You are Here
জাভিয়ের ম্যাককিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি কেন ফ্রি এজেন্সিতে প্যাকারকে বেছে নিয়েছিলেন
News

জাভিয়ের ম্যাককিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি কেন ফ্রি এজেন্সিতে প্যাকারকে বেছে নিয়েছিলেন

গ্রিন বে প্যাকাররা গত বছর ফ্রি এজেন্সির অন্যতম বৃহত্তম অভ্যুত্থানকে চার বছরের, million 67 মিলিয়ন চুক্তি সহ ল্যান্ডিং সেফটি জাভিয়ের ম্যাককিনিকে টেনে নিয়েছিল।

ম্যাককিনি প্রতিরক্ষামূলক মেরুদণ্ডে গ্রিন বেতে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে বিনিয়োগটি তাত্ক্ষণিক লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

ম্যাককিনি সম্প্রতি সিবিএসের পিট প্রিসকোয়ের সাথে কথা বলার সময় এটিকে একটি সহজ পছন্দ বলে অভিহিত করে প্যাকারগুলিতে যোগদানের সিদ্ধান্তের প্রতিফলন করেছেন।

ম্যাককিনি বলেছিলেন, “এটি আমার কাছে সবচেয়ে ভাল এবং স্পষ্টতই, এটি আমার কাছে স্পষ্ট পছন্দ ছিল Just কারণ আমি জানতাম যে এটি আমাকে কেবল আমার নৈপুণ্যকে লক করতে এবং আমার কাজের জন্য আমি কী করি তা ফিরে পেতে সহায়তা করবে। বায়ুমণ্ডলটি আমি সবচেয়ে ভাল যা আমার কাছাকাছি ছিলাম,” ম্যাককিনি বলেছিলেন।

গ্রিন বেতে তাঁর প্রথম মরসুম সেই আত্মবিশ্বাসকে বৈধ করেছে। ম্যাককিনি আটটি ইন্টারসেপশন নিয়ে দ্বিতীয় লিগ-প্রশস্ত শেষ করেছেন এবং প্রথম-দল অল-প্রো স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

সংখ্যাগুলি তার প্রভাবের গল্পের কেবল একটি অংশ বলে।

ম্যাককিনি দ্রুত গ্রিন বেয়ের মাধ্যমিকের ভোকাল লিডার হয়ে ওঠেন। তিনি ডিফেন্সিভ কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে কাজ করেন, ছোট নিরাপদতা কোচিং করেন এবং ইউনিটের সুরটি নির্ধারণ করেন।

প্রতিরক্ষামূলক সমন্বয়কারী জেফ হাফলি তাঁর চারপাশে সতীর্থদের উন্নীত করে “একটি উল্লেখযোগ্য ফুটবল খেলোয়াড়” হিসাবে তাঁর প্রশংসা করেছেন।

একটি বাছুরের আঘাতের প্রশিক্ষণ শিবির এবং প্রিসন গেমসের সময় ম্যাককিনিকে মাঠ থেকে দূরে রেখেছে। তিনি ডেট্রয়েট লায়ন্সের বিরুদ্ধে নিয়মিত মরসুমের ওপেনারের জন্য ফিরে আসার বিষয়ে আশাবাদী রয়েছেন।

ম্যাককিনির পছন্দটি কেবল গ্রিন বে এর সংস্কৃতি সম্পর্কে ছিল না। একটি প্রতিভাবান প্রতিরক্ষামূলক দলে যোগদানের সুযোগ তার সিদ্ধান্তে ভারীভাবে ফ্যাক্টর করে।

প্যাকারদের তাদের মাধ্যমিকের একজন প্রমাণিত নেতার প্রয়োজন ছিল এবং ম্যাককিনির তার দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য সঠিক পরিবেশের প্রয়োজন ছিল।

গ্রিন বে যেহেতু অন্য প্লে অফের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, ম্যাককিনির প্লেমেকিং ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের সংমিশ্রণটি প্রয়োজনীয় প্রমাণিত অব্যাহত রয়েছে।

তার ফোকাসটি পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা গাইড করার সময় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের দিকে পৌঁছানোর দিকে থাকে। প্যাকাররা তাদের মার্কি ফ্রি এজেন্ট সাইন ইন করার জন্য তারা ঠিক যা প্রদান করেছিল তা পেয়েছিল।

পরবর্তী: বিশ্লেষক আকাশের উচ্চ প্রত্যাশার মাঝে জর্দান প্রেমকে রক্ষা করেছেন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts