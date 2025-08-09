জায়ান্ট প্যাসিফিক অক্টোপাস নিজের ভিডিও অঙ্কুর

নিবন্ধ সামগ্রী
সিনেমাটোগ্রাফির বিষয়টি যখন আসে, তখন একটি দৈত্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অক্টোপাস যা দুটি ডাইভার থেকে একটি ক্যামেরা ধার নিয়েছিল একটি শক্ত উপার্জন করে “10 এর মধ্যে 10”
আন্ডারওয়াটার ভিডিওগ্রাফার জন রনি বলেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর দীর্ঘকালীন ডাইভিং বন্ধু ক্রিস মুলেন ৫ আগস্ট ভ্যানকুভার দ্বীপের পূর্ব পাশে ন্যানুজ বেতে গিয়েছিলেন, বড় অক্টোপাসের একটি বিখ্যাত জায়গা।
রনি বলেছিলেন তারা বেশ কয়েকটি জুড়ে এসেছিল, তবে একটি “বিশেষত বড়” অক্টোপাস _ তিন মিটার প্রশস্ত হিসাবে বড়, বাহু থেকে বাহু _ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
এটি একটি প্রান্তে বিশ্রাম নিচ্ছিল, তবে তারা পাশ দিয়ে যাওয়ার পরে অবিলম্বে তাদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন।
রনি বলেছিলেন, “এটি আমাদের কাছে সরাসরি আমাদের কাছে পৌঁছেছিল, হ্যাপড করেছে এবং আমার ক্যামেরাটি অন্বেষণ করেছে এবং তারপরে আমি কেবল আমার ক্যামেরাটি ছেড়ে দিয়েছি এবং আমি এটি কয়েক মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছি,” রনি বলেছিলেন।
ফলস্বরূপ ভিডিওটি ছিল প্রাণীর গোলাপী আন্ডারবিলিটির একটি মন্ত্রমুগ্ধ প্রদর্শন, এর স্তন্যপায়ী covered াকা বাহুগুলি ক্যামেরার উপরে ছাতার মতো ফ্যান আউট করে।
“এটি একটি প্রাচীর এবং স্টাফের দিকে লক্ষ্য করে কিছুটা সময় ধরে ক্যামেরাটি নিয়ে যাচ্ছিল। এটি নিজেই কিছু চিত্রগ্রহণ করছিল,” রনি হেসে বললেন, “প্রায় তিন মিনিট ধরে চলার পরে (ক্যামেরা) চলার পরে এটি বন্ধ করার জন্য তার সুকারদের ব্যবহার করার পক্ষে যথেষ্ট সদয় ছিল।”
ভ্যানকুভার দ্বীপ ভিত্তিক ডুবো ভিডিওগ্রাফার রনি যিনি বহু বছর ধরে ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে কাজ করছেন, তিনি বলেছেন, পশুর ক্যামেরার কাজটি দুর্দান্ত ছিল।
“অক্টোপাসের জন্য দশজনের মধ্যে দশজনের মধ্যে ডুবো ভিডিওগ্রাফার,” রনি বলেছিলেন, “সত্যই, একটি অক্টোপাসের ওয়েবের অভ্যন্তরের সেরা ফুটেজ আমি একটি অক্টোপাস নিতে দেখেছি।”
মুলেন চুপ করে বললেন, “আমার চেয়ে ভাল,”
রনি পরে ভিডিওটি অনলাইনে পোস্ট করেছেন, অক্টোপাসকে ক্রেডিট দিয়েছিলেন।
ফুটেজে হাজার হাজার পছন্দ এবং মন্তব্য পেয়েছে।
প্রাণীটি ক্যামেরা দিয়ে সম্পন্ন করার পরে, এটি তার চারপাশে হাত দিয়ে মুলেনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তার মুখোশটিতে চুষে।
রনি বলেছিলেন যে তিনি “আলিঙ্গন” ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
