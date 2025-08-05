জাদুকরী টাওয়ার অফ ওয়েলস

You are Here
সাউথ ওয়েলসের আড়াআড়ি বিভিন্ন মধ্যযুগীয় দুর্গ এবং অন্যান্য বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে পূর্ণ। পন্টিক্লুনের বাইরের মাঠে অবস্থিত স্টোন টাওয়ারটি এই মধ্যযুগীয় ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে একটি হিসাবে উপস্থিত হতে পারে। স্থানীয়ভাবে ডাইনির টাওয়ারের ডাকনাম, টাওয়ারটি প্রায় 82 ফুট (25 মিটার) লম্বা এবং 10 ফুট (3 মিটার) জুড়ে রয়েছে এবং এর গোড়ায় প্রবেশের সময় এটির কোনও উইন্ডো নেই।

বিল্ডিংয়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও, ডাইনির টাওয়ারটি আসলে আরও সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে রয়েছে। টাওয়ারটি একটি চিমনি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে যা 18 শতকে একটি সীসা খনিটির চারপাশে নির্মিত একটি জটিল বিল্ডিংয়ের অংশ ছিল। তবে এই সাইট সম্পর্কিত historical তিহাসিক তথ্য খুব কম। এই সাইটে একটি সীসা খনি ছিল এমন একমাত্র ইঙ্গিতটি হ’ল একটি 1841 মানচিত্র যা এই অবস্থানটিকে একটি অব্যবহৃত খনি হিসাবে চিহ্নিত করে, সেই সময়ে অন্যান্য সমস্ত বিল্ডিং ভেঙে ফেলা হয়েছিল। পরবর্তী মানচিত্রটি ইঙ্গিত দেয় যে এটি সম্ভবত একবারে কলিয়ারি জন্য এয়ার শ্যাফ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আজ, জাদুকরী টাওয়ারটি ওয়েলসের এই অংশে সীসা খনির যুগ থেকে বিরল অবশিষ্টাংশ হিসাবে স্বীকৃত। এই হিসাবে, এটি এখন দ্বিতীয় গ্রেড তালিকাভুক্ত, এটিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য এর সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। এর historical তিহাসিক তাত্পর্য থাকা সত্ত্বেও, টাওয়ারটি মূলত লুকিয়ে রয়েছে, বেশিরভাগ স্থানীয় কৃষক বা আশেপাশের অন্যান্য কয়েকজন লোক দ্বারা পরিদর্শন করেছেন।





