জাতীয় debt ণ $ 37 ট্রিলিয়ন মাইলফলক কাছাকাছি আসার সাথে সাথে সিনেটররা অ্যালার্ম শোনায়

মার্কিন জাতীয় debt ণ দ্রুত হয় $ 37 ট্রিলিয়ন ডলার কাছাকাছি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের “বিগ, বিউটিফুল বিল” হিসাবে ধীর হওয়ার কোনও লক্ষণ ছাড়াই বাজেটের ঘাটতি এক দশক ধরে ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস (সিবিও) গতিশীল বিশ্লেষণ।
উভয় পক্ষের সিনেটররা ক্যাপিটল হিলের ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে সাক্ষাত্কারে বিস্ময়কর debt ণ সংকট নিয়ে বিপদাশঙ্কা বাজিয়েছিলেন।
“আমি খুব, এ সম্পর্কে খুব গভীরভাবে উদ্বিগ্ন,” সেন। জন ফেটারম্যানডি-পা।, ড। “আমি মনে করি এটি পরবর্তী বড় সংকটের অংশ হয়ে উঠবে, যেখানে আমাদের আমাদের জাতীয় debt ণের মুখোমুখি হতে হবে কারণ এটি এতদিন আগে ছিল না যে একটি ট্রিলিয়ন কল্পিত ছিল না, এবং এখন আমাদের debt ণে 40 ট্রিলিয়ন এগিয়ে চলেছে, আমাদের সত্যই এটি সমাধান করতে হবে, সত্যই।”
ট্রাম্প কংগ্রেসের স্ব-চাপিয়ে 4 জুলাইয়ের সময়সীমা দ্বারা তাঁর “ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল” স্বাক্ষর করেছেন। এর মধ্যে ট্রাম্পের মূল প্রচারের প্রতিশ্রুতিগুলি পুনর্মিলন প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যার মধ্যে ট্যাক্স কাট এবং অভিবাসন, শক্তি এবং মেডিকেডের সংস্কার সহ।
ট্রাম্প-সমর্থিত বিল নিয়ে বিতর্কের মধ্যে মাগা দেশের ভোটাররা ‘হাস্যকর’ জাতীয় debt ণ নিয়ে অ্যালার্ম শোনায়
তবে রক্ষণশীল ফিসিক্যাল হকস, রেপ সহ। টমাস ম্যাসিআর-কি।, যিনি কোনও ভোট দিয়েছিলেন এবং নিয়মিত একটি জাতীয় debt ণ ঘড়ির ব্যাজ খেলেন, তারা জাতীয় debt ণে অবদানের বিরুদ্ধে কথা বলার সাথে সাথে তার উত্তরণটি লাইনচ্যুত করার হুমকি দিয়েছিল।
সেন। কেটি ব্রিটট্রাম্পের মিত্র এবং বিলের পক্ষে আইনজীবী আর-আলা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “কঠোর কথোপকথনের সময় এখন।”
তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই বর্জ্য, জালিয়াতি এবং অপব্যবহারের সন্ধান করতে হবে-ট্রাম্পের মধ্যে একটি সু-নথিভুক্ত পতনের আগে এই বছরের শুরুর দিকে সরকারী দক্ষতা অধিদফতরের (ডোগে) মাধ্যমে সরকারী ব্যয় হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালানোর প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রাক্তন ট্রাম্প-অলি অনলাইন শত্রু, এলন মাস্কের পক্ষে।
“আপনি যখন সামাজিক সুরক্ষা এবং মেডিকেয়ারের মতো বিষয়গুলির কথা ভাবেন, তখন লোকেরা বলে যে তারা আগামী আট বছরের মধ্যে অদৃশ্য হতে পারে,” যুক্তি দিয়ে যে মার্কিন debt ণ এবং মেডিকেডের মতো প্রোগ্রামগুলিতে বাধ্যতামূলক ব্যয়গুলির উপর আগ্রহ, পাইয়ের একটি বড় অংশ গ্রহণ করছে।
ব্রিট যোগ করেছেন, “আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি যে আমরা করদাতা ডলারের সাথে আরও বেশি দায়বদ্ধ।”
এদিকে, নবীন সেন বার্নি মোরেনো, আর-ওহিও, মার্কিন debt ণ সংকটকে একটি “নৈতিক ব্যর্থতা হিসাবে বর্ণনা করেছে যে আমরা এই দেশকে এই ধরণের debt ণের সাথে আমাদের বাচ্চাদের এবং নাতি-নাতনিদের কাছে ছেড়ে দিয়েছি।”
“$ 37 ট্রিলিয়ন debt ণ অকল্পনীয়, তাই না? আমরা আমাদের বাজেটের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি। আমাদের এখনই এটি করা দরকার। আমরা যদি এটি না করি তবে যা ঘটতে চলেছে তা হ’ল সুদ (হার) উঠতে চলেছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে চলেছে না। এটি আসল সহজ,” সেন রিক স্কট, আর-ফ্লা।, ফক্স নিউজ ডিজিটাল।
সেন রন জনসন, আর-উইস্ক।, একমত হয়েছিলেন, “আমাদের ব্যয়, ব্যয়, ব্যয়ের দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। আমি এখানে এসেছি বলে আমি এই ড্রামকে সত্যিই মারছিলাম, তবে বিশেষত এই প্রশাসনের সাথে, ১ লা জানুয়ারী থেকে, একটি যুক্তিসঙ্গত প্রাক-প্যান্ডেমিক স্তরের ব্যয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছি।”
যদিও রিপাবলিকানরা সরকারী ব্যয়ে বর্জ্য, জালিয়াতি এবং অপব্যবহার দূর করার অভিযোগের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেন। এড মার্কি, ডি-ম্যাস। বলেছেন, “আমেরিকাতে বিলিয়নেয়ার এবং কোটিপতিদের এই সমস্ত বিশাল কর বিরতি” বিপরীত হওয়া উচিত।
ট্রাম্পের মেগাবিলের মধ্যে 2017 ট্যাক্স কাটস অ্যান্ড জবস অ্যাক্ট (টিসিজেএ) এর সম্প্রসারণ, পাশাপাশি টিপড মজুরি এবং ওভারটাইমের উপর নতুন ট্যাক্স বিরতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মার্কি আরও যোগ করেছেন, “আমরা ট্রিলিয়ন এবং ট্রিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে পারি যা আমাদের দেশে এই বিশাল করদাতাদের ধনী ব্যক্তিদের কাছে দিয়ে এই বিশাল করদাতাদের দ্বারা নষ্ট হতে চলেছে। আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেটও পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। আমাদের আসলে পুরো নতুন প্রজন্মের পারমাণবিক অস্ত্রের দরকার নেই।”