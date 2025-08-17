জামির বলেছেন আইডিএফ গাজা শহরের আক্রমণাত্মক আগে যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পনা অনুমোদনের পরিকল্পনা

You are Here
রবিবার সকালে গাজা উপত্যকায় পরিদর্শনকালে আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জমির বলেছিলেন যে সামরিক বাহিনী “যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পনা” অনুমোদন করবে, কারণ ইস্রায়েল গাজা সিটি জয় করে হামাসের বিরুদ্ধে চলমান আক্রমণকে প্রসারিত করার জন্য গিয়ার করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু “দ্য লাস্ট হামাস স্ট্রংহোল্ড,” যা ফিলিস্তিনি এনক্লেভের বৃহত্তম শহর।

গত সপ্তাহে জামিরের একটি সাধারণ রূপরেখা সবুজ-আলোকিত উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনাগুলি শনিবার রাতে সাউদার্ন কমান্ডে আলোচনা করা হয়েছিল।

আইডিএফ দ্বারা প্রকাশিত মন্তব্যে জামির বলেছিলেন: “আজ আমরা যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পনাটি অনুমোদন করছি।”

“আমরা গাজা সিটির দিকে মনোনিবেশ করার সময় অপারেশন গিডিয়নের রথের গতি বজায় রাখব,” তিনি মে মাসে চালু হওয়া হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণাত্মকতার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন।

“হামাসকে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ধর্মঘট অব্যাহত রাখব, জিম্মিদের দিকে নজর রেখে। আমরা একটি পরিশীলিত, পরিমাপ ও দায়িত্বশীল কৌশল নিয়ে কাজ করব। আইডিএফ হামাসকে জোর করে আঘাত করার জন্য জমিতে, বাতাসে এবং সমুদ্রের উপর তার সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করবে,” আমির বলেছিলেন।

আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির (বাম) এবং দক্ষিন কমান্ডের প্রধান মেজর জেনারেল ইয়াভি আসোরকে গাজা স্ট্রিপে দেখা গেছে, আগস্ট 17, 2025। (ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী)

আইডিএফ প্রধান বলেছিলেন, “শীঘ্রই আমরা অপারেশন গিডিয়নের রথের পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাব, যেখানে আমরা তার পরাজয়ের আগ পর্যন্ত গাজা শহরে হামাসের ক্ষতি আরও গভীর করে চলব।”

“অপারেশন গিডিয়নের রথগুলি তার উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করেছে,” জামির আরও বলেন, “হামাস অপারেশনের আগে তার মতো একই ক্ষমতা রাখেন না; আমরা এটিকে মারাত্মক ধাক্কা দিয়েছি।”

জমির বলেছিলেন যে সন্ত্রাস গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণটি “স্থানীয়করণ” নয়, বরং “দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিকল্পিত কর্মসূচির একটি অংশ, প্রথম এবং সর্বাগ্রে ইরানের অক্ষের সমস্ত উপাদানকে আঘাত করার জন্য একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।”

গাজায় আক্রমণাত্মক অভিযান সম্প্রসারণের পরিকল্পনাগুলি 22 মাসের যুদ্ধের পরে এসেছে যা ছিটমহলে মারাত্মক মানবিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত স্ট্রিপের ভাগ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করেছে, যা প্রায় ২.২ মিলিয়ন লোক রয়েছে। এটি ইস্রায়েলে তীব্র প্রতিক্রিয়াও এনেছে, যেখানে হামাসের দ্বারা অপহরণ করা জিম্মিদের আত্মীয়স্বজনরা পরিকল্পনার প্রতিবাদে রবিবার দেশব্যাপী ধর্মঘট করছিলেন। তারা আলোচ্য জিম্মি রিলিজ চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আহ্বান জানিয়েছে।

বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা ১ g গাজা স্ট্রিপের বুরেজ ক্যাম্পে একটি মানবিক সহায়তা এয়ারড্রপের সাইটের দিকে যাত্রা করেন, ১ ust আগস্ট, ২০২৫ সালে। (আইয়াদ বাবা / এএফপি -র ছবি)

গাজা শহরকে জয় করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, সামরিক বাহিনী শহরের বাসিন্দাদের “স্থানান্তরিত” করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যা কিছু অনুমান দক্ষিণ গাজার শরণার্থী অঞ্চলে এক মিলিয়নেরও বেশি সময় রেখেছিল।

পরিকল্পনার আগে, ইস্রায়েল শনিবার ঘোষণা করেছিল যে তারা গাজাকে তাঁবু এবং আশ্রয় সরঞ্জাম সরবরাহের পুনর্নবীকরণ করবে, যা ২ 26 সপ্তাহের জন্য অনুমোদিত হয়নি, “আইডিএফের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে জনসংখ্যার জোন থেকে তাদের সুরক্ষার জন্য দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় স্থানান্তরিত করার জন্য।”

পরিকল্পিত জনসংখ্যা স্থানান্তরের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে হামাস এটি “গণহত্যা এবং স্থানচ্যুতির নতুন তরঙ্গ” বলে অভিহিত করে বলেছিল যে ইস্রায়েলের দ্বারা দক্ষিণ গাজায় তাঁবু এবং অন্যান্য আশ্রয় সরঞ্জামের পরিকল্পিত স্থাপনা একটি “নির্মম প্রতারণা” ছিল “একটি নির্মম অপরাধকে cover েকে রাখার উদ্দেশ্যে যে” দখলদার বাহিনী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত “।

হামাস বলেছেন আইডিএফ স্ট্রাইক কমপক্ষে 18 কে হত্যা করে

এদিকে, রবিবার ইস্রায়েলি ধর্মঘট ও বন্দুকযুদ্ধ গাজায় কমপক্ষে ১৮ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, গাজার হামাস-পরিচালিত সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে, খাদ্য সহায়তা সংগ্রহের অপেক্ষায় সাত জনকে গুলি করা হয়েছিল।

