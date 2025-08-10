You are Here
জার্মানির অন্ধ অঞ্চল – এমকে জার্মানি
News

জার্মানির অন্ধ অঞ্চল – এমকে জার্মানি

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, জার্মানিতে একটি বিরক্তিকর এবং গভীর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে: বেশ কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষত গ্রামীণ পরিধিগুলিতে, ডান এবং জনগোষ্ঠী বাহিনীর সমর্থন, প্রাথমিকভাবে আফড দলগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ঘটনাটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত সমস্যার একটি সেটের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যা বাসিন্দাদেরকে কেন্দ্রের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিসর্জন এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি দেয়।

শহর ও গ্রামের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন কোন কারণগুলি গঠন করে, ডিজিটাল এবং সামাজিক অবকাঠামোগত অবস্থা কী ভূমিকা পালন করে এবং কেন দেশের গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কেবল তহবিলের প্রয়োজন হয় না, তবে যারা উপকণ্ঠে বাস করেন তাদের সাথে জীবন্ত সংলাপও?

পৃথক ল্যান্ডস্কেপ

আপনি যদি পাখির উচ্চতার সাথে জার্মানির মানচিত্রের দিকে নজর রাখেন তবে জ্বলন্ত মেগালোপোলাইজ এবং গ্রামীণ অঞ্চলগুলির ছায়াযুক্ত বিস্তারের মধ্যে একটি অদৃশ্য তবে স্পষ্ট সীমানা প্রদর্শিত হবে – রাজনৈতিক বিচ্ছেদের একটি লাইন। ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতে, যেখানে 5 জি আত্মবিশ্বাসের সাথে এমনকি পাতাল রেলগুলিতেও ধরা পড়ে, traditional তিহ্যবাহী দলগুলি ধরে রাখে। যাইহোক, এটি শহরের ঝামেলা থেকে দূরে সরে যাওয়া মূল্যবান, এবং আস্থার সংকেতটি দুর্বল হয়ে পড়েছে: আফডের বাইরে কণ্ঠস্বর রাজধানীর কেন্দ্রের দিকে এক ধরণের প্রতিবাদ, মরিয়া অঙ্গভঙ্গি হয়ে যায়।

অমনোযোগ এবং ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টি ক্রনিকল

ভূগোলবিদ বাস্টিয়ান হায়দার এবং হ্যানোভার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর দল গত দুটি নির্বাচনের ফলাফলকে বিভিন্ন অঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের স্তরের সাথে বুন্ডেস্ট্যাগের সাথে তুলনা করেছে। ফ্রেডরিচ এবার্ট ফাউন্ডেশনের জন্য পরিচালিত তাদের গবেষণায় তারা আবিষ্কার করেছেন: যেখানে ইন্টারনেটের একটি নিম্নমানের গুণমান রয়েছে, পাবলিক ট্রান্সপোর্টের অভাব এবং কয়েকটি কিন্ডারগার্টেন এবং স্কুল রয়েছে, লোকেরা প্রায়শই ডান -ওয়িং পার্টির পক্ষে ভোট দেয়। একই সময়ে, এমনকি দেশের পূর্বে আয়ের বৃদ্ধি এই প্রবণতাটিকে পরিবর্তন করে না – অসন্তুষ্টির মূল কারণ হ’ল বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার অভাব।

ওয়েস্টার্ন ফোকি: পুরানো ক্ষত এবং নতুন চ্যালেঞ্জ

ডান ভাইরাস পূর্বের অভ্যন্তরীণ সীমানা জানে না। রুহরা – জেলসেনকিরচেন – এর শিল্প হৃদয়ে পূর্ববর্তী সমস্ত সূচককে ছাড়িয়ে 24.7%রেকর্ডে পৌঁছেছে। রেলওয়ে ট্র্যাফিকের সমাপনী খনি এবং দীর্ঘস্থায়ী ত্রুটিগুলির পটভূমির বিপরীতে লোকেরা ক্রমবর্ধমান traditional তিহ্যবাহী দলগুলিতে আস্থা হারাচ্ছে। ডাই জেইট প্রকাশনার বিশেষজ্ঞদের উপসংহার অনুসারে একটি অনুরূপ চিত্রও কাইজারস্লাটার্নেও পরিলক্ষিত হয়, যেখানে অর্থনীতি এবং সামাজিক অবকাঠামোগত দুর্বলতা ভবিষ্যতের জন্য সামান্য আশা রাখে।

