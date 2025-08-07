জামফারা, কয়েক ডজন নিহত এয়ার ফোর্স বোম্বস দস্যু বিবাহ

নাইজেরিয়ান এয়ার ফোর্স (এনএএফ) জামফারা রাজ্যে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া সশস্ত্র ডাকাতদের সমাবেশে একটি মারাত্মক বিমান হামলা চালু করেছে, কয়েক ডজন নিহত হয়েছে এবং আরও অনেকে আহত করেছে।
এয়ারস্ট্রিকটি মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট, ইয়াঙ্কুজো ওয়ার্ডের আসৌলা হিলসে স্থানীয় সরকার অঞ্চলের অঞ্চলটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
এটি বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলি অনুসরণ করে অপারেশন ফ্যানসান ইয়ামার বায়ু উপাদান দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।
সূত্রগুলি জাগাজোলা মাকামাকে জানিয়েছে যে এই বিবাহটি বিভিন্ন শিবির থেকে সশস্ত্র ডাকাতদের একত্রিত করেছে, ক্যাটসিনা রাজ্যের ফাসকরী এবং কঙ্কারার এবং জামফারার অন্যান্য অঞ্চল সহ।
দস্যুরা একটি গণ বিবাহের উদযাপনের জন্য পাথুরে পাহাড়ে জড়ো হয়েছিল।
ফিল্ড অপারেটিভরা নিশ্চিত করেছে যে প্রায় দুপুর ২:৪৪ টার দিকে, ভারী সশস্ত্র পুরুষদের বহনকারী 100 টিরও বেশি মোটরসাইকেল লোকেশনে দেখা গেছে। একটি যোদ্ধা জেটটি দ্রুত মোতায়েন করা হয়েছিল, এবং বিকেল চারটার মধ্যে বিমান বাহিনীটি আঘাত হানে।
“বিবাহটি কাতসিনা রাজ্যের ফাস্কারি এবং কঙ্কারা এলজিএর কাছ থেকে দস্যু দলগুলি এবং জামফারা জুড়ে অন্যান্য ছিটমহলকে একত্রিত করেছিল। তাত্ক্ষণিকভাবে কয়েক ডজনকে নিরপেক্ষ করা হয়েছিল, এবং আরও অনেকে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা চিকিত্সার জন্য ইয়ানকুজো গ্রামে আহতদের সরিয়ে নিতে দেখা গেছে,” একটি সূত্র প্রকাশ করেছে।
ধর্মঘটের সন্ধ্যা নাগাদ কমপক্ষে ১০ টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল, এবং আরও বেশ কয়েকজনকে স্বীকৃতি ছাড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে যে প্রায় ৩৩ জন আহত ডাকাতরা ইয়াঙ্কুজো এবং আশেপাশের জনবসতিগুলির একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিত্সা করছিল।
এটি আরও আবিষ্কার করা হয়েছিল যে আহতদের কয়েকজনকে অযোগ্য চিকিত্সা কর্মীরা গোপনে চিকিত্সা করা হচ্ছে।
সূত্রটি বলেছে, “আহত কয়েকজন ডাকাতকে গোপনে অযোগ্য স্বাস্থ্যকর্মীরা দ্বারা চিকিত্সা করা হচ্ছে। গ্রাউন্ড সেনারা ধর্মঘট সাইটে এবং ইয়াঙ্কুজো ভিলেজের মতো সন্দেহভাজন পুনরুদ্ধার পয়েন্টগুলিতে উভয়ই এমওপি-আপ অপারেশন পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে,” সূত্রটি জানিয়েছে।
অপারেশন ফ্যানসান ইয়াম্মা জামফারা, ক্যাটসিনা, কেবিআই এবং সোকোটো স্টেটস জুড়ে সন্ত্রাসবাদী আস্তানা, লজিস্টিক ঘাঁটি এবং কমান্ড সেন্টারগুলিকে লক্ষ্য করার জন্য বছরের শুরুতে চালু হওয়া একটি যৌথ সামরিক অভিযান।
এই বিমান হামলা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হিট, এটি উত্তর পশ্চিমে ফৌজদারি নেটওয়ার্কগুলি ভেঙে ফেলার জন্য সামরিক বাহিনীর বর্ধিত প্রচেষ্টা দেখায়।