পরিসংখ্যানগুলি যাচাই করা যায়নি এবং ইস্রায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে সহায়তার জন্য অপেক্ষা করা লোকদের গুলি করার বিষয়টি অস্বীকার করে, যদিও এটি বলেছে যে বাহিনী যারা এই বাহিনীকে বিপন্ন করে তাদেরকে আগুনের সতর্কতা শট দেয়।

সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল, যাকে ইস্রায়েল সক্রিয় হামাস অপারেটিভ বলে অভিযোগ করেছে, এএফপিকে বলেছেন যে এই অঞ্চলের উত্তরে গাজা সিটিতে হাসপাতালের উঠোনে আঘাতপ্রাপ্ত ইস্রায়েলি ড্রোন ধর্মঘটে সাত জন নিহত হয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্থরা হামাস ইউনিটের সদস্য ছিলেন, যা সন্ত্রাস গোষ্ঠীর একটি সূত্র সহায়তা এবং “চোরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা” এর জন্য দায়ী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

রবিবার প্রত্যক্ষদর্শীরা রাতারাতি এবং সকালে গাজা স্ট্রিপ জুড়ে ইস্রায়েলি বিমান হামলার খবর দেয়।

বাসাল জানান, খান ইউনিসের দক্ষিণাঞ্চলে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয়কারী একটি তাঁবুতে আঘাত হানে এই ধর্মঘটে চারজন নিহত হয়েছেন এবং আরও যোগ করেছেন যে ইস্রায়েল গাজা শহরের জেইটিউনের তীব্র বোমা হামলা চালিয়ে যান, যেখানে গত সপ্তাহ ধরে সেনাবাহিনী একটি স্থল অভিযান চালিয়েছে।

তিনি বলেছিলেন যে চলমান সহিংসতা এবং সরঞ্জামের অভাবে “ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়া লোকদের কাছে পৌঁছাতে প্রচুর অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছিল সিভিল ডিফেন্স ক্রুরা।

সেন্ট্রাল গাজা স্ট্রিপের বুরেজ ক্যাম্প থেকে তোলা এই ছবিটিতে দেখা গেছে যে বেলজিয়ামের বিমান বাহিনীর সামরিক পরিবহন বিমানটি ১ undic আগস্ট, ২০২৫ -এ মানবিক সহায়তা বাদ দেওয়ার পরে এই অঞ্চলটির উপর দিয়ে উড়ছে। (ছবি আইয়াদ বাবা / এএফপি দ্বারা ছবি)

161 সহায়তা প্যালেটগুলি এয়ারড্রপড; ডেমার্ক, ইন্দোনেশিয়া প্রচেষ্টায় যোগদান করুন

এদিকে, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং – প্রথমবারের মতো – ডেনমার্ক এবং ইন্দোনেশিয়া এয়ারড্রপড ১ 16১ টি প্যালেটকে রবিবার গাজা উপত্যকায় মানবতাবাদী সহায়তার ১ 16১ টি প্যালেট করেছে, আইডিএফ জানিয়েছে।

প্রতিটি প্যালেটে প্রায় এক টন খাবার থাকে।

ইন্দোনেশিয়া, বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ, ইস্রায়েলের সাথে সম্পর্ক নেই।

ইস্রায়েল গাজায় ক্ষুধার্ত সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনা বাড়ানোর মধ্যে ২ July জুলাই সহায়তা এয়ারড্রপগুলিকে অনুমতি দেওয়ার নীতি পুনরায় গ্রহণ করেছিল। তবে এয়ারড্রপগুলি কেবল জমি দ্বারা গাজায় কী আসতে পারে তার একটি ছোট্ট অংশ সরবরাহ করতে পারে এবং বেসামরিক নাগরিকদের জন্য সুরক্ষা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, যারা উপরে থেকে প্যাকেজগুলিতে আঘাত পেতে পারে।

চলমান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে, যখন হাজার হাজার হামাসের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী ইস্রায়েল আক্রমণ করেছিল, প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২৫১ জন জিম্মি নিয়েছিল।

গাজায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি এখনও 50 জন জিম্মি রয়েছে, যাদের মধ্যে 20 টি জীবিত বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে, এবং 28 জনকে মৃত নিশ্চিত করা হয়েছে, সরকার বাকি দু’জনের জন্য “গুরুতর উদ্বেগ” প্রকাশ করেছে।

কেন্দ্রীয় গাজা উপত্যকায় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের জন্য বুরিজ শিবির থেকে তোলা এই ছবিটিতে মানবতাবাদী সহায়তার পার্সেলগুলি 17 ই আগস্ট, 2025 -এ ঘেরাও করা অঞ্চলটির উপরে এয়ারড্রপ্প করা হয়েছে। (আইয়াদ বাবা / এএফপি)

হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 60০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখন পর্যন্ত লড়াইয়ে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোলটি যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না। ইস্রায়েল বলেছে যে জানুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধে প্রায় ২০,০০০ যোদ্ধা এবং ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে আরও ১,6০০ সন্ত্রাসীকে October ই অক্টোবর হামলার সময় হত্যা করা হয়েছিল।

ইস্রায়েল জোর দিয়ে বলেছে যে এটি বেসামরিক প্রাণহানকে হ্রাস করতে চায় এবং বলেছে যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।

গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে গ্রাউন্ড আক্রমণাত্মক এবং স্ট্রিপের সীমান্তে সামরিক অভিযানে ইস্রায়েলের সংখ্যা 459 এ দাঁড়িয়েছে।



