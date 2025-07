জামাল আজলালির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া /”এই সমস্ত তিক্ত, এই সমস্ত মিষ্টি …”

আজ (July জুলাই) অভিনেত্রী জামাল আজলালির জানাজায় এই প্রয়াত শিল্পীর একদল শিল্পী, পরিবার এবং প্রেমিকদের একটি গ্রুপে উপস্থিত ছিলেন বেহেষ্ট জহরা শিল্পীদের মধ্যে।

এই অনুষ্ঠানের সাথে দুঃখের সাথে পূর্ণ স্থান এবং জামাল আজলালির মিষ্টি স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, উপস্থিত ছিলেন আসগর হেমমাত, সায়েদ আব্বাস আজিমি, আলী দেহকর্ডি, আতাবাক নাদেরী ইত্যাদি এবং প্রত্যেকে এই দেরী শিল্পীর অনন্য স্মৃতি এবং বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছিলেন।

সিনেমা ও থিয়েটার খেলোয়াড় আসগর হেমম্যাট – যিনি এই ইভেন্টটি সম্পাদন করেছিলেন, তিনি প্রথমে তাঁর বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার অর্ধ -শত্যঘনকে অশ্রুযুক্ত চোখ এবং আবেগের সুর দিয়ে বর্ণনা করেছিলেন, তাঁর বন্ধুত্বের স্মৃতি এবং আজলালির সাথে সহযোগিতার স্মৃতি: আজ আমাদের জন্য একটি কঠিন দিন। আমি জামালকে চারুকলা অনুষদে দেখেছি অনেক বছর হয়ে গেছে। এটি 6 আগস্ট ছিল, আমি সবেমাত্র কলেজটি পেয়েছি এবং মিঃ মাহমুদ হাশেমিকে দেখতে হলটিতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটি লম্বা যুবক একটি টুপি এবং একটি নেকলেস নিয়ে এসে পুরো হলটি হেসে উঠল। এই মুহুর্তে আমি নিজেকে বলেছিলাম যে একটি অদ্ভুত শিল্পটি কী কেবল দৃশ্যে প্রবেশ করে এই জাতীয় আনন্দ তৈরি করতে পারে? পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে জামাল আজলালি চারুকলা অনুষদে হাস্যরস এবং আনন্দের প্রতীক।

আজলালির অনন্য নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেছিলেন: জামাল এই পাঁচ দশকে কাউকেই দেখতে বা ঘৃণা করার জন্য একমাত্র তিনি ছিলেন। তিনি এতটাই দয়ালু এবং অন্তরঙ্গ ছিলেন যে আমরা মাঝে মাঝে তাঁর সাথে রসিকতা করতাম, “জামাল জন, কিছুটা কঠোর করুন!” তবে তিনি সবসময় একই হাসি দিয়ে সাড়া দেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর বর্ণনায় এটি বলা উচিত, “এই সমস্ত তিক্ত, এত মিষ্টি।”

শেষ পর্যন্ত, অভিনেতা বছরের পর বছর যত্ন এবং শিল্পীর সাথে সহকর্মের জন্য আজলালির স্ত্রী এবং পরিবারকে ধন্যবাদ জানান এবং থিয়েটার সম্প্রদায়কে তাঁর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে বলেছিলেন।

ইরান শিল্পের জন্য অপূরণীয় ক্ষত অভাব

সায়েদ আব্বাস আজিমি – প্রবীণ শিল্পীদের ইনস্টিটিউটের প্রধান – বলেছিলেন যে এই জায়গাগুলি তাঁর মতো কথা বলার জায়গা নয়, শিল্প সম্প্রদায়ের গভীর দুঃখের জন্য স্থান হিসাবে এবং বলেছিলেন: “ইসলামিক সংস্কৃতি ও দিকনির্দেশনা মন্ত্রীর পক্ষে এবং সমস্ত অগ্রণী শিল্পীদের পক্ষে, আমি এই মহান পরিবারকে এবং পরিবারকে হ্যান্ডেলি হিসাবে দেখিয়েছিলেন। অগ্রণী শিল্পীরা, কারণ শিল্পীরা যখন ভাল হয় তখন সম্প্রদায়টিও ভাল।

জামাল আজলালি সর্বদা স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে

Ali Dehkordi, the director of the Cinema House, said in a memoir of his artistic collaboration with Ajlali, adding: “Jamal Aziz, even in the most difficult filming and theater training, created a joyful atmosphere with his own humor. I remember sometimes addressed us with sentences like “Burnt Father”, but no one was upset by these words, because we all knew it was his own special language.

তিনি সিনেমা হাউস এবং থিয়েটার হাউসে একটি স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করার ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন: “আমাদের শীঘ্রই একটি জমায়েত হবে যাতে সমস্ত জামাল প্রেমিকরা তার স্মৃতিগুলি বলার সুযোগ পাবে।”

অধ্যাপক যিনি আমাকে স্বচ্ছতা শিখিয়েছিলেন

অনুষ্ঠানের অন্য একটি অংশে, আতাবাক নাদেরি -এ প্লেয়ার -“মির্জা ইয়াহ্যা” সিরিজে আজলালির সাথে তাঁর সহযোগিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন: “একজন তরুণ অভিনেতা হিসাবে, আমি জামাল আজলালির কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ গ্রহণ করেছি, তিনি যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তার সাথে ছিল এবং তিনি ছিলেন সর্বদা কাজ এবং জীবন যাপনের সাথে রয়েছে। এটি সেরা।

আমি যদি হাজার বার বেঁচে থাকি তবে আমি আবার জামালে নার্স হতে চাই

অনুষ্ঠানের অংশে জামাল আজলালির প্রাণবন্ত বোন তার ভাইয়ের একটি স্মৃতিচারণে হলের পরিবেশটি অনুভব করে বলেছিলেন: “জামাল সর্বদা একজন ফ্যাশনেবল ব্যক্তি ছিলেন।” এমনকি সবচেয়ে সহজ পরিস্থিতিতেও তিনি স্যুট এবং একটি ন্যাপকিন সহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি শিল্প ও জীবনকে পছন্দ করতেন এবং তিনি তাঁর চারপাশের সকলের কাছে এই ভালবাসা জানিয়েছিলেন। আজ আমি আপনাকে সব বলছি যদি আমি হাজার বার বেঁচে থাকি তবে আমি আবার জামালের সাথে থাকতে চাই এবং তার যত্ন নিতে চাই।

তিনি এই অনুষ্ঠানের ব্যয়কে বেঞ্চমার্কস সহ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুদানের জন্য পরিবারের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছিলেন এবং সহানুভূতির জন্য সমস্ত উপস্থিতদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এই প্রবীণ অভিনেতার জানাজার সাথে ছিল traditional তিহ্যবাহী ইরানি সংগীত।

শেষ পর্যন্ত, শিল্পীর দেহ প্রেমীদের ভিড় এবং শিল্পীদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে চিরন্তন সমাধিটি নাড়ল।

