জায়ান্টস এইচসি কিউবি বিতর্কের মধ্যে ডার্টে বিবৃতি দেয়

শনিবার জ্যাকসন ডার্টের আরও একটি চিত্তাকর্ষক প্রিসন গেমের পরে নিউইয়র্ক জায়ান্টসের প্রধান কোচ ব্রায়ান ডাবল কোয়ার্টারব্যাক গভীরতার চার্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন।
25 নম্বরের পিকটি 137 গজের জন্য 14-অফ -16 এবং নিউইয়র্ক জেটসের বিপক্ষে জায়ান্টসের 31-12 জিতে একটি টাচডাউন হয়েছে। তিনি 291 গজ 26-অফ -35-এর পূর্বের দুটি সপ্তাহের মধ্যে 291 গজ এবং দুটি টাচডাউন করছেন।
এই গ্রীষ্মে কোয়ার্টারব্যাক যুদ্ধে রাসেল উইলসনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য ডার্টের “মিক্স” এ যাওয়ার সুযোগ ছিল কিনা তা খেলার পরে প্রেসের কাছে ডাবলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
ডাবল নিশ্চিত করেছেন যে উইলসন এখনও নেতা, এবং বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন ডার্ট লিগে স্টার্টার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে প্রমাণ করার জন্য আরও কিছু আছে।
“রাশ আমাদের স্টার্টার এবং আমরা জ্যাকসনকে বিকাশ করতে যাচ্ছি,” ডাবল ডজায়ান্টস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। “আমাদের একটি পরিকল্পনা আছে। আমাদের কিছুক্ষণ আগে একটি পরিকল্পনা ছিল। আমাদের এই কোয়ার্টারব্যাকের জন্য একটি পরিকল্পনা ছিল আগের স্টপ। এটি আপনার কাছে থাকা প্রতিটি কোয়ার্টারব্যাকের সাথে সুনির্দিষ্ট, আপনি খসড়াটিতে আপনি যে বৈশিষ্ট্যগুলি সন্ধান করেন তা তাদের কাছে থাকতে হবে।
“আমি মনে করি আমাদের কেবল তার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং বুঝতে হবে যে এখানে প্রচুর ডাউন ডাউন হতে চলেছে I
ডাবল প্রথম দলের অপরাধের সাথে ডার্ট রেপস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবেন না যে তিনি এই ইউনিটটির সাথে পুরোপুরি সক্ষম তা দেখার জন্য। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে নিয়মিত মৌসুমে ডার্ট তার চেয়ে আরও ভাল দেখাতে পারে কারণ জেটস এবং বাফেলো বিলগুলি “ভ্যানিলা” ব্যবহার করে জায়ান্টদের বিরুদ্ধে দেখায়।
যদিও ডার্ট অনুশীলনে ডাবলকে আরও দেখানোর জন্য আরও রয়েছে, তবে উইলসন নিয়মিত মরসুমের প্রথম দিকে কীভাবে করেন তা দ্বারা তার ধৈর্য সহকারে পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি সেপ্টেম্বরে প্রবীণরা লড়াই করে থাকেন, তবে দৃ strong ় পূর্বসূরীর পরে তাকে তার পরিকল্পনাটি দ্রুততর করতে এবং ডার্ট শুরু করার জন্য চাপ দেওয়া হবে।
জায়ান্টরা খুব তাড়াতাড়ি আগুনে ডার্ট নিক্ষেপ না করে সঠিক কাজটি করছে। তবে ডার্ট কোচিং কর্মীদের পক্ষে লিগের প্রথম দুটি খেলায় তার মতো দক্ষতার সাথে অপরাধটি সম্পাদন করে তাকে উন্নয়নমূলক পর্যায়ে রাখতে সহজ করে তুলছে না।