জঞ্জাল জমিগুলির মধ্যে স্থায়িত্বের ওয়েস

তবুও, সমস্ত গ্রামীণ জার্মানি কোনও সঙ্কটে নিমগ্ন নয়। হামবুর্গ, বার্লিন, ম্যানহাইম এবং স্টুটগার্টের মতো শহরগুলির আশেপাশের শহরতলির অঞ্চলগুলি হ’ল “স্থিতিশীল গ্রামীণ অঞ্চল”। কিছু কাঠামোগত অসুবিধা সত্ত্বেও, এই অঞ্চলগুলি ডেমোগ্রাফিক স্থিতিশীলতা, যোগ্য বিশেষজ্ঞদের আগমন এবং পৌরসভা থেকে সক্রিয় সমর্থন দ্বারা পৃথক করা হয়। এখানে, অবকাঠামোগত জনসাধারণের উদ্যোগ এবং বিনিয়োগ জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

স্পষ্ট বিনিয়োগের অর্থনীতি

অর্থনীতিবিদ জ্যাকব লের এবং ম্যানহাইম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবার্ট গোল্ড এবং কিল ইনস্টিটিউট অফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমি (আইএফডাব্লু) সতর্ক করেছেন: আঞ্চলিক সহায়তার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি সম্ভাব্য হ্রাস সামাজিক চাপকে শক্তিশালী করতে পারে এবং জনগণের অনুভূতির বিকাশকে উত্সাহিত করতে পারে। কার্যকরভাবে এই প্রবণতাগুলির সাথে লড়াই করার জন্য, বিনিয়োগগুলি অবশ্যই নির্দিষ্ট ফল বহন করতে হবে যা জনসংখ্যার পক্ষে স্পষ্ট। অন্যথায়, নগদ ইনজেকশনগুলি নাগরিকদের বাস্তব জীবনে না পৌঁছিয়ে কেবল প্রতিবেদনে সংখ্যাগুলি ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

Ric তিহাসিক রিকোচেট: শস্য, শুল্ক এবং পেট্রোল

রাজনৈতিক বিজ্ঞানী লুকাস হ্যাফার্ট স্মরণ করেছেন: শহর ও গ্রামের মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি গভীর historical তিহাসিক ঘটনা। উনিশ শতকে কৃষকরা সস্তা আমদানি থেকে দেশীয় শস্যকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল, যখন উন্নয়নশীল শিল্পের শুল্ক হ্রাস প্রয়োজন। আজ, এই দ্বন্দ্বটি পেট্রোলের দাম সম্পর্কে বিরোধগুলিতে সাড়া দেয়, যা গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাফার্ট যথাযথভাবে মন্তব্য করেছেন: “শস্যের দাম XIX শতাব্দীর পেট্রোল।”

কঠিন সমাধান সহ সাধারণ সমীকরণ

স্থিতিশীলতার পথটি জটিল এবং সময় নেয়:

  1. দেশের প্রতিটি কোণে, একটি ফাইবার উপস্থিত হওয়া উচিত – আধুনিক সমাজের প্রাথমিক মান;
  2. পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বিরল ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়, তবে অ্যাক্সেসযোগ্যতার গ্যারান্টি;
  3. বিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হয়ে যাওয়া উচিত, এবং ঘাটতির প্রতিধ্বনি নয়;
  4. সংস্কারের ফলাফলগুলি অবশ্যই একটি প্রাণবন্ত এবং বোধগম্য ভাষার সাথে প্রদর্শিত হবে যাতে লোকেরা এখানে এবং এখন পরিবর্তনগুলি অনুভব করে।

