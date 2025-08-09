জাপানের নাগাসাকি, বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের পারমাণবিক বোমা হামলার ৮০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে যুবকদের পারমাণবিক নিষেধাজ্ঞার জন্য চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে

শনিবার দক্ষিণ জাপানি শহর নাগাসাকি মার্কিন পারমাণবিক হামলার ৮০ বছর পরে চিহ্নিত হয়েছে যে কয়েক হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল এবং বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা যারা আশা করছেন যে তাদের ক্ষোভের স্মৃতিগুলি তাদের শহরতলিকে একটি পারমাণবিক বোমার ধাক্কায় শেষ স্থানটি তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 9 আগস্ট, 1945 -এ নাগাসাকি হামলা শুরু করে এবং হিরোশিমায় বোমা হামলার তিন দিন পরে প্রায় ১৪০,০০০ মারা গিয়েছিল, সেই বছরের শেষের দিকে কমপক্ষে, 000০,০০০ মানুষকে হত্যা করেছিল। জাপান ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট আত্মসমর্পণ করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং এশিয়া জুড়ে দেশ কর্তৃক আগ্রাসনের প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অবসান ঘটায়।
90 টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি সহ প্রায় ২,6০০ জন লোক নাগাসাকি পিস পার্কে একটি স্মৃতিসৌধ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে মেয়র শিরো সুজুকি এবং প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইসিবা যে অতিথিদের বক্তব্য রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন।
স্থানীয় সময় সকাল 11:02 এ, ঠিক সময়টি যখন নাগাসাকির উপরে প্লুটোনিয়াম বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল, অংশগ্রহণকারীরা বেল বেজে উঠার সাথে সাথে এক মুহুর্ত নীরবতা পর্যবেক্ষণ করেছিল।
“যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও পারমাণবিক বোমা অদৃশ্য সন্ত্রাস নিয়ে এসেছিল,” বেঁচে থাকা হিরোশি নিশিয়োকা (৯৩) স্মৃতিসৌধে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে মারা যাওয়ার আগে তাদের মাড়ি থেকে রক্তপাত এবং চুল হ্রাস সহ পরে গুরুতর ক্ষত নেই এমন অনেকেই লক্ষণগুলি অনুভব করেছিলেন।
“আর কখনও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবেন না বা আমরা শেষ করেছি।”
শান্তির প্রতীক, কয়েক ডজন কবুতর সুজুকির একটি বক্তৃতার পরে মুক্তি পেয়েছিল, যার বাবা -মা এই আক্রমণ থেকে বেঁচে আছেন।
তিনি বলেছিলেন যে নগরীর বোমা হামলার স্মৃতিগুলি “একটি সাধারণ heritage তিহ্য এবং জাপানে এবং বাইরে বাইরে প্রজন্মের জন্য পাস করা উচিত”।
সুজুকি বলেছিলেন, “মানবতার অস্তিত্বের সংকট পৃথিবীতে বাস করা প্রত্যেকের কাছেই আসন্ন হয়ে উঠেছে।” “নাগাসাকিকে এখন এবং চিরকালের জন্য শেষ পারমাণবিক বোমা হামলার স্থান হিসাবে গড়ে তুলতে আমরা বিশ্বব্যাপী নাগরিকদের সাথে একসাথে যাব এবং পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্তকরণ এবং চিরস্থায়ী বিশ্ব শান্তির উপলব্ধির দিকে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা উত্সর্গ করব।”
‘যুদ্ধবিহীন একটি পৃথিবী’
পালিত এবং তাদের পরিবারগুলি শনিবার পিস পার্কে বর্ষার আবহাওয়ায় এবং বোম্বের সঠিক বিস্ফোরণ স্পটের নীচে অবস্থিত নিকটবর্তী হাইপোসেন্টার পার্কে সরকারী অনুষ্ঠানের কয়েক ঘন্টা আগে জড়ো হয়েছিল।
“আমি কেবল যুদ্ধবিহীন একটি পৃথিবী সন্ধান করি,” কোচি কাওয়ানো বলেছেন, একজন 85 বছর বয়সী বেঁচে থাকা বেঁচে থাকা বেঁচে থাকা, যিনি রঙিন অরিগামি পেপার ক্রেন এবং অন্যান্য নৈবেদ্য দিয়ে সজ্জিত হাইপোসেন্ট্রে স্মৃতিসৌধে ফুল রেখেছিলেন।
অন্যরা নাগাসাকির গীর্জাগুলিতে প্রার্থনা করেছিলেন, ক্যাথলিক ধর্মান্তরকারীদের বাড়িতে যারা জাপানের সামন্ত যুগে বহু শতাব্দী ধরে সহিংস অত্যাচারের সময় গভীর ভূগর্ভস্থ গিয়েছিল।
বোমা হামলায় ধ্বংস হওয়া উরাকামি ক্যাথেড্রালের দুটি ঘণ্টাও আবার একসাথে বেজে ওঠে যে হামলার পরে নিখোঁজ হওয়া একটি ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবীরা পুনরুদ্ধার করেছিলেন।
ক্ষত, বৈষম্য এবং বিকিরণ থেকে অসুস্থতা থেকে তাদের ব্যথা সত্ত্বেও, বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা পারমাণবিক অস্ত্র বাতিল করার একটি ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে তারা বিশ্বকে বিপরীত দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তিত।
বয়স্ক বেঁচে যাওয়া এবং নাগাসাকিতে তাদের সমর্থকরা এখন অল্প বয়স্কদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্তি অর্জনের আশা রেখেছেন, তাদের এই আক্রমণটি দূরবর্তী ইতিহাস নয়, তবে তাদের ভবিষ্যতের সাথে প্রাসঙ্গিক হিসাবে রয়ে গেছে এমন একটি বিষয়।
“আমার পক্ষে দু’টি জিনিসই রয়েছে: পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্তি এবং যুদ্ধ নিষিদ্ধকরণ,” 83৩ বছর বয়সী বেঁচে থাকা ফুমি তাকেশিতা বলেছিলেন। “আমি এমন একটি বিশ্ব সন্ধান করি যেখানে পারমাণবিক অস্ত্র কখনই ব্যবহার করা হয় না এবং প্রত্যেকে শান্তিতে থাকতে পারে।”
ইতিহাসের পাঠগুলি বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে যাওয়ার আশায়, তাকেশিতা শিশুদের সাথে তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য স্কুলগুলি পরিদর্শন করে।
“আপনি যখন বড় হন এবং আজ আপনি যা শিখেছেন তা মনে রাখবেন, দয়া করে ভাবুন যে যুদ্ধ রোধে আপনার প্রত্যেকে কী করতে পারে,” তাকেশিতা এই সপ্তাহের শুরুতে একটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের বলেছিলেন।
টেরুকো যোকোয়ামা (৮,) নাগাসাকি পারমাণবিক বোমা বেঁচে থাকা কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং বলেছিলেন যে তিনি এখনও বেঁচে আছেন এমন অন্যদের জীবনকে নথিভুক্ত করার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিদের ক্রমবর্ধমান অনুপস্থিতি।
এই মোটটি মূল সংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ, তাদের গড় বয়স 86 এর বেশি হয়ে 99,130 এ নেমে গেছে।
বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা ম্লান হয়ে যাওয়ার স্মৃতি নিয়ে উদ্বিগ্ন, কারণ বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী এই আক্রমণটি স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে খুব কম বয়সী ছিল।
“আমাদের অবশ্যই বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের পারমাণবিক বোমা হামলার ক্ষতির রেকর্ড রাখতে হবে এবং তাদের আজীবন গল্পের রেকর্ড রাখতে হবে,” ইয়োকোয়ামা বলেছেন, যার দুই বোন রেডিয়েশনের সাথে যুক্ত অসুস্থতায় ভুগার পরে মারা গিয়েছিলেন।
তার সংগঠনটি নতুন প্রজন্মের সহায়তায় ইউটিউব এবং অন্যান্য সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে দেখার জন্য বেঁচে থাকা লোকদের বিবরণগুলি ডিজিটাইজ করতে শুরু করেছে।
শুক্রবার ইয়োকোয়ামা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছেন, “এমন কিছু অল্প বয়স্ক লোক রয়েছে যারা পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।” “সুতরাং আমি মনে করি আমাদের এখনও হতাশ হতে হবে না।”
প্রধানমন্ত্রী সংলাপ প্রচারের প্রতিশ্রুতি দেয়
জীবিতরা ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক হুমকি এবং আন্তর্জাতিক নেতাদের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশ বা ডিটারেন্সের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র রাখার জন্য সমর্থন দ্বারা হতাশ। তারা জাপান সরকারের একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বা এমনকি অংশ নিতে অস্বীকার করার সমালোচনা করে কারণ জাপান আমেরিকান মিত্র হিসাবে বলেছেন যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক দখলকে ডিটারেন্স হিসাবে প্রয়োজন।
ইসিবের ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী জাপানের পারমাণবিক-মুক্ত বিশ্বের অনুসরণে পুনর্বিবেচনা করেছিলেন, নিউইয়র্কের এপ্রিল এবং ২০২6 সালের মে মাসে নির্ধারিত পারমাণবিক অস্ত্র পর্যালোচনা সম্মেলনের অ-প্রসারণে পারমাণবিক অস্ত্র এবং অ-পারিবারিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংলাপ এবং সহযোগিতা প্রচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইসিবা পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ চুক্তির কথা উল্লেখ করেনি।
ইউএন-এর সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টানিয়ো গুতেরেস, নার্ভাসু-সেক্রেটারি জেনারেল ইজুমি ন্যাকামকু দ্বারা পড়েছেন, “পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ চুক্তি দ্বারা নির্মিত গতিবেগ দ্বারা পরিপূরক কেন্দ্রে পারমাণবিক অস্ত্র (এনপিটি) অ-প্রসারণ সম্পর্কিত চুক্তির সাথে বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ শাসনকে শক্তিশালী করে দেশগুলিকে অবশ্যই শব্দ থেকে পদক্ষেপে যেতে হবে।”
নাগাসাকি শনিবার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। চীনের সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে শহরটিকে অবহিত করেছে যে কোনও কারণ না দিয়ে এটি উপস্থিত হবে না।
ইস্রায়েল থেকে কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানাতে জাপানি শহরের অস্বীকারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য পশ্চিমা দূতদের অনুপস্থিতির কারণে গত বছর এই অনুষ্ঠানটি বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।