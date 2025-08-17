জান্নিক সিনার, কার্লোস আলকারাজ সিনসিনাটি ওপেন ফাইনালে পৌঁছেছেন

শনিবার বিশ্বের শীর্ষ দুই খেলোয়াড় তাদের নিজ নিজ সেমিফাইনাল জয়ের পরে রবিবারের সিনসিনাটি ওপেন ফাইনালে জ্যানিক সিনার এবং কার্লোস আলকারাজের সংঘর্ষ হবে।
ওয়ার্ল্ড নং 1 পাপী এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী আলকারাজ এই গ্রীষ্মের শুরুতে ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডন ফাইনালের পুনরাবৃত্তি করে মিলিত হবে।
সিনার তার 24 তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন ফরাসি ওয়াইল্ড কার্ড টেরেন্স অমানের আশ্চর্য রানটি 7-6 (4), 6-2 ব্যবধানে শেষ চারটিতে।
ওয়ার্ল্ড নং ১৩66 আত্মমান-যিনি কখনও শীর্ষ ১০০ এর ভিতরে ছিলেন না তবে এখন তিনি 69৯-তে উঠবেন-একটি শক্ত উদ্বোধনী সেটে পাপীর সাথে টো-টু-টু-তে গিয়েছিলেন, তবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন টাই-ব্রেকের একটি অতিরিক্ত গিয়ার খুঁজে পেয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়টিতে জয়ের জন্য যাত্রা করেছিলেন।
এটি সিনারের 26 তম পরপর হার্ড-কোর্ট জয় এবং সমস্ত পৃষ্ঠের জন্য তার পরপর 12 তম ছিল।
আলকারাজ আলেকজান্ডার জাভেরেভকে সোজা সেটে ব্রাশ করে, জার্মানকে -4-৪, -3-৩ ব্যবধানে পরাজিত করে।
ডাবলসে, ব্রিটিশ জুটি জুলিয়ান ক্যাশ এবং লয়েড গ্লাসপুল তাদের 22 ম্যাচের জয়ের ধারাটি সেমিফাইনালে শেষ হতে দেখেছে।
উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নরা তাদের শেষ চারটি ইভেন্ট জিতেছিল তবে নিকোলা মেকটিক এবং রাজীব রামের কাছে 7–6 (৪), -6–6 (২) এর কাছে হেরেছিল।