স্বাভাবিক যে আপনি এই ধরণের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি মিস করেন। তবে এটি ঠিক আছে, মানে, আমরা এগিয়ে চলেছি। সিনসিনাটিতে কয়েক দিনের মধ্যে আমার আরও একটি সুযোগ আছে। জাভেরেভ তার ক্ষতির উপর।
পরিসংখ্যান ম্যাচ
|আলেকজান্ডার জাভেরেভ
|কারেন খাচানভ
|বিজয়ী
|36
|29
|অপ্রত্যাশিত ত্রুটি
|44
|34
|এসেস
|13
|5
|ডাবল ত্রুটি
|7
|3
|1 ম পরিবেশন
|71% (72/102)
|60% (63/105)
|1 ম পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে
|72% (52/72)
|73% (46/63)
|দ্বিতীয় পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে
|43% (13/30)
|52% (22/42)
|বিরতি পয়েন্ট সংরক্ষণ
|67% (2/3)
|50% (1/2)
|পরিষেবা গেমস
|93% (14/15)
|94% (15/16)
|প্রথম রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে
|27% (17/63)
|28% (20/72)
|২ য় রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে
|48% (20/42)
|57% (17/30)
|ব্রেক পয়েন্ট জিতেছে
|50% (1/2)
|33% (1/3)
|রিটার্ন গেমস
|6% (1/16)
|7% (1/15)
|চাপ পয়েন্ট
|60% (3/5)
|40% (2/5)
|পরিষেবা পয়েন্ট
|64% (65/102)
|65% (68/105)
|রিটার্ন পয়েন্ট
|35% (37/105)
|36% (37/102)
|নেট পয়েন্ট
|72% (21/29)
|100% (14/14)
|মোট পয়েন্ট
|49% (102/207)
|51% (105/207)
|ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে
|1
|1
|এক সারিতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট
|10
|5
|মোট গেমস
|48% (15/31)
|52% (16/31)
|পরপর সর্বোচ্চ গেমস
|3
|3
হাইলাইটস
বেন শেল্টন ডিফ। টেলর ফ্রিটজ, 6-4, 6-3
বেন শেল্টন তার প্রথম এটিপি মাস্টার্স 1000 ফাইনালে উঠেছিলেন, একটি প্রভাবশালী অল-আমেরিকান সেমিফাইনালে টেলর ফ্রিটজকে -4-৪, -3-৩ ব্যবধানে আউটক্লাস করে।
ইলেকট্রনিক লাইন কলিংয়ের কারণে কর্মের বাইরে থাকার কারণে বিলম্বিত শুরু হওয়ার পরে, বিশ্ব নং No., প্রথম সেটটি জয়ের পরে 2025 সালে 26-1-এ উন্নীত হয়েছে, ফ্রিটজকে 22 টি আন্ডারেটেড সার্ভিস এবং একটি আশ্চর্যজনক বেসলাইন আক্রমণ দিয়ে অভিভূত করেছিল।
শেল্টন একটি ফোস্কা ফোরহ্যান্ড বিজয়ীর সাথে ওপেনারের নবম খেলায় ভেঙেছিল এবং পঞ্চম খেলায় একটি চতুর ড্রপ শট/লব কম্বো দিয়ে দ্বিতীয় সেটটি সিল করে।
তিনি ফ্রিটজকে 68% প্রথম পরিবেশন পয়েন্টে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং 10 টি ব্রেক পয়েন্টের মধ্যে দুটি রূপান্তর করেছিলেন। ফ্রিটজের জন্য অফিসে এটি একটি খারাপ দিন ছিল এবং গত দুই বছরে তার খেলাটি ন্যায্য কিছুটা উন্নত করার পরেও ২০২২ সালে তিনি ভারতীয় ওয়েলসকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর থেকে তিনি এখনও একটি বড় শিরোপা জিততে পারেননি।
আমি এই সপ্তাহে আমার খেলায় অনেক বড় উন্নতি দেখেছি, এটাই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি, আমি কীভাবে কার্যকর করছি, আমি কতটা দ্বিধায় আছি, কীভাবে আমি ফিরে আসছি। There are a lot of things to be proud about and beating two Top 10 guys back to back is huge for me. যখন তিনি এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন তিনি বলের পিছনে থাকা এবং প্রতিবার আরও শক্ত ও শক্ত করে আঘাত করার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা। আমি জানতাম আমাকে তাকে চালিয়ে যেতে হবে, এবং আমি এর দুর্দান্ত কাজ করেছি … আমার মনে হয়েছিল আমার একটি স্ট্রিংয়ে বল ছিল। আমি নিজেকে এভাবে সম্পাদন করতে দেখে সত্যিই উচ্ছ্বসিত, শটটি ভিতরে বা বাইরে চলে যাচ্ছে কিনা তা ভেবে ভাবছি না, তবে এটি প্রবেশের প্রত্যাশা করে … শেল্টন তার জয়ের উপর।
পরিসংখ্যান ম্যাচ
|বেন শেলটন
|টেলর ফ্রিটজ
|বিজয়ী
|21
|11
|অপ্রত্যাশিত ত্রুটি
|27
|21
|এসেস
|7
|4
|ডাবল ত্রুটি
|0
|3
|1 ম পরিবেশন
|57% (29/51)
|62% (38/61)
|1 ম পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে
|86% (25/29)
|68% (26/38)
|দ্বিতীয় পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে
|59% (13/22)
|39% (9/23)
|বিরতি পয়েন্ট সংরক্ষণ
|100% (2/2)
|70% (7-10)
|পরিষেবা গেমস
|100% (9/9)
|70% (7-10)
|প্রথম রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে
|32% (12/38)
|14% (4/29)
|২ য় রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে
|61% (14/23)
|41% (9/22)
|ব্রেক পয়েন্ট জিতেছে
|30% (3/10)
|0% (0/2)
|রিটার্ন গেমস
|30% (3/10)
|0% (0/9)
|চাপ পয়েন্ট
|42% (5/12)
|58% (7/12)
|পরিষেবা পয়েন্ট
|75% (38/51)
|57% (35/61)
|রিটার্ন পয়েন্ট
|43% (26/61)
|25% (13/51)
|নেট পয়েন্ট
|86% (6/7)
|73% (8/11)
|মোট পয়েন্ট
|57% (64/112)
|43% (48/112)
|ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে
|0
|এক সারিতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট
|7
|4
|মোট গেমস
|63% (12/19)
|37% (7/19)
|পরপর সর্বোচ্চ গেমস
|3
|1
হাইলাইটস
কানাডিয়ান খুলুন 2025 দিন 12 ফাইনাল
- ক্যারেন খাচানভ (১১) বনাম বেন শেলটন (৪)