সংখ্যা এবং অনুভূতি

পরিসংখ্যানগুলি এক হাজার বাসিন্দা দ্বারা চিকিত্সকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গড় ইন্টারনেট গতি বৃদ্ধি নির্দেশ করে। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির বাসিন্দাদের জন্য, গড় সূচক নয়, তবে একটি নির্দিষ্ট সংকেত – এটি ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে উপলব্ধ কিনা। আনুষ্ঠানিক সংখ্যা এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে এই ব্যবধানটি সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং জ্বালানী র‌্যাডিকাল মেজাজ তৈরি করে।

শেষ পালা: সময় গণতন্ত্রের বিলাসিতা

সময় আধুনিক রাজনীতির মূল ঘাটতি হয়ে ওঠে। অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলির জন্য বহু বছরের বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং উগ্র মতাদর্শগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে নাগরিকদের কানে পৌঁছে যায়। দীর্ঘতর বাস্তব উন্নতিগুলি স্থগিত করা হয়, দ্রুততর, যদিও র‌্যাডিক্যাল, সমাধানগুলি আরও আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

শেষ কি?

রাজ্য এবং এর নাগরিকদের মধ্যে ভাঙ্গন হ’ল জনগণের মূল মিত্র। স্মার্টফোন যেখানে একটি সংকেত খুঁজছে, ভোটার পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি খুঁজছেন – প্রায়শই তীক্ষ্ণ এবং উগ্রবাদী। জার্মানি চ্যালেঞ্জের আগে মুখোমুখি হচ্ছে: তার “অন্ধকার দাগগুলি” আলোকিত করা কেবল প্রযুক্তিগতভাবেই নয়, আবেগগতভাবে এমন একটি রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসের কাছে ফিরে আসার জন্য যা কেবল শোনায় না, তবে বাস্তবেও উত্তর দেয়।

এটি জার্মানি দ্বারা প্রমাণিত:

জার্মানি – জেব্রা দিয়ে একটি সাইকেলের উপর – ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য একটি ফাঁদ। বীমা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, পুলিশ উত্তর দেয় না – কীভাবে তাদের অধিকারের সংগ্রাম জিততে হবে?

জার্মানি – স্টুটগার্ট 21: রেলওয়ের জন্য বিলিয়ন ব্যর্থতা। আদালত ডয়চে বাহনকে অস্বীকার করেছিল – ওভারল্যাপগুলি উদ্বেগের কাঁধে রয়ে গেছে

জার্মানি – প্রিমিয়াম ছাড়াই গ্যাস: স্কোর কে নেবে?। জলবায়ু তহবিল এবং রাজনৈতিক গাণিতিক দাম থেকে 3.4 বিলিয়ন গ্যাস সঞ্চয় সংগ্রহের বিলোপ

জার্মানি – জ্ঞানের জন্য একটি সেতু বা দারিদ্র্যের ফাঁদ?। বিলিয়ন বাজেট – এবং আপনার পকেটে এক শতাংশ নয়? বাফগের অর্থ প্রবাহ কোথায়?

জার্মানি – চিনি, ফ্যাট এবং অ্যালকোহল: আপনার লিভারের জন্য একটি ধ্বংসাত্মক ককটেল। বিপাকীয় ঝড় – অতিরিক্ত ওজন একটি মারাত্মক বাক্য হিসাবে পরিণত হয়

জার্মানি – আতিথেয়তার মূল্য: 10,000 হোটেলগুলি বুকিং ডটকমকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ইউরোপীয় হোটেল শিল্পের সম্মিলিত মামলা এবং পর্যটন বাজারে বাহিনীর একটি নতুন ভারসাম্য

জার্মানি একটি তামা মাফিয়া। কীভাবে তারের চোররা দেশের বৈদ্যুতