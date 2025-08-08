জাপানের বার্ধক্য বিরোধী পারমাণবিক আন্দোলন এখনও শান্তির জন্য লড়াই করছে

Aug আগস্ট হিরোশিমায় বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকি সোমবার এখনও শীতল ঘটনা। তবে ইতিহাসের একমাত্র পারমাণবিক বোমা হামলার ৮০ তম বার্ষিকীতে জাপানের শান্তির উকিলরা বৃহত্তর প্রসারণের দিকে এগিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে আগের চেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় – এবং যেখানে এমনকি প্রশান্তবাদী জাপান সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে এটির নিজস্ব পারমাণবিক বোমা প্রয়োজন।
হিরোশিমায়, শান্তির ঘণ্টা বাজানো হয় এবং শহর জুড়ে সাইরেনগুলি একটিতে সূচনা করে নীরবতার মিনিট “পারমাণবিক বোমা হামলার শিকারদের নিরব শ্রদ্ধা জানাতে এবং স্থায়ী বিশ্ব শান্তির উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা করার জন্য।” নাগাসাকিতে, অনুরূপ শব্দগুলি এ এর নজরদারি চোখের নীচে উচ্চারণ করা হয় 32 ফুট ব্রোঞ্জের মূর্তি পারমাণবিক বোমা এবং বাম হাতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ডান হাত দিয়ে উত্থাপিত এক ব্যক্তির শান্তির জন্য প্রার্থনা করার জন্য প্রসারিত। দুটি বোমা হামলা একসাথে আনুমানিক 200,000 থেকে 300,000 মানুষকে হত্যা করেছিল।
জাপানের শান্তি কর্মীদের জন্য, 2024 নোবেল শান্তি পুরষ্কার প্রাপ্ত কনফেডারেশন অফ পারমাণবিক বোমা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি নিহন হিদানকিও এবং অবশিষ্ট বেঁচে থাকা হিসাবে পরিচিত হিবাকুশালক্ষ্যটি সোজা: সমাজকে কী ঘটেছিল তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়াই একটি বিশ্বের প্রচার করা।
তবে পারমাণবিক প্রসারণের ঝুঁকি এখন যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি উত্তরণ পারমাণবিক অস্ত্রের অ-প্রসারণ (এনপিটি) সম্পর্কিত ল্যান্ডমার্ক ১৯ 1970০ জাতিসংঘের চুক্তির। ১৯১১ সালের দেশগুলির দ্বারা সমর্থিত এই চুক্তিটি পাঁচটি স্বীকৃত পারমাণবিক রাষ্ট্রের বাইরে পারমাণবিক অস্ত্র অস্ত্রাগার বৃদ্ধির বিষয়ে নিখুঁত না হলে একটি id াকনা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯ 1970০ সাল থেকে আরও চারটি দেশই বোমাটি অর্জন করেছে: ইস্রায়েল, ভারত, পাকিস্তান এবং উত্তর কোরিয়া। তবে সেই সংখ্যাটি বাড়তে সেট বলে মনে হচ্ছে।
“আমরা সংকটের একেবারে মুহুর্তে রয়েছি। আমরা ক্রমবর্ধমান বিভাজন এবং দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছি। মানুষ একে অপরের কাছে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি অনেক লোকের কাছে হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে,” জাপান বৌদ্ধ সংস্থা সোকা গাক্কাইয়ের জন্য শান্তি ও বৈশ্বিক ইস্যুগুলির প্রধান হিরোটসুগু তেরাসাকি বলেছেন, যা সমস্ত উপাকস্যের শেষের দিকে এগিয়ে যায়।
ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ঝুঁকির ক্যাটালগের কারণে উদ্বেগগুলি বোধগম্য – এবং তারা জাপানি রাজনীতিবিদদের তাদের নিজস্ব ক্যালকুলাস পুনর্বিবেচনা করার জন্য চালাচ্ছে।
উত্তর কোরিয়া, একসময় বেলিকোজ প্রোপাগান্ডা মেশিন এবং অন্য কিছু দিয়ে “হার্মিট স্টেট” হিসাবে বরখাস্ত হয়ে গেছে, এখন এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পারমাণবিক শক্তি-এবং এই অর্জনকে আত্মসমর্পণ করার পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব, বিশেষত যেমন এটি লিবিয়ার মুয়াম্মার আল-কাদ্দাফির মতো নেতাদের ভাগ্যকে বোমা ফেলার জন্য প্ররোচিত করেছিল। পশ্চিম দেশগুলির পিয়ংইয়াংকে নিষেধাজ্ঞার অবসানের বিনিময়ে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য করার লক্ষ্যে জলে মারা গেছে এবং উত্তর কোরিয়া উদ্বেগজনকভাবে রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়ার কাছাকাছি বেড়েছে।
