জায়ান্টদের ক্ষতির পরে অ্যারন গ্লেন শোনাচ্ছে
নিউইয়র্ক জেটস তাদের দ্বিতীয় পূর্বসূরী প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতামূলক দেখায় নি।

তারা নিউইয়র্ক জায়ান্টদের সাথে বিশেষত অপরাধে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এ কারণেই, যদিও তাদের বেশিরভাগ অংশে তাদের শুরু না থাকলেও প্রধান কোচ অ্যারন গ্লেন সন্তুষ্ট থেকে অনেক দূরে ছিলেন।

ক্ষতির পরে, প্রাক্তন ডেট্রয়েট লায়ন্স ডিফেন্সিভ কো -অর্ডিনেটর তার দলে (জেটস ভিডিওর মাধ্যমে) শোনা গেল।

গ্লেন বলেছিলেন, “সামগ্রিকভাবে, সাধারণভাবে আমরা যথেষ্ট ভাল ছিলাম না। এটি প্রথম অপরাধ কিনা তা আমি পাত্তা দিই না, এটি দ্বিতীয় দলের অপরাধ কিনা তা আমি পাত্তা দিই না, তৃতীয় দলের অপরাধ,” গ্লেন বলেছিলেন।

জাস্টিন ফিল্ডস চার গজের জন্য পাঁচটি পাসের মধ্যে একটি মাত্র সম্পন্ন করেছে।

এটি কেবল পূর্বসূরী, এবং নমুনার আকারটি তাত্পর্যপূর্ণ নয়।

তবুও, সমস্ত প্রশিক্ষণ শিবির জুড়ে ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে কিছু উদ্বেগজনক প্রতিবেদন রয়েছে।

তার কিছু ভুল ছোঁড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

এছাড়াও, একজন পথচারী হিসাবে তাঁর দীর্ঘ এবং সু-নথিভুক্ত ইতিহাসকে দেওয়া, তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

ফিল্ডস লিগে দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য তিনি তা পেয়েছেন কি না।

তিনি শক্তিশালী খেলার ঝলক দেখিয়েছেন এবং তিনি গেমের অন্যতম শক্তিশালী, বৃহত্তম, দ্রুত এবং সর্বাধিক অ্যাথলেটিক কোয়ার্টারব্যাক।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই লিগে সাফল্য অর্জনের জন্য শারীরিক সরঞ্জামগুলির চেয়ে অনেক বেশি বেশি লাগে এবং এখনই তার অভিনয় করা উচিত ছিল।

আবার, এই ক্ষতিটি মাঠে রাখা যায় না, যিনি সবেমাত্র মাঠে ছিলেন, তবে লক্ষণগুলি তবুও উত্সাহ দেয় না।

এই দলটি প্লে অফগুলিতে ফিরে আসার জন্য অনেক বেশি লড়াই করেছে এবং তাদের আপত্তিকর ভুলগুলির সাথে অনেক কিছুই করতে হয়েছিল।

তারা মাঠে ডাইসটি ঘুরিয়ে দিয়েছিল, তবে এই লিগে তিনি স্টার্টার হওয়ার দাবিদার তা প্রমাণ করার জন্য এটিই তাঁর চূড়ান্ত শট হতে পারে।

