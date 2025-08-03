You are Here
জায়নিস্ট রোগীদের হত্যার হুমকি দেওয়ার পরে তদন্তাধীন ডাচ নার্স
জায়নিস্ট রোগীদের হত্যার হুমকি দেওয়ার পরে তদন্তাধীন ডাচ নার্স

ইস্রায়েলি রোগীদের হত্যা করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমকি দেওয়ার জন্য নেদারল্যান্ডসে একজন মুসলিম নার্স তদন্ত করা হচ্ছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ডাইবারজেন-রিজেনবার্গের ডাচ শহরে প্রবীণদের জন্য হোম হেলথ নার্স হিসাবে কাজ করা বিটিসাম চৈত-সায়দ, জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন যে “সমস্ত জায়নিস্টরা স্বাস্থ্যসেবাতে মারা যেতে পারে এবং আমি সাহায্য করে খুশি।”

তিনি আরও লিখেছিলেন, “আপনি জানেন যে আমি জায়নিস্টদের সাথে কী করি: একজন নার্স প্র্যাকটিশনার হিসাবে আমি তাদের একটি অতিরিক্ত ইনজেকশন দিই যাতে তারা স্বর্গে যায়।”

এর অল্প সময়ের মধ্যেই, পোস্টগুলি এবং চৈত-সাইডের সমস্ত সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলা হয়েছিল, রিপোর্টে বলা হয়েছে। পুলিশের এক মুখপাত্র ডাচ পেপার ডি টেলিগ্রাফকে বলেছেন যে কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি তদন্ত করছে।

ডি টেলিগ্রাফ জানিয়েছেন, চৈত-সায়দ এই পোস্টগুলি তৈরি করা অস্বীকার করেছেন, জোর দিয়েছিলেন যে অন্য কেউ তার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করেছে এবং সেগুলি তার নামে লিখেছেন, ডি টেলিগ্রাফ জানিয়েছেন।

“আমি প্রশ্নে বিবৃতিগুলি তৈরি করি নি এবং আমি তাদের থেকে নিজেকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে দিয়েছি,” চৈত-সায়দ বলেছিলেন। “আমি ইহুদিদের প্রতি, বা অন্য কোনও লোক, জাতি, ধর্ম বা অভিমুখের প্রতি কোনও শত্রুতা পোষণ করি না।”

তবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এখন মুছে ফেলা তার নামে ফেসবুক এবং এক্সের অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টগুলি কিছু সময়ের জন্য গাজার সাথে ইস্রায়েলের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রদাহজনক মন্তব্য পোস্ট করছে।

উদাহরণস্বরূপ, গত বছরের আগস্টে চৈত-সায়দ লিখেছেন যে “ইসলাম সর্বদা থাকবে এবং শূকরগুলি এ সম্পর্কে আপনার কিছুই করতে পারে না,” রিপোর্টে বলা হয়েছে। তিনি জায়নিস্টদের সম্পর্কে আরও লিখেছিলেন: “আপনার সময় আসবে one কাউকে ছাড়বে না।”

বুধবার পুলিশ চৈত-সাইডকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তদন্ত চলছে।

এই বছরের শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়ায় একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই মামলাটি, যখন সিডনি হাসপাতালের দু’জন নার্সকে ইস্রায়েলি রোগীদের হত্যা করার হুমকি দেওয়ার জন্য কাজ থেকে স্থগিত করা হয়েছিল এবং বলেছিল যে তারা তাদের চিকিত্সা করতে অস্বীকার করবে।

12 ফেব্রুয়ারি, ইস্রায়েলি প্রভাবক ম্যাক্স ভেইফার অনলাইনে সিডনি হাসপাতালে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা নার্সের সাথে একটি ভিডিও চ্যাট পোস্ট করেছেন, আহমদ রাশাদ নাদির এবং সারা আবু লেবদেহ নামে পরিচিত।

ভিফার তাদের আড্ডায় ইস্রায়েল থেকে এসেছিলেন বলে নাদিরের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “আমি এতটাই বিরক্ত হয়েছি যে আপনি ইস্রায়েলি … অবশেষে আপনি নিহত হয়ে (নরকে) যাবেন।”

আবু লেবদেহ বলেছিলেন যে তিনি কোনও ইস্রায়েলি রোগীর সাথে আচরণ করবেন না এবং পরিবর্তে তাদের হত্যা করবেন। হুমকী ইশারায় নাদির বলেছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যে অনেক “ইস্রায়েলি কুকুর (গুলি) পাঠিয়েছিলেন যিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন“ জাহান্নাম ”, আরবিতে ইসলামিক নরকের শব্দটি।

ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে গেছে, অস্ট্রেলিয়ার চিকিত্সা ব্যবস্থায় এবং বিশ্বজুড়ে ভীতিজনক ইহুদিদের একটি হৈচৈ সৃষ্টি করেছে। দু’জনকে শেষ পর্যন্ত কাজ থেকে স্থগিত করা হয়েছিল এবং ফেডারেল অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

হামাস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পরে, ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর থেকে নেদারল্যান্ডসে অ্যান্টিসেমিটিক ঘটনাগুলি রেকর্ডে বেড়েছে।

ডাচ ইহুদি ওয়াচডগ গ্রুপের ইস্রায়েলের তথ্য ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনের মতে, ২০২৪ সালে নেদারল্যান্ডসে একটি রেকর্ড ৪২১ টি অ্যান্টিসেমিটিক ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যা পূর্ববর্তী সর্বকালের উচ্চতার চেয়ে ১১ শতাংশ বৃদ্ধি চিহ্নিত করেছিল।

সিআইডিআই অনুসন্ধানগুলি “একটি বিরোধী সংকট, যার জন্য সংকট পরিচালনার ব্যবস্থা প্রয়োজন” এর প্রমাণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সিডি বলেছিলেন যে চৈতকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে চৈতকে অবশ্যই “কঠোরভাবে মোকাবেলা করতে হবে”, ডি টেলিগ্রাফ জানিয়েছেন।

