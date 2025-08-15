You are Here
জাপান সম্রাট ডাব্লুডব্লিউআইআইয়ের 80 বছর পরে ‘গভীর অনুশোচনা’ প্রকাশ করেছেন

লিখেছেন হিরোশি হায়ামা

শুক্রবার একটি বিতর্কিত জাপানি মন্দিরে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে কয়েক হাজার মানুষ জ্বলজ্বল উত্তাপটি সাহসী করেছিলেন, যেমন সম্রাট নারুহিতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আত্মসমর্পণের ৮০ তম বার্ষিকীতে তাঁর “গভীর অনুশোচনা” এর কথা বলেছিলেন।

জাপানের সম্রাট নারুহিতো (ডান) এবং সম্রাজ্ঞী মাসাকো বো যখন তারা একটি স্মৃতিসৌধে অংশ নিয়েছেন যা জাপানের আত্মসমর্পণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৮০ তম বার্ষিকী টোকিওর নিপ্পন বুদোকান হলে ১৫ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে। ছবি: ইউচি ইয়ামাজাকি/এএফপি।
টোকিওর ইয়াসুকুনি মন্দিরের দর্শনার্থীদের মধ্যে একজন মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী ছিলেন, যা উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে প্রায় আড়াই মিলিয়ন জাপানি সৈন্যদের সম্মান জানায়, তবে যুদ্ধাপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করেও এনস্রাইন করে।

সরকারী আধিকারিকদের দ্বারা মন্দিরে যাত্রা জাপানের সামরিক নৃশংসতা, বিশেষত চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ভুগছে এমন দেশগুলিকে ক্রুদ্ধ করেছে।

এটি যখন নারুহিতো বলেছিলেন যে তিনি শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি অন্দর অঙ্গনে সম্রাজ্ঞী মাসাকোর পাশাপাশি একটি সোমবার বক্তৃতায় “গভীর এবং নতুনভাবে দুঃখের বোধ” অনুভব করেছিলেন, যেখানে জাতীয় পতাকাটি বাইরে অর্ধেক মাস্ট উড়েছিল।

“আমার চিন্তাভাবনাগুলি এমন অসংখ্য লোকের সাথে রয়েছে যারা গত যুদ্ধে তাদের মূল্যবান জীবন হারিয়েছিল এবং তাদের শোকাহত পরিবারগুলি,” 65৫ বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন।

“আমাদের অতীতকে প্রতিফলিত করে এবং গভীর অনুশোচনার অনুভূতিগুলি মাথায় রেখে আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিগুলি আর কখনও পুনরাবৃত্তি হবে না।”

প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইসিবাও এই অনুষ্ঠানের দিকেও সম্বোধন করেছিলেন, “যুদ্ধের বেদনাদায়ক স্মৃতিগুলি বহাল রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন … তাদের প্রজন্ম ধরে তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির দিকে পদক্ষেপ নেওয়া”।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইবিবা। ছবি: প্রধানমন্ত্রীর জাপানের কার্যালয়।জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইবিবা। ছবি: প্রধানমন্ত্রীর জাপানের কার্যালয়।
কিয়োডো নিউজ অনুসারে, রাজনৈতিক মধ্যপন্থী ইসিবা ইয়াসুকুনিকে একটি প্রথাগত নৈবেদ্য পাঠিয়েছিলেন।

২০১৩ সাল থেকে কোনও জাপানি প্রধানমন্ত্রী এই মন্দিরটি পরিদর্শন করেননি, যখন তত্কালীন প্রিমিয়ার শিনজো আবে বেঁধে বেইজিং এবং সিওলে ক্রোধের জন্ম দিয়েছিলেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিকটবর্তী মিত্র থেকে বিরল কূটনৈতিক তিরস্কার করেছিলেন।

প্রতিবিম্ব, অন্যায়

মন্দিরের চারপাশের মনোরম মাঠে 30 সেন্টিগ্রেডের উপরে তাপমাত্রা সহ, লোকেরা সূর্য থেকে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করায় ছাতার সমুদ্র ছিল। কমপক্ষে দু’জন লোক উত্তাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়েছিল।

টোকিওর ৫৩ বছর বয়সী গ্রাফিক ডিজাইনার তাকাশি এগুচি এএফপিকে বলেছেন, ইয়াসুকুনিকে দেশের ইতিহাসের প্রতিফলন করার জন্য সাধারণ মানুষকে শহরের হৃদয়ে একটি অ্যাক্সেসযোগ্য জায়গা হিসাবে কাজ করেছিলেন।

“আমরা এমন মুহুর্তে বাস করি যখন যুদ্ধগুলি ভেঙে গেছে বা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং আমি এখানে এসেছি জাপান এর ব্যর্থতা সহ কী করেছে তা ফিরে দেখতে।”

অন্য একজন দর্শনার্থী, যিনি কেবল তাঁর উপাধি হারদা দ্বারা নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন, যুদ্ধের মৃতদেহের ত্যাগকে সম্মান জানাতে জাপানের ইম্পেরিয়াল সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত এসেছিলেন।

“আমি জানি সময়টি আসবে যখন যুদ্ধের প্রবীণরা আর আমাদের সাথে থাকবে না। আমি তাদের উত্তরাধিকার অব্যাহত রাখতে আমার অংশটি করতে চেয়েছিলাম,” নাগানোর কেন্দ্রীয় প্রদেশের 39 বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন।

“আপনাকে যুদ্ধের সমস্ত দিক দেখতে হবে। ভাল জিনিস এবং খারাপ জিনিস ঘটেছিল।”

ইয়াসুকুনি মন্দির। ফাইল ফটো: এইচকেএফপি।

কৃষিমন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমী, সম্ভাব্য ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখা যায় যে তিনি ১৫ ই আগস্টে বার্ষিক যেমন করেন, খুব ভোরে মাজারে পরিদর্শন করেছিলেন।

ইসিবের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী সানা তাকাইচি-যিনি ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয়তাবাদী শাখার নেতৃত্ব দেন, তিনিও ছিলেন-যেমনটি “জাপানি প্রথম” সানসিটো পার্টির সদস্য ছিলেন যা জুলাইয়ের উচ্চ হাউস নির্বাচনে “বিরোধী-গ্লোবালিস্ট” ড্রাইভের মাধ্যমে শক্তিশালী লাভ করেছিল।

নারুহিতো, মাসাকো এবং তাদের কন্যা রাজকন্যা আইকো পরের মাসে নাগাসাকি সফর করার কারণে ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক বোমা থেকে বেঁচে যাওয়া লোকদের সাথে দেখা করতে এবং 2019 সালে তিনি সিংহাসনে প্রবেশের পর থেকে সেখানে সম্রাটের প্রথম ভ্রমণে যুদ্ধের মৃতকে সম্মান জানিয়েছেন।

টোকিও, জাপান

