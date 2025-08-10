জাপানি বিরতি হাঁটা: ভাইরাল অনুশীলনের প্রবণতা যা আপনার পদক্ষেপে একটি বসন্ত রাখতে পারে | ফিটনেস

যদি লোহা পাম্পিং বা তক্তা ধরে রাখার চিন্তাভাবনা আপনার পদক্ষেপে একটি বসন্ত রাখে না, তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করার জন্য সর্বশেষ অনুশীলনের প্রবণতাটি হবে: জাপানি বিরতি হাঁটাচলা।
ধারণাটি সহজ: তিন মিনিটের দ্রুত এবং তিন মিনিটের ধীর হাঁটার মধ্যে বিকল্প, আদর্শভাবে একবারে 30 মিনিটের জন্য।
“দ্রুত হাঁটার গতি সাধারণত দ্রুত (যথেষ্ট) যে আপনি দীর্ঘ বাক্যে কথা বলতে পারবেন না,” পদ্ধতিটি অধ্যয়ন করেছেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ ক্রিস্টিয়ান কার্স্টফট বলেছেন। “এবং তারপরে ধীর বিরতিগুলি এত ধীর হয়ে যায় যে আপনি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন” ” তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই অন্তরগুলির সময় লোকেরা প্রায়শই ধীরে ধীরে হাঁটা চ্যালেঞ্জ মনে করতে পারে।
পরীক্ষায় এই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে আমি মধ্য লন্ডনে কিং এর ক্রসের আশেপাশের অঞ্চলটি আঘাত করেছি।
আমি ট্রেনের জন্য দেরী হয়ে উঠতে শুরু করলাম। তিন মিনিট পরে আমার ঘড়িটি বীপ হয়ে গেল এবং আমি ধীর হয়ে গেলাম, এমনভাবে পটার দিয়ে যাচ্ছে যেন কোনও কানের দুলের সন্ধান করছে। আরেকটি বীপ এবং আমি আরও একবার ছিটকে গেলাম, অস্ত্র দুলছে।
আমি কিছুটা চিন্তিত ছিলাম যে পথচারীরা আমার অনিয়মিত গতি সম্পর্কে কী ভাবতে পারে – আমার সন্দেহ হয় যে আমি দেখে মনে হয়েছিল যেন আমার লু দরকার তবে কোনও জগকে ঝুঁকিপূর্ণ করার সাহস করে না। ইতিমধ্যে আমি আমার দুটি ফ্ল্যাট-প্রলিপ্ত পুনরুদ্ধারকারী ছাড়া এই চেষ্টা করার জন্য আফসোস করছিলাম: তারা যদি তাড়া করে থাকে তবে আমি কমপক্ষে তাদের প্রদীপ-পোস্টের স্নিফিংয়ে আমার ডাউডলিং বিরতিগুলিকে দোষ দিতে পারতাম।
30 মিনিটের পরে আমি গরম অনুভব করেছি, তবে ঠিক পাফের বাইরে নয়।
কার্স্টফট বলেছিলেন যে এই পদ্ধতির বিশেষত আহত হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ লোকদের পক্ষে উপযুক্ত ছিল, কারণ জয়েন্টগুলিতে হাঁটাচলা কম, বা মধ্যবয়স্ক বা বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের যারা নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয় না তাদের পক্ষে কম কঠোর হয়। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বেশ ফিট ছিল এমন লোকেরা অনুরূপ সুবিধাগুলি অনুভব করার জন্য বিরতিতে জগ বা দৌড়াতে হবে।
শাসনব্যবস্থা উচ্চ-তীব্রতা ব্যবধান প্রশিক্ষণের (এইচআইআইটি) অনুরূপ। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্ট অ্যান্ড এক্সারসাইজ ফিজিওলজির সিনিয়র প্রভাষক ডাঃ শন ফিলিপস বলেছেন: “উচ্চ-তীব্রতা অনুশীলনটি মাঝারি-তীব্রতা অনুশীলনের ক্ষেত্রে অনুরূপ সুবিধা দিতে পারে তবে একটি স্বল্প সময়সীমার (ওআর) কম ব্যায়ামের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত সময় ফ্রেমে (ওআর)।
তবে হাঁটতে গিয়েও সবাই প্রচণ্ড গতি বজায় রাখতে পারে না। ফিলিপস বলেছিলেন যে লোকেরা কম সক্রিয় বা ফিট ছিল তাদের দোলাতে প্রবেশের জন্য স্বাভাবিক হাঁটা দিয়ে শুরু করা উচিত এবং তারপরে বিরতি হাঁটার চেষ্টা করুন।
“উচ্চ-তীব্রতা প্রশিক্ষণ করার আপনার দক্ষতা সর্বাধিক করার একটি উপায় হ’ল এটি বিকল্প তীব্রতার সাথে করা, যার অর্থ অন্তর-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ,” কার্স্টফট বলেছেন।
যদিও উচ্চ-তীব্রতার ব্যবধান হাঁটা সম্প্রতি টিকটকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যেখানে উত্সাহীরা নিজের ভিডিওগুলি আন্তরিকভাবে শহরের পার্কগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, ধারণাটি 20 বছরেরও বেশি সময় ফিরে আসে যখন জাপানের বিজ্ঞানীরা এটি মধ্যবয়স্ক এবং বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অধ্যয়ন শুরু করে।
অনুযায়ী একটি জাপানি অধ্যয়নগড়ে 63৩ বছর বয়সের ১৩৯ জন সুস্থ অংশগ্রহণকারীদের ডেটা বিশ্লেষণ জড়িত, পাঁচ মাসের সময়কালে সপ্তাহে চার বা তার বেশি দিন উচ্চ-তীব্রতার ব্যবধানটি তাদের শিখর বায়বীয় ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, যা শারীরিক সুস্থতার উন্নতি নির্দেশ করে। আরও কী, এই উন্নতিগুলি অংশগ্রহণকারীদের চেয়ে বেশি ছিল যারা অবিচ্ছিন্ন, মধ্যপন্থী তীব্রতার হাঁটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বা যারা কোনও হাঁটার প্রশিক্ষণ করেননি।
গবেষণায় আরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে উচ্চ-তীব্রতা ব্যবধান হাঁটা রক্তচাপ হ্রাস করতে পারে এবং হাঁটু জয়েন্টের শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ক ছোট এলোমেলোভাবে নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা কার্স্টফট এবং তার সহকর্মীরা খুঁজে পেয়েছেন যে এই পদ্ধতির ফলে তাদের গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণ উন্নত করে টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও উপকৃত হতে পারে।
চার মাসের উচ্চ-তীব্রতা ব্যবধান হাঁটা অবিচ্ছিন্ন হাঁটার চেয়ে বৃহত্তর সুবিধার সাথে যুক্ত ছিল, যদিও সামগ্রিক শক্তি ব্যয় এবং গড় প্রশিক্ষণের তীব্রতা একই ছিল।
“সাধারণত বিরতি হাঁটার সাথে, আমরা যখন বিষয়গুলি অবিচ্ছিন্ন হাঁটাচলা (বা কোনও হাঁটাচলা) করছেন তখন ফিটনেসের স্তরে তুচ্ছ বা কোনও উন্নতির তুলনায় আমরা প্রায় 15% থেকে 20% এর ফিটনেস স্তরে একটি লাভ দেখেছি,” কার্স্টফট বলেছেন। “আমরা প্রায় তিন থেকে পাঁচ কেজি প্রশিক্ষণের চার থেকে ছয় মাসের সময় গড়ে ওজন হ্রাসের সাথে শরীরের গঠনের উন্নতি দেখেছি, মূলত ফ্যাট ভরগুলির কারণে।”
বিষয়টিতে একটি পর্যালোচনা কার্স্টফট এবং তাঁর সহকর্মীরা গত বছর প্রকাশ করেছেন উপসংহারে পৌঁছেছে যে জাপানি বিরতি হাঁটা বয়স্ক, ভঙ্গুর লোকদের জন্য একটি সম্ভাব্য এবং কার্যকর প্রশিক্ষণের পদ্ধতি ছিল। “এটি ফিটনেস, পেশী শক্তি এবং স্বাস্থ্য চিহ্নিতকারীকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে,” তারা লিখেছিল।
তবে, ফিলিপস স্বীকার করেছেন, কিছু লোক উচ্চতর তীব্রতার সময়কালের চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে, অন্যরা এটিকে ঘৃণা করে।
“আমরা অবশ্যই কখনই আদর্শ অনুশীলন প্রোটোকলে আসব না যা প্রত্যেকে পছন্দ করে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি যতটা সম্ভব কার্যক্ষম এবং উপকারী বিকল্পগুলি দেওয়ার চেষ্টা করার বিষয়ে যা লোকেরা বেছে নিতে পারে” “