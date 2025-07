জায়েস দৈত্যদের হত্যা করতে তিনবার গভীর করে দীর্ঘ খেলা খেলেন

নিবন্ধ সামগ্রী

শনিবার, এরিক লাউয়ার বাসিটের চেয়ে আরও ভাল খেলেন।

জোসে বেরিয়েরোসকে অনুসরণ করার মতো কঠিন কাজ ছিল, অন্য কথায়, যখন তিনি সিরিজের সমাপ্তি শুরু করেছিলেন।

প্রথম তিনটি ইনিংসে বেশ কয়েকটি ডাবল নাটক অবশ্যই সহায়তা করেছিল, তবে পঞ্চম ইনিংসে বেরিয়াস হুমকির মুখোমুখি হয়েছিল যখন তিনি প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের সাথে রানারদের সাথে হাঁটতে ছাড়ার পরে প্রথমবারের মতো কোনও টরন্টো পিচার একটি ফ্রি পাস জারি করেছিলেন।

ইনিংসের 19 তম পিচে, বেরিওস একটি ইনফিল্ড ফ্লাই নিয়মের প্রথমটি রেকর্ড করেছিলেন, কম নয়।

Berrios, simply put, was losing his effectiveness as the Giants forced the right-hander to elevate his pitch count.

একটি বড় স্ট্রাইকআউট ইনিংসটি শেষ করবে, এইভাবে রাফায়েল ডিভার্সকে এড়িয়ে চলবে, যদি জয়রা এমনকি এমন ম্যাচআপও চায়, যা সম্ভবত মনে হয় না।