You are Here
News

জামফারা সরকার খোলা মলত্যাগ শেষ করতে চলেছে

জামফারা রাজ্য সরকার চলমান স্যানিটেশন ভাউচার প্রোগ্রামের জন্য সম্পূর্ণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, উন্মুক্ত মলত্যাগ নির্মূল করতে এবং দেশজুড়ে স্বাস্থ্যকর অনুশীলনগুলি উন্নত করার জন্য জাতীয় প্রচেষ্টার সাথে নিজেকে একত্রিত করে।

সোকোটোতে অনুষ্ঠিত একটি স্যানিটেশন সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিষয়ক বিষয়ক রাজ্য কমিশনার, ইঞ্জিনিয়ার। আহমদ গারবা, উন্মুক্ত মলত্যাগকে একটি বড় জনস্বাস্থ্যের হুমকি হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা কলেরার মতো রোগের বিস্তারকে বিশেষত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্বালানী দেয়।

বুধবার এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যে ডানকানি গেস্ট ইন-এ অনুষ্ঠিত এই দুই দিনের সম্মেলনটি উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ার স্যানিটেশন ভাউচার উদ্যোগকে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং স্কেলিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছিল।

ধর্মীয় এবং জনস্বাস্থ্য উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে হাইজিনের গুরুত্ব তুলে ধরে, ইঞ্জিনিয়ার। গারবা বলেছিলেন যে ইসলাম ও খ্রিস্টান উভয়ই পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেয় এবং পরিবেশকে দূষিত করে এমন অনুশীলনের নিন্দা করে।

“উন্মুক্ত মলত্যাগ আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে এবং রোগের প্রাদুর্ভাবগুলিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে,” তিনি বলেছিলেন।

“ইসলাম এবং খ্রিস্টান উভয়ই আমাদের স্বাস্থ্যবিধি সমর্থন করতে শেখায়। আমরা যদি আমাদের সম্প্রদায়গুলিকে এই অনুশীলন থেকে মুক্তি দিতে পারি তবে আমরা জীবন বাঁচাতে এবং আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর আর্থিক বোঝা হ্রাস করব।”

কমিশনার স্যানিটেশন ভাউচার স্কিমটি বর্ণনা করেছেন-যা স্বল্প আয়ের পরিবারগুলিকে টয়লেট নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা সরবরাহ করে-সময়োপযোগী এবং কার্যকর হিসাবে।

“প্রতিটি পরিবারই টয়লেট তৈরির সামর্থ্য রাখে না। এজন্য স্যানিটেশন ভাউচার প্রোগ্রামটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সরকারের সমর্থনের দাবিদার,” তিনি বলেছিলেন।

“জামফারা রাজ্য সফল হওয়ার জন্য এটি প্রয়োজনীয় সমস্ত সমর্থন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ’ল রাষ্ট্রকে উন্মুক্ত মলত্যাগ মুক্ত করা।”

নিরাপত্তাহীনতা কীভাবে বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্পর্কে উদ্বেগের সমাধান করা, ইঞ্জিনিয়ার। গারবা ক্যাটসিনা রাজ্যের দিকে একটি মডেল হিসাবে ইঙ্গিত করেছিলেন, যেখানে ৩৩ টি স্থানীয় সরকারের মধ্যে ৩৩ টির মধ্যে ৩৩ জন ইতিমধ্যে একই রকম সুরক্ষা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও উন্মুক্ত মলত্যাগ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

“আমরা ক্যাটসিনার কাছ থেকে শিখছি। তাদের সাফল্য প্রমাণ করে যে কঠিন পরিস্থিতিতেও অগ্রগতি সম্ভব। জামফারা আমরা সচেতনতা তৈরি করতে এবং সমস্ত সম্প্রদায় জুড়ে সমর্থন জোগাড় করার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ,” তিনি যোগ করেছেন।

কমিশনার চালনা আচরণগত পরিবর্তনে traditional তিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের সক্রিয় জড়িত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, “আমরা নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি ফিরছি। আমরা এই প্রচার চালানোর জন্য জেলা প্রধান, ইমাম, যাজক এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের জড়িত করব।”

“উন্মুক্ত মলত্যাগ কেবল অস্বাস্থ্যকর নয় – এটি সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং divine শিক সহায়তার সাথে আমরা এটি কাটিয়ে উঠব।”

স্যানিটেশন ভাউচার উদ্যোগটি ২০৩০ সালের মধ্যে পরিষ্কার জল এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের জন্য নাইজেরিয়ার বিস্তৃত কৌশলটির অংশ গঠন করে। উত্তর -পশ্চিমের বেশ কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যে এই দিকটিতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts