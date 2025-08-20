জাপান ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টিতে ‘ভূমিকা’ রাখতে প্রস্তুত

জাপান ইউক্রেনের সম্ভাব্য মার্কিন-দালাল শান্তি চুক্তির অধীনে ইউক্রেনের পশ্চিমা সুরক্ষা গ্যারান্টিতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা ড মঙ্গলবার
“আমরা চলমান আলোচনাগুলি নিবিড়ভাবে দেখব, এবং জাপান কী করতে পারে এবং কী করা উচিত তা সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার সময় – বিভিন্ন আইনী এবং দক্ষতার দিকগুলি সহ – আমরা একটি উপযুক্ত ভূমিকা পালন করব,” ইসিবা সাংবাদিকদের বলেছেন, জাপান টাইমস অনুসারে।
গত বছর, জাপান এবং ইউক্রেন স্বাক্ষরিত একটি 10 বছরের সুরক্ষা চুক্তি যা ননলেথাল সহায়তা, মানবিক সহায়তা এবং পুনর্গঠনের জন্য সহায়তার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্চ থেকে, টোকিও 30-জাতির “জোট অফ দ্য উইলিং” এর অংশ ছিল কিয়েভকে অস্ত্র সরবরাহ করে কারণ এটি রাশিয়ার আক্রমণকে বাধা দেয়।
ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটে বলেছি সোমবার ফক্স নিউজ এই দলটি গ্যারান্টিগুলিতে কাজ করছে যা “ইউক্রেনের কিছু অংশ আক্রমণ করার জন্য আবার চেষ্টা করা থেকে (রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি) ভ্লাদিমির পুতিনকে বাধা দেবে।” যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স ইতিমধ্যে শান্তিরক্ষীদের প্রেরণের জন্য প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিয়েছে, অন্যদিকে ক্রেমলিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে ইউক্রেনের ন্যাটো সেনারা মস্কোর সাথে “অনিবার্যভাবে” ট্রিগার দ্বন্দ্ব করবে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সোমবার হোয়াইট হাউসে হোয়াইট হাউসে গত সপ্তাহে আলাস্কার সাথে আলাস্কার সাথে বৈঠকের পর হোয়াইট হাউস হাউস -এ হোস্ট করেছেন, দাবি করেছেন যে রাশিয়ান নেতা “ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি গ্রহণ করবেন।” তিনি কিয়েভের জন্য “প্রচুর সাহায্যের” প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তবে জোর দিয়েছিলেন যে ইউরোপীয় মিত্ররা “প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন হবে কারণ তারা সেখানে রয়েছে।”
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “তবে আমরা তাদের সাহায্য করব।”
এই সপ্তাহের শুরুতে ওয়াশিংটনে বহুপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের পরে, ব্লুমবার্গ রিপোর্ট সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির আওতায় কয়েকশ ব্রিটিশ ও ফরাসী সেনা ইউক্রেনে মোতায়েন করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য মঙ্গলবার ইউরোপীয় কর্মকর্তারা জড়ো হয়েছিল। এই সেনা প্রায় 10 টি ইউরোপীয় দেশ থেকে বাহিনী দ্বারা সমর্থিত হবে।
ব্লুমবার্গের মতে, এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, মার্কিন সমর্থন বুদ্ধি, সীমান্ত নজরদারি, অস্ত্র এবং সম্ভাব্য বায়ু প্রতিরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করবে।