আক্রমণাত্মক হওয়ার পরিবর্তে, অক্টোপাস কৌতূহলী উপস্থিত হয়েছিল, তার পরিবেশটি অন্বেষণ করতে তার সুকারদের ব্যবহার করে, রনি বলেছিলেন।
“এবং তাই আপনি দেখতে পেলেন যে এটি তাকে ধরে রেখেছে, তবে এটি তাকে ধরেনি,” রনি বলেছিলেন, “ক্রিস দেখে মনে হয়েছিল যে তিনি ভাল সময় কাটাচ্ছেন।”
মুলেনকে ঘনিষ্ঠ মুখোমুখি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, “এটি একটি খুব মৃদু আলিঙ্গন ছিল,” এটিই আমি আশা করছিলাম, এটিই আমি চেয়েছিলাম। “
রনি বলেছিলেন যে তিনি কয়েক বছর ধরে প্রায় 1,500 ডাইভ করেছেন, তবে একটি অক্টোপাসের সাথে কেবল দুটি ঘনিষ্ঠ মিথস্ক্রিয়া করেছেন।
দৈত্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অক্টোপাসগুলি আকর্ষণীয়, ইন্টারেক্টিভ প্রাণী এবং প্রতিবার যখন তার মুখোমুখি হয় তখন সে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে পেতে পারে না, রনি বলেছিলেন।
ভিক্টোরিয়া-বংশোদ্ভূত সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী জেনিফার মাথার ভিডিওটি দেখেছেন এবং বলেছিলেন যে অক্টোপাস ইচ্ছাকৃতভাবে একটি সেলফি তুলছিল না যদিও এর কাজটি সুন্দর ছিল।
আলবার্তার লেথব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্টোপাস বিশেষজ্ঞ ম্যাথার বলেছিলেন যে যখন কোনও অক্টোপাস আকর্ষণীয় এবং সম্ভাব্য ভোজ্য কিছু খুঁজে পায়, তখন এটি এটি তুলে নিয়ে বাহু ওয়েবের নীচে রাখবে, যা আমরা ভিডিওতে দেখতে পাই।
“এবং ক্যামেরাটি অবশ্যই ছবি পেয়েছিল কারণ ক্যামেরাটি এখনও চলছে। তবে অক্টোপাসের সেলফি তোলার সাথে এর কোনও যোগসূত্র নেই। দুঃখিত,” মাথার বলেছিলেন।
মাথার বলেছিলেন যে প্রাণীগুলি অন্যান্য উপায়ে খুব স্মার্ট, তাদের ব্যক্তিত্বকে বিড়ালের সাথে তুলনা করে।
বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে, যখন তারা তাদের চারপাশে ভিড় করে এমন ডাইভারগুলি দেখেন, তারা ছিঁড়ে ফেলবে বা লুকিয়ে থাকবে, তবে চকচকে একটি ডুবো ক্যামেরা, তাজা আলো তাদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় হতে পারে, তাদের অবাক করে তোলে যে তারা এটি দিয়ে কী করতে পারে।
“কারণ অক্টোপাস খেলেন – সামাজিক খেলা নয়, তবে অবজেক্ট প্লে,” মাথার বলেছিলেন।
রনি বলেছেন, ভিডিওতে সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া অবিশ্বাস্য হয়েছে।
“আপনি সত্যিই দেখতে পাচ্ছেন যে লোকেরা এই প্রাণীগুলি দ্বারা মুগ্ধ হয়েছে কারণ তারা এত বুদ্ধিমান এবং তারা এত কৌতূহলী, এবং তারা এতটা জগতের, ঠিকও। তারা আপনি জমিতে যে কোনও কিছু দেখতে চান তার থেকে এত আলাদা,” তিনি বলেছিলেন।
“এবং লোকেরা আমাদের স্থানীয় সামুদ্রিক জীবন এখানে দেখে দেখে আমাকে আনন্দিত করে।”
