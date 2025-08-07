You are Here
জা’মার চেজ জো বুরো স্টেটমেন্টের সাথে ভ্রু উত্থাপন করে

সিনসিনাটি বেঙ্গলসের খেলায় সেরা কোয়ার্টারব্যাকগুলির একটি রয়েছে।

তবে, সতীর্থ জ্যামার চেজ জো বুরোতে মুগ্ধ হতে পারে না।

“আপনি যখন জোয়ের টেপটি চালু করেন, তখন এটি জোশ অ্যালেনের টেপ থেকে আলাদা। সম্পূর্ণ আলাদা। জোশ অ্যালেনের বিপক্ষে নয়, জো বুড়োর বিপক্ষে নয়, তারা তার গেমের অস্ত্রের বিরুদ্ধে খেলেন। এটাই পার্থক্য,” চেজ এমএলফুটবলের মাধ্যমে “আপ অ্যান্ড অ্যাডামস” তে বলেছিলেন।

চেজ তার স্পষ্টবাদী প্রকৃতির জন্য পরিচিত, এবং এটি প্রথমবার নয় যে তিনি কিছু প্রশ্নবিদ্ধ মন্তব্য করেছেন।

অবশ্যই, অ্যালেনকে তার ফুল দেওয়ার জন্য কোনও লজ্জা নেই।

বাফেলো বিলস কোয়ার্টারব্যাক হ’ল একটি কারণে এনএফএল এমভিপি, এবং তিনি তার বড় বাহু এবং স্ক্র্যামবলার হিসাবে তার গতি এবং শক্তি থাকার কারণে তিনি দ্বৈত হুমকি।

তারপরে আবারও বলতে গেলে যে এলএসইউতে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সতীর্থ ছিলেন এবং লীগে তার প্রথম বছরে সুপার বাউল তৈরি করেছিলেন, বুরো সম্পর্কে তিনি বিজোড়।

চেজ তার বড় সংখ্যা রাখতে সক্ষম কারণ বুরো তাকে ফুটবল ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ট্রে হেন্ড্রিকসনের চুক্তি এক্সটেনশন ফিয়াসকো থেকে শুরু করে প্রথম রাউন্ডের পিক শেমার স্টুয়ার্ট চূড়ান্তভাবে এটি করার আগে স্বাক্ষর করতে চান না, এই অফসিসন থেকে শুরু করে এই সমস্ত ভুল কারণে বেঙ্গালরা সংবাদ তৈরি করেছে।

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা হয়, এটি কোনও দলকে এত বেশি ঝুঁকির সাথে প্রয়োজন এমন বিভ্রান্তির ধরণ নয়।

সম্ভবত এই শব্দগুলি আলাদাভাবে বোঝানো হয়েছিল, তবে আপনি যদি তাড়া করেন তবে নিজেকে সেই অবস্থানে রাখার দরকার নেই।