ভারত এবং পাকিস্তান আগের চেয়ে আরও বেশি ঘন ঘন স্পারিং করছে বায়ু যুদ্ধ মে মাসে কেবল সর্বশেষ সংঘর্ষ। পাকিস্তানের প্রতি চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং সামরিক সমর্থন এবং নয়াদিল্লির সাথে তার নিজস্ব বিরোধগুলি আরও বেশি অস্থিরতা যুক্ত করেছে।
মিত্র এবং শত্রুরা একইভাবে টোকিওকে উদ্বেগজনক। চীন এর ইতিমধ্যে বিশাল পারমাণবিক শক্তি জোরদার করতে কোনও সময় হারাচ্ছে না। স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট অনুসারে, চীন এখন কমপক্ষে রয়েছে 600 পারমাণবিক ওয়ারহেডস এবং 2023 সাল থেকে বছরে প্রায় 100 টি নতুন ওয়ারহেডে অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় মোট দ্রুত বাড়ছে।
তবে নিউক্লিয়ার প্রসারণের এক নতুন রাউন্ডের বৃহত্তম উত্স ওয়াশিংটনের হতে পারে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মিত্রদের প্রতি মার্কিন প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার পরিমাণ এবং তার ফোকাস সম্পর্কে তাঁর ফোকাস প্রায়শই ১৯ 1970০ এবং 80 এর দশকের বাণিজ্য দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত। পারমাণবিক ঝড়ের ঝুঁকি বাড়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি দীর্ঘদিনের মার্কিন সুরক্ষা ছাতা কেড়ে নিচ্ছেন বলে ভয় পেয়ে টোকিওর আশঙ্কায় সময়টি আরও খারাপ হতে পারে।
ইউরোপের মিত্রদের মধ্যে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে একটি গ্রাউন্ডব্রেকিং চুক্তি ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে তাদের সুরক্ষা বাড়ানোর দিকে নজর দিয়ে তাদের পারমাণবিক অস্ত্রাগার সমন্বয় করতে।
তবে দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের জন্য, যারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সেরা অস্বস্তিকর অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে, সেখানে কোনও সহজ বিকল্প নেই এবং ট্রাম্প উভয় দেশে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি নগদীকরণ করে যে সংকেতগুলি তাদের স্নায়ু শান্ত করার জন্য খুব কমই কাজ করে। তার প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প বলেছিলেন যে জাপানের উচিত মার্কিন বাহিনীর ব্যয়কে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারে সহায়তা করার জন্য কী অর্থ প্রদান করে তা চারগুণ করা উচিত। গত বছর প্রচারের পথে, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থ প্রদান করা উচিত 10 বিলিয়ন ডলার।
এটি টোকিওতে গণনা পরিবর্তন করেছে। জাপানের নিজস্ব বোমা অর্জনের কথাটি আগে জাপানি সমাজের ডানপন্থী প্রান্তে সীমাবদ্ধ ছিল (প্রায়শই এই ধারণাটি নিয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায় যে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ্রাসনে নৈতিকভাবে সঠিক ছিল)।
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে, একজন উল্লেখযোগ্য বাজপাখি, ২০২২ সালে অফিস ছাড়ার পরে বলেছিলেন যে জাপানকে বিবেচনা করা উচিত পারমাণবিক অস্ত্র হোস্টিংআটজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা এই বছর একটি প্রতিবেদন লিখেছেন বলা জাপানের উচিত তার পুরো পারমাণবিক নীতি পুনর্বিবেচনা করা উচিত। জনমতও বদলে গেছে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 2024 সমীক্ষা পাওয়া গেছে মিশ্র দৃশ্য জাপানের নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্র থাকার বিপরীতে 61১.৪ শতাংশ বা কিছুটা হলেও ইস্যুতে ১৯.৮ শতাংশ পক্ষে রয়েছে।
জাপানের একটি বোমা জাপানের দীর্ঘস্থায়ী তিনটি অ-পারমাণবিক নীতিগুলির সাথে সরাসরি দ্বন্দ্ব করবে, যা রাষ্ট্রীয় জাপান পারমাণবিক অস্ত্র প্রবর্তনের অধিকারী, উত্পাদন বা অনুমতি দেবে না। এই নীতিগুলির একটি বিসর্জন একটি টেকটোনিক পরিবর্তন হবে, সম্ভবত একটি রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে খুব দূরে। তবে সরকার জানে যে ভূ -রাজনীতিবিদদের ট্রাম্পের যুগে এটি দ্রুত খাপ খাইয়ে নেওয়া দরকার।
প্রযুক্তিগতভাবে, জাপানের বোমা তৈরিতে সামান্য সমস্যা হবে, যদিও একটি বিশ্বাসযোগ্য ডেলিভারি সিস্টেম এবং প্রয়োজনীয় কমান্ড-অ্যান্ড-নিয়ন্ত্রণ কাঠামো একটি লম্বা বাধা হবে।
তবে জাপানের পারমাণবিক বিরোধী উকিলরা অবিচল রয়েছেন, উল্লেখ করে যে পারমাণবিক-মুক্ত বিশ্বের রাস্তাটি প্রায়শই অপ্রাপ্য বলে মনে হয় এবং পাশাপাশি উজ্জ্বল দাগও রয়েছে।
একটি ইতিবাচক হ’ল অতীতে অ -প্রসারণ প্রচেষ্টা কাজ করেছে। এক ডজনেরও বেশি দেশ হয় তাদের অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছে বা উন্নয়ন কর্মসূচি বন্ধ করে দিয়েছে-এবং কখনও কখনও নৈতিক চাপের মধ্যে রয়েছে, ভূ-রাজনৈতিক আর্ম-টুইস্টিং নয়। এই তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলারুশ, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং এমনকি সুইডেন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধও অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাগাসাকির পর থেকে, গত ৮০ বছরের বহু আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও যুদ্ধে কোনও পারমাণবিক বা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটেনি, কারণ নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি হিদানকো এবং হিবকুশাকে পুরষ্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছে।
অ্যান্টি-পারমাণবিক অস্ত্রাগারের মূল অস্ত্রটি গল্প বলা। এমনকি তাদের নব্বইয়ের দশকে, হিরোশিমা এবং নাগাসাকি বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা তাদের কারণে অক্লান্ত বিক্রয়কর্মী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, বক্তৃতা দিয়েছেন এবং জাপান এবং বিশ্বব্যাপী সেমিনারে অংশ নিয়েছেন। তারা একটি সামাজিক মিডিয়া যুগের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, ভিডিও সাক্ষাত্কার ব্যবহার করে শীতল গল্পগুলি শান্ত এবং সোজা পদ্ধতিতে বলা হয়েছে। “হিবাকুশা আমাদের অবর্ণনীয় বর্ণনা করতে, অভাবনীয় ভাবতে এবং কোনওভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের কারণে সৃষ্ট বোধগম্য ব্যথা এবং যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে,” নোবেল কমিটি উল্লেখ করেছে।
দুটি বোমা হামলার দিকে মনোনিবেশ করা তার নিজস্ব বিতর্ক ছাড়াই নয়, কিছু সমালোচক, জাপান এবং অন্য কোথাও উভয়ই বলেছিলেন যে যুদ্ধের হরর সম্পর্কিত ভাষ্যগুলি জাপানকে লঙ্ঘনকারী না হয়ে যুদ্ধের শিকার হিসাবে চিত্রিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। জাপানের যুদ্ধকালীন বিষয়গুলির বিষয়ে সংবাদ প্রতিবেদনের গবেষক রিতসু ইয়োনেকুরা বোমা হামলা এবং জাপানের পরবর্তী আত্মসমর্পণ সম্পর্কিত গল্পগুলিতে প্রতি বছর স্পাইক দিয়ে “আগস্ট সাংবাদিকতা” বোঝায়।
“এই জাতীয় প্রসঙ্গে, জাপানের আক্রমণ, নৃশংসতা, colon পনিবেশিক নিয়ম এবং ‘আগ্রাসনের’ অন্যান্য রূপগুলি সম্পূর্ণরূপে পটভূমিতে পরিণত হয়েছে। পরিবর্তে, সামরিকবাদের শিকার হিসাবে এর স্ব-চিত্রটি সামনে আনা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন একটি 2023 সংবাদপত্রের সাক্ষাত্কারে।
তবে পারমাণবিক বিরোধী গোষ্ঠীর পক্ষে বিষয়টি অতীতে কে দোষে ছিল সে সম্পর্কে নয়, এটি ভবিষ্যতের বিষয়ে এবং পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূল করার লক্ষ্যটি এখনও অর্জনযোগ্য কিনা: “আমি মনে করি আমাদের দর্শন আমাদের বলেছে যে এটি আশাবাদী এবং হতাশাবাদের মধ্যে লড়াই। আমাদের অবশ্যই এই খুব কঠিন পরিস্থিতিতে আশা খুঁজে পেতে হবে,” তেরাসাকি বলেছিলেন।