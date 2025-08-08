জাতীয় স্ক্র্যাবল ফেডারেশনের নাম দল নাইজেরিয়া যুব ক্যাপ্টেন কেনিয়ায় আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য

নাইজেরিয়া স্ক্র্যাবল ফেডারেশন (এনএসএফ) এই মাসের শেষের দিকে কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ধারিত প্যান আফ্রিকান যুব স্ক্র্যাবল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য টিম নাইজেরিয়ার অধিনায়ক হিসাবে সুফিয়ান ওলোজোকুকে নাম দিয়েছে।
শুক্রবার লাগোসে এনএসএফের মুখপাত্র ম্যাক্সওয়েল কুময়ের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে ফেডারেশন ব্যাখ্যা করেছিল যে ওলোজোকুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট তার শান্ত স্বভাব, অভিজ্ঞতার সম্পদ এবং স্কোয়াডের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তার ভাল সম্পর্কের দক্ষতার ভিত্তিতে ছিল।
ওলোজোকু ২০২১ সাল থেকে কোওয়ারা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সে বছর জাতীয় যুব গেমসে রৌপ্য পদক জিতেছেন।
তিনি ২০২৩ সালে দুটি স্বর্ণপদক এবং একটি রৌপ্য নিয়ে এটি অনুসরণ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনি ২০২৪ সালে ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ স্ক্র্যাবল চ্যাম্পিয়নশিপে এবং আফ্রিকান যুব স্ক্র্যাবল চ্যাম্পিয়নশিপে নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যেখানে তিনি সামগ্রিকভাবে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছিলেন।
বর্তমানে মেডিকেল ল্যাবরেটরি সায়েন্স অধ্যয়নের জন্য কোওয়ারা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে (কেডব্লিউএএসইউ) ভর্তির সন্ধান করছেন, ওলোজোকু ২০২১ সালে সরকারী দিবস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অ্যাডওয়োলে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন।
তিনি এই বছরের প্যান আফ্রিকান যুব স্ক্র্যাবল চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব -১৯ বিভাগে অংশ নেবেন, যা কেনিয়ার মাচাকোস কাউন্টির সাইকিমাউয়ের ব্রাইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে 14 থেকে 17 আগস্ট পর্যন্ত চলবে।
সোমবার, 10 সদস্যের নাইজেরিয়ান কন্টিনজেন্ট লেগোস থেকে আগত এয়ারলাইন্সের চ্যাম্পিয়নশিপে যাত্রা করবে। চারজন খেলোয়াড় স্পনসর করা হয় কাওয়ারা রাজ্য সরকার, বায়েলসা স্টেট অন্য দু’জনকে সমর্থন করছে।
লাগোস, এডো, নাইজার এবং আকওয়া ইবম স্টেটস প্রত্যেকেই একজন খেলোয়াড়কে স্পনসর করছে।
দলে সোফিয়া একেরুচ, জয় ইবারচুকু নওয়াবুজোর এবং এলিয়ানা ইগবে মহিলা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যখন পুরুষ বিভাগে ত্রাণকর্তা ওনাজি, হাসান ওলোজোকু, সুফান ওলোজোকু, আবদুলকডাস আলিউ, খালিদ ওলোসুন, প্রেস্টিজ আর্চিবং, প্রেস্টিজ আর্চিবং এবং এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
প্যান আফ্রিকান স্ক্র্যাবল অ্যাসোসিয়েশন (প্যানাসা) দ্বারা আয়োজিত আফ্রিকান যুব স্ক্র্যাবল চ্যাম্পিয়নশিপটি তরুণ প্রতিভাগুলির জন্য একটি প্রিমিয়ার কন্টিনেন্টাল প্রতিযোগিতা।
এই বছরের সংস্করণে অনূর্ধ্ব -১৫ এবং অনূর্ধ্ব -১৯ বিভাগে প্রদর্শিত হবে, ১১ টি দেশের প্রায় ১৫০ জন খেলোয়াড় প্রত্যাশিত।
উদ্বোধনী সংস্করণটি লেকির ক্রিসল্যান্ড স্কুল দ্বারা আয়োজিত 2023 সালের আগস্টে নাইজেরিয়ার লাগোসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই টুর্নামেন্টে নাইজেরিয়া, কেনিয়া, লাইবেরিয়া, ঘানা এবং উগান্ডার অংশগ্রহণকারীরা নাইজেরিয়ার ডেভিড ওজিএইচ এবং প্রেস্টিজ আর্চিবং যথাক্রমে অনূর্ধ্ব -১৯ এবং অনূর্ধ্ব -১৫ শিরোপা জিতেছে।
2025 সংস্করণের হোস্ট কাউন্টি মাচাকোস কেনিয়ায় অবস্থিত এবং এটি দেশের প্রথম প্রশাসনিক সদর দফতর হিসাবে পরিচিত। ব্রাইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ইভেন্টটির ভেন্যু, একটি দিন এবং বোর্ডিং প্রতিষ্ঠান যা দক্ষতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম (সিবিসি) এবং কেমব্রিজ প্রোগ্রাম উভয়ই সরবরাহ করে।
পদক এবং ট্রফি ছাড়াও, টুর্নামেন্টটি শীর্ষস্থানীয় পারফর্মারদের দেওয়া ল্যাপটপ, ট্যাবলেট এবং উপহারের আইটেম সহ মোট পুরষ্কার পুল সরবরাহ করে।
প্রতিটি বিভাগের শীর্ষ 10 খেলোয়াড় পুরষ্কার তহবিল ভাগ করে নেবে, চ্যাম্পিয়নরাও হোম ল্যাপটপ এবং ট্রফি নেয়। ইভেন্টের সময় স্পট পুরষ্কারও উপস্থাপন করা হবে।