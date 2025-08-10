জারাগোজা ব্রিজ থেকে আবার সম্মিলিত মুক্তি

আমাদের আত্মীয়দের জন্য জাস্টিস গ্রুপের সদস্যরা আবার শনিবার বিকেলে জারাগোজা আন্তর্জাতিক ব্রিজের টোল বুথগুলি প্রকাশ করেছেন।
এলিউটারিও প্যালাসিয়োস ওজেদার মতে, পূর্ণ -বছরের শ্মশানটিতে অবস্থিত ৩৮6 জন সংস্থার সম্ভাব্য শিকারের আত্মীয়, এই পদক্ষেপগুলি তারা একসাথে সম্পাদন করেছে, ধীরে ধীরে তাদের ফলাফল তৈরি করেছে এবং এজন্য তারা এগুলি বজায় রাখে।
“আমরা এই প্রশ্নে এগিয়ে চলেছি যে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে মৃতদেহগুলির সনাক্তকরণের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। এবং পৌরসভার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পৌরসভার রাষ্ট্রপতিও ছাইগুলির বিশ্লেষণের জন্য আমাদের সমর্থন করবেন।”
যাইহোক, তারা নিশ্চিত করে যে তদন্তে এখনও সর্বোপরি অগ্রগতি রয়েছে এবং ন্যায়বিচারের আগে জড়িত সকলকে কেবল শ্মশান উভয় ক্ষেত্রেই নয়।
এলিউটারিও বলেছিলেন যে এটি তিনটি স্তরের সরকারের কর্মকর্তাদের বোঝায় যা বাদ পড়েছিল এবং এটি এটি ঘটতে দেয়।
“আমরা চালিয়ে যাচ্ছি কারণ আমরা দেখেছি যে অপরাধীদের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে, এটি ঘটেনি তা যাচাই করার জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষের কাছে, কারণ কিছুই করা হয়নি, তাদের দু’জন লোককে আটক করা হয়েছে, তবে সেখানে একটি লাশ রয়েছে”।
গত সপ্তাহের মতো, বাড়ির মুক্তি শান্তিপূর্ণভাবে এবং দুই ঘন্টা ছিল।
এই উপলক্ষে মাত্র নয় জন লোক অংশ নিয়েছিল যারা ব্যানার এবং ক্যানভাসকে ধরে রেখেছিল যা সমস্ত বিক্ষোভের দিকে পরিচালিত করে।
এই রবিবার, 10 আগস্ট, আরও একটি উদ্ভিদ অনুষ্ঠিত হবে, এখন এবং প্রথমবারের মতো গামামো গাম্বোয়া কলোনিয়ায় শ্মশান পূর্ণতার বাইরে 7 থেকে 9 টা পর্যন্ত।