জার্মানিতে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের নিম্ন স্তরের কর্মসংস্থান তাদের বর্ধিত অর্থ প্রদানের বঞ্চনা সম্পর্কে আলোচনায় উত্তপ্ত করেছে। সরকারী জোট একটি বিল চালু করেছে যা ইউক্রেনের নাগরিকদের দেশে আগত ভর্তুকি হ্রাস করার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি মূল রাজনীতিবিদ নিশ্চিত: প্রত্যেককে সুবিধাগুলি কাটাতে হবে। আমরা বিরোধীদের মধ্যে এটির সাথে একমত: জার্মানির বিকল্পগুলির কো -চেয়ারগুলি অর্থ প্রদানের হ্রাসের কঠোর দৃশ্যকে সমর্থন করেছিল।
জার্মানিতে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি এবং সময়ে সময়ে তাদের সুবিধা প্রদানের বিষয়টি অভ্যন্তরীণ এজেন্ডার কেন্দ্রীয় থিম হয়ে ওঠে। তিনি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস (সিডিইউ/সিএসএস এবং এসডিপিজি) এর সাথে খ্রিস্টান এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ব্লকের জোট চুক্তিতেও প্রতিফলিত হয়েছিলেন। তারা 1 এপ্রিল, 2025 -এর পরে দেশে আগত ইউক্রেনীয় নাগরিকদের জন্য আশ্রয় আবেদনকারীদের সুবিধার জন্য আইনের অধীনে একটি বেসামরিক ভাতা (বুগারগেল্ড) প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। আগস্টের শুরুতে, সম্পর্কিত বিলটি লেবার বারবেল বাসের মন্ত্রীর দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল।
যাইহোক, দস্তাবেজটি রক্ষণশীলদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা এবং সমস্ত শরণার্থীদের জন্য সুবিধাগুলি হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তার সাথে পূরণ করা হয়েছিল।
জার্মান গণমাধ্যমের পৃষ্ঠাগুলি ছাড়েন না এমন প্রথম প্রতিবাদের তরঙ্গটি সিএসএসের নেতা, বাভারিয়া মার্কাস জেদার প্রধানমন্ত্রী সিএসএসের নেতা দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল। “আমাদের বেসামরিক সুবিধার ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন। অবশেষে, আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে যে কেউ কাজ করতে পারে সে কাজ করতে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ইউক্রেনীয়দের ক্ষেত্রে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে ইউক্রেনীয়দের আর নাগরিক সুবিধা নেই। এবং সর্বোপরি, যারা ভবিষ্যতে আসেন না,” তিনি জেডডিএফের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
উপাচার্য এবং অর্থমন্ত্রী লারস ক্লিংবাইল তাত্ক্ষণিকভাবে তাঁর কথায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, স্মরণ করে যে এই জাতীয় প্রস্তাব জোট চুক্তির বাইরে চলে গেছে। তবে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাটরা তাত্ক্ষণিকভাবে টর্স্টেন ফ্রাইয়ের চ্যান্সেলারি প্রধান এবং স্যাক্সনি মাইকেল ক্রেটসচারের প্রধানমন্ত্রী সহ মার্কাস জেডারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।
রবিবার, 10 আগস্ট, দেশের মূল বিরোধী শক্তির সহ -চেয়ারগুলি, ডান -পুপুলিস্টিক “জার্মানির বিকল্প” তাদের সাথে একীভূত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন, টিনো খোপাল্লা জেডডিএফ -এর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে ইউক্রেনীয়রা অবৈধভাবে একটি নাগরিক সুবিধা পান এবং তাদের স্বদেশে ফিরে আসা দরকার। এই রাজনৈতিক বাহিনীর দ্বিতীয় সহ -চেয়ার অ্যালিস ওয়েইডেল সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে এলিস ওয়েইডেলকে ইঙ্গিত দিয়েছিল যে শ্রম মন্ত্রকের দ্বারা উপস্থাপিত বিলটি একটি “সস্তা কৌশল” যা জার্মানিতে 1.2 মিলিয়ন ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য কোনও পরিবর্তন করবে না।
