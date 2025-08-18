জায়ান্টস রুকি আবদুল কার্টার ট্র্যাশ টক রেসপন্স সহ জেটস এ ফিরে আগুন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
আবদুল কার্টার কোনও ছদ্মবেশী হতে পারে, তবে নিউইয়র্ক জায়ান্টস এজ রুশার যখন স্ম্যাকের কথা বলার কথা আসে তখন একজন পাকা প্রবীণ।
নিউইয়র্ক জেটস টাইট এন্ড স্টোন স্মার্টটি শনিবার রাতে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের সময় তাকে একটি চিপ ব্লক দিয়ে উত্সাহিত করেছিল বলে কার্টারের কিছু লোক “ওয়েলকাম টু এনএফএল” মুহুর্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারে।
এবং যদি এটি পর্যাপ্ত না হয় তবে জেটস রাইট মোকাবেলা চুকওয়ুমা ওকোরাফোর পেন স্টেট পণ্যটি টার্ফে থাকার সুযোগ নিয়েছিল, কারণ তিনি খেলা চালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে কয়েকটা ঝাঁকুনির সাথে সেখানে রেখে চলেছিলেন।
এনএফএল এক্সে নাটকটি পোস্ট করেছিল, তবে কার্টার নিজেই এটি দেখার পরে জেটসকে একটি কুইপ টস করতে দ্রুত ছিলেন।
কার্টার এক্স-তে লিখেছেন, “সমস্ত মৌসুমে জেটসের একমাত্র হাইলাইট হতে পারে (ডাউন অ্যারো ইমোজি) এবং আমরা বিটিএ রেখেছি।
কিছু এক্স ব্যবহারকারী নাটকটিতে কার্টারের মন্তব্যে পছন্দ করেননি, তাকে বলেছিলেন যে এটি কেবল একটি পূর্বসূরী খেলা এবং এটিকে খুব বেশি কঠোর না করা।
তবে কার্টারের আত্মবিশ্বাস কখনই তার নিত্তনি সিংহের দিনগুলিতে ফিরে আসে নি। যেহেতু জায়ান্টরা তাকে এপ্রিল মাসে সামগ্রিকভাবে তৃতীয় নিয়েছিল, তাই তিনি তার ছদ্মবেশী মৌসুমের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় এটি বেশ স্পষ্ট হয়েছে।
এই লোমলাইট সত্ত্বেও, এটি মূলত কার্টারের জন্য অনুশীলন ক্ষেত্রের পাশাপাশি এই দুটি গেমের জন্য নিউইয়র্কের হয়ে এই প্রাকটিসন খেলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সপ্তাহে জায়ান্টস এবং জেটসের যৌথ অনুশীলন ছিল তাদের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে “স্নোপি বাউল” পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং কার্টার তার প্রতিরক্ষামূলক লাইন সতীর্থদের সাথে চিত্তাকর্ষক ছিলেন, রিপোর্ট অনুসারে।
গত সপ্তাহে, কার্টার জেটসের এএফসি পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বী বাফেলো বিলের বিরুদ্ধে কেবল কয়েকটি মুঠো স্ন্যাপ খেলেন, যেখানে তিনি নেক্সটজেন পরিসংখ্যান অনুসারে তিনটির উপর কোয়ার্টারব্যাক চাপ তৈরি করেছিলেন।
জায়ান্টরা আশা করছেন যে কার্টার পেন স্টেটে যে ধারাবাহিক চাপ দেখিয়েছিলেন তা এনএফএল স্তরে অনুবাদ করেছেন এবং এখনও অবধি এটি সেভাবে দেখা গেছে।
তবে কার্টার এই দুটি নিউইয়র্ক ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে সবেমাত্র কিছুটা উত্তেজনা তৈরি করেছেন যা প্রতি চার বছরে কেবল নিয়মিত মরসুমে একে অপরকে খেলেন। তারা সর্বশেষ 2023 সালে নিয়মিত মরসুমে খেলেছিল, যেখানে জেটস ওভারটাইমে 13-10, জায়ান্টদের পরাজিত করেছিল।
জেটস জায়ান্টদের বিপক্ষে সর্বশেষ তিনটি ম্যাচআপ জিতেছে, যদিও বিগ ব্লু গ্যাং গ্রিনের বিপক্ষে আগের পাঁচটি নিয়েছিল।
বৃহস্পতিবার রাতে নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে ঘরে বসে কার্টার এবং জায়ান্টরা তাদের চূড়ান্ত প্রিসন ম্যাচআপ করবে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।