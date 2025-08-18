জান্নিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ পূর্বাভাস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূলতা, মাথা থেকে মাথা, পূর্বরূপ: সিনসিনাটি ওপেন 2025

উইম্বলডন এবং রোল্যান্ড গ্যারোস ফাইনালের পুনরাবৃত্তিতে, জ্যানিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ সিনসিনাটি শিরোনামের সিদ্ধান্ত নেবেন।
কার্লোস আলকারাজ এবং জান্নিক সিনার দুজনেই সিনসিনাটি ওপেন 2025 এ শিরোনাম রাউন্ডের পথে কয়েকটি ব্যক্তিগত মাইলফলক অতিক্রম করেছেন।
আলকারাজ তার 25 তম ক্যারিয়ারের এটিপি শীর্ষ পাঁচটি জয়ের দাবি করেছেন অফ-কালার আলেকজান্ডার জাভেরেভকে 6-4, 6-3 গোলে হারিয়ে 6–6-তে তাদের মাথা থেকে মাথা স্কোরও। জার্মান দৃশ্যমানভাবে উত্তাপের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিল এবং দ্বিতীয় সেটে 2-1 এ একটি মেডিকেল সময়সীমা চেয়েছিল।
স্পেনিয়ার্ড এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টে টানা তৃতীয় ফাইনালে পৌঁছেছে এবং 22 বছর ৯৯ দিনে, তিনি ২০০৯ সালে নোভাক জোকোভিচের পর থেকে এই কীর্তি অর্জনকারী সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়। আলকারাজ, দ্বিতীয় নম্বরের বীজ, এখন এই মৌসুমে চতুর্থবারের জন্য শিরোপা ম্যাচে পাপের সাথে পথ অতিক্রম করবেন।
সিনার, 24, সিনসিনাটিতে তার দ্বিতীয় সোজা চূড়ান্ত উপস্থিতি বুক করেছিলেন, ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছিলেন। ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে রজার ফেদেরারের পর পর পর পর পর তিনি প্রথম খেলোয়াড়।
ইতালিয়ান তার 24 তম জন্মদিন উদযাপন করেছে ফরাসি কোয়ালিফায়ার টেরেন্স অমানের স্বপ্নের রান শেষ করে-7-6 (4), এক ঘন্টা 26 মিনিটের মধ্যে 6-2। আত্মার বিপক্ষে তার জয় সিনারের 200 তম হার্ড-কোর্টে জয় হিসাবে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের প্রথম নম্বরের উদযাপনের আরও একটি কারণ ছিল।
টেরেন্স অমানে সিনারকে তাদের সেমিফাইনাল ম্যাচে আদালতে পরীক্ষা করেছিলেন, ইতালীয়কে টুর্নামেন্টের তৃতীয় টাই ব্রেকের দিকে নিয়ে যান। অপরিশোধিত ফরাসী পাপীকে একটি উত্সাহিত চ্যালেঞ্জের সাথে স্বাগত জানিয়েছিল, তার ইতালীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা নয়টি টেক্কা দিয়ে ছয়টি পরিবেশন করেছে। বিজয়ীর সংখ্যার মধ্যে পার্থক্যটিও প্রান্তিক ছিল – 21 টি পাপী দ্বারা আমানের দ্বারা 16 থেকে 16।
ম্যাচের বিশদ
- টুর্নামেন্ট: সিনসিনাটি খুলুন 2025
- রাউন্ড: ফাইনাল
- তারিখ: আগস্ট 19
- ভেন্যু: লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টার, সিনসিনাটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- পৃষ্ঠ: হার্ড কোর্ট
পূর্বরূপ
আলকারাজ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নকে অনিচ্ছুক করে এটিপি র্যাঙ্কিংয়ে সিনারের নেতৃত্বের দিকে খেতে দেখবেন। স্পেনিয়ার্ড তুরিনের লাইভ রেসে 1540-পয়েন্টের লিড উপভোগ করার সময় 2250 পয়েন্ট দ্বারা ট্রেল করে।
আলকারাজ যদি সিনারের কাছ থেকে মুকুট চুরি করে, তবে তিনি ২০১৩ সালে রাফায়েল নাদালের পর থেকে সিনসিনাটি ওপেন শিরোপা জিতে প্রথম স্প্যানিশ খেলোয়াড় হয়ে উঠবেন।
সিনারের মনে আলাদা লক্ষ্য থাকবে-যা ২০১৫ সালে ফেদেরার পর থেকে ভেন্যুতে সফলভাবে তার খেতাব রক্ষার জন্য প্রথম খেলোয়াড় হয়ে উঠবে। জুলাইয়ে আলকারাজের বিপক্ষে উইম্বলডনের জয় সত্ত্বেও, সিনার তাদের মাথা থেকে মাথায় 5-8 ট্রেল করে।
এটিও আলকারাজ যিনি 5-2 সুবিধা নিয়ে হার্ড কোর্টে তাদের মাথা থেকে মাথা নিয়ে যান। শেষবারের মতো ২৪ বছর বয়সী হার্ড কোর্টে আলকারাজের বিপক্ষে জয় অর্জন করেছিলেন ২০২৩ সালে বেইজিংয়ে। এছাড়াও, আলকারাজের পক্ষে এটিপি মাস্টার্স ইভেন্টগুলিতে পাপীর বিরুদ্ধে ৪-১ সুবিধা।
ফর্ম
- জান্নিক সিনার: Wwwww
- কার্লোস আলকারাজ: Wwwww
মাথা থেকে মাথা রেকর্ড
- ম্যাচ: 13
- জান্নিক সিনার: 5
- কার্লোস আলকারাজ: 8
এখানে পুরো মাথা থেকে মাথা বিশদ
পরিসংখ্যান
জান্নিক সিনার
- সিনারের 2025 মরসুমে 43-15 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে
- সিনসিনাটিতে সিনারের একটি 12-3 জয়-পরাজয়ের রেকর্ড রয়েছে
- সিনার হার্ড কোর্টে খেলা 80% ম্যাচ জিতেছে
কার্লোস আলকারাজ
- 2025 মরসুমে আলকারাজের 53-6 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে
- সিনসিনাটিতে আলকারাজের 11-4 জয়ের রেকর্ড রয়েছে
- আলকারাজ হার্ড কোর্টে খেলা 75% ম্যাচ জিতেছে
জান্নিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- মানিলাইন: পাপী -175, আলকারাজ +150
- ছড়িয়ে পড়া: পাপী +2.5 (-118), আলকারাজ -2.5 (-109)
- মোট গেমস: 22.5 (-124) এরও বেশি, 23.5 (-129) এর অধীনে।
- 1 ম সেট বিজয়ী: পাপী -160, আলকারাজ +128
- 1 ম সেট মোট গেমস: 9.5 (-177) এরও বেশি, 10.5 (-275) এর অধীনে
ম্যাচের পূর্বাভাস
গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে স্পেনিয়ার্ডের ৫-০-জয়ের ধারাবাহিকতা ছড়িয়ে দেওয়ার পরে আলকারাজ ওহিওতে পেব্যাকের সন্ধান করবে। জুলাই মাসে স্প্যানিয়ার্ডের বিপক্ষে চার-সেট জয়ের সাথে ইতালিয়ান এসডাব্লু 19-তে আলকারাজকে পরাজিত করেছিল। সোমবার রাতে সিনসিনাটিতে তাদের 15 তম কেরিয়ারের বৈঠকের জন্য সংঘর্ষের সময় আলকারাজ অনুগ্রহ ফিরিয়ে আনতে এবং পাপীকে অনিচ্ছুক করতে দেখবেন।
দুজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনই হতাশ হয় না, কারণ ভক্তরা কার্লোস আলকারাজ এবং জ্যানিক সিনার প্রতিদ্বন্দ্বীর আরও একটি কিস্তির জন্য প্রস্তুত হবে। আসন্ন শিরোনাম রাউন্ড ক্ল্যাশ একটি হার্ড কোর্টে তাদের প্রথম।
সিনার টুর্নামেন্টে তার সেরা ছিল না, এবং ফাইনালে আলকারাজের সাথে লড়াই করার সময় তাকে পদক্ষেপ নিতে হবে। সিনসিনাটির সদ্য পুনর্নির্মাণ আদালতে দ্রুত আদালতের শর্তগুলি ইতালীয়দের পক্ষে হবে, যিনি তাঁর দুর্গের মতোই বেসলাইন থেকে আখ্যানটি নিয়ন্ত্রণ করতে দেখবেন।
কার্লোসের তার আদালতের কভারেজ এবং শট বিভিন্নতার সাথে একটি স্পষ্ট সুবিধা রয়েছে। স্পেনিয়ার্ডের বলটি খেলতে রাখা উচিত এবং পাপীকে বেসলাইনে ট্রেড শটগুলির চেয়ে নেটটিতে যেতে বাধ্য করা উচিত, যেখানে ইতালীয়দের একটি সুবিধা রয়েছে। আলকারাজের সর্বদা তার ছদ্মবেশী ড্রপ শট থাকে একটি শক্ত জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পিছনে পড়ে।
উভয় স্তরই একটি উচ্চ প্রথম পরিবেশন শতাংশ গর্ব করে, যা তাদের শীর্ষ সম্মেলনের সংঘর্ষের আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হবে। এখানে, আলকারাজের প্রান্ত রয়েছে – পাপী থেকে 65% থেকে 60%।
ফলাফল: কার্লোস আলকারাজ পাঁচটি সেটে জিততে হবে।
সিনসিনাটি ওপেন ওপেন 2025 এ জ্যানিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ ফাইনাল ম্যাচের লাইভ টেলিকাস্ট এবং লাইভ স্ট্রিমিং কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ভারতীয় দর্শকরা সনি টেন নেটওয়ার্ক এবং এর স্ট্রিমিং পরিষেবা সোনিলিভের কার্লোস আলকারাজ এবং জান্নিক সিনারের মধ্যে 2025 সিনসিনাটি ওপেন ফাইনালটি দেখতে পারেন। স্কাই ইউকে যুক্তরাজ্যের মধ্যে কভারেজটি পরিচালনা করবে, যখন টেনিস চ্যানেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব নেবে।
পুরো বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের বিশদ এখানে
কখন এবং কোথায় জান্নিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ ফাইনাল ম্যাচটি খেলবে?
ফাইনালটি 18 আগস্ট (সোমবার) লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টারে পিএন্ডজি সেন্টার কোর্টে অনুষ্ঠিত হবে। এটি স্থানীয় সময় বিকাল তিনটায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে (ভারতে মঙ্গলবার সকাল 12:30 IST)।
জান্নিক সিনার এবং কার্লোস আলকারাজের মধ্যে মাথা থেকে মাথা (এইচ 2 এইচ) রেকর্ড কী?
আলকারাজ এইচ 2 এইচ রেকর্ডস 8-5 এ এটিপি ট্যুরে 8-5 রেকর্ড করে, হার্ড কোর্টে 5-2 সুবিধা সহ।
কার্লোস আলকারাজ এবং জান্নিক সিনারের মধ্যে সর্বশেষ বৈঠক কে জিতেছে?
তাদের শেষ সভাটি ছিল উইম্বলডন 2025 ফাইনালে, যা সিনার চারটি সেটে জিতেছিল।
ভক্তরা কোথায় জ্যানিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ ফাইনাল লাইভ দেখতে পারেন?
ভারতীয় ভক্তরা টিভিতে সনি স্পোর্টস চ্যানেলগুলিতে অ্যাকশনটি সরাসরি ধরতে পারেন এবং সোনিলিভ ভক্তদের জন্য ম্যাচটি স্ট্রিম করবেন।
যুক্তরাজ্যে, স্কাই স্পোর্টস ইউকে সম্প্রচারের অধিকার রয়েছে। সুতরাং, ভক্তরা টিভিতে ম্যাচটি সরাসরি দেখতে স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলগুলিতে টিউন করুন। যারা অনলাইনে দেখার জন্য খুঁজছেন তাদের জন্য, স্কাই গো অ্যাপটি উপলভ্য বিকল্প।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভক্তরা সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে টেনিস চ্যানেলে ম্যাচটি সরাসরি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। ইএসপিএন এবং ফুবো তিনি স্ট্রিমিং অংশীদার।