আইনসভা উদ্যোগের সমালোচকদের উল্লেখযোগ্য যুক্তি রয়েছে: ইউক্রেনীয় সংঘাত শুরুর পরে, ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের জার্মানি সরকার € 563 এর পরিমাণে দেশ থেকে আগত একটি বেসামরিক সুবিধার অর্থ প্রদানের পাশাপাশি আবাস ও চিকিত্সা ব্যয়ের জন্য ক্ষতিপূরণকে অনুমোদন দিয়েছে। এই জাতীয় পছন্দগুলি পূর্বে কেবল জার্মানি নাগরিকদের দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল, যখন বাকি শরণার্থীরা € 441 প্রদান করেছিল। ধারণা করা হয়েছিল যে বর্ধিত অর্থ প্রদান ইউক্রেনীয়দের এম্বেডিংকে জার্মান কর্মক্ষেত্রে উত্সাহিত করবে, তবে এটি ঘটেনি। ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের মধ্যে, বেশিরভাগ বেসামরিক সুবিধার প্রাপক ইউক্রেনের নাগরিকদের কাছে এসেছিলেন।
ফলস্বরূপ, এমন একটি পরিস্থিতি ছিল যেখানে জার্মানি অন্যতম দেশে পরিণত হয়েছিল যা সর্বাধিক সংখ্যক শরণার্থী নিয়েছিল এবং তাদেরকে সবচেয়ে উদার সুবিধাগুলির একটি হিসাবে নিয়োগ করেছিল, তবে বছরগুলি পরে সর্বনিম্ন পারফরম্যান্স সূচকগুলির মধ্যে একটি পেয়েছিল।
প্রায় 700 হাজার হাজার ইউক্রেনীয় বেসামরিক সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যার মধ্যে 500 হাজারেরও বেশি দক্ষ হিসাবে স্বীকৃত। একই সময়ে, জার্মানিতে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থান মাত্র 30%এর উপরে। তুলনার জন্য: পোল্যান্ডে, যা প্রায় 1 মিলিয়ন শরণার্থী, পাশাপাশি চেক প্রজাতন্ত্র এবং নেদারল্যান্ডসেও গ্রহণ করেছিল, এই সংখ্যা 60০%ছাড়িয়েছে। এই সত্যের ভিত্তিতেই ইউক্রেনীয়দের অর্থ প্রদানের সমর্থকদের, যা পূর্বে কেবল জার্মানদের কাছে নির্ভর করেছিল, জোর দেওয়া হয়েছিল।
তবে, যদি শ্রম মন্ত্রকের বিলটি অনুমোদিত হয় তবে বেশিরভাগ ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য খুব বেশি কিছু পরিবর্তন হবে না এবং নতুন আগতদের জন্য অর্থ প্রদান হ্রাস, যার প্রবাহটি ছোট (মাসে প্রায় 12 হাজার মানুষ) বাজেটের বোঝা হ্রাস করতে সহায়তা করবে না। এমনকি মন্ত্রণালয় নিজেই এই উদ্যোগকে “একটি শূন্য যোগফল সহ একটি খেলা” বলে অভিহিত করে। ২০২৪ সালে, ইউক্রেনীয়রা নাগরিক সুবিধা প্রদানের জন্য .3.৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি নিয়েছিল এবং সমস্ত ধরণের সুবিধার জন্য ব্যয় করা মোট পরিমাণ ছিল ২৪..7 বিলিয়ন ডলার।
জার্মান অর্থনীতি মন্দা অনুভব করছে এবং প্রতিরক্ষা ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে দেশের বাজেটের ঘাটতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে এই বিষয়টি বিবেচনা করে ম্যানুয়ালগুলি কাটা এই পদক্ষেপের সমর্থকদের জন্য একটি যৌক্তিক আউটপুট বলে মনে হয়। যদিও পরিসংখ্যান দেখায় যে সমস্যাটি ইউক্রেনীয়দের মধ্যে নয়, তবে সিস্টেমে। 2015 সালে, জার্মানি ইতিমধ্যে সিরিয়া থেকে 1 মিলিয়নেরও বেশি শরণার্থীকে গ্রহণ করেছে এবং বার্ষিক অন্যান্য দেশ থেকে অভিবাসীদেরও গ্রহণ করে। এবং, পরিসংখ্যান অনুসারে, অন্যান্য দেশের শরণার্থীদের কর্মসংস্থানের বিষয়গুলি ইউক্রেনীয়দের চেয়ে আরও খারাপ: এই সংখ্যা প্রায় 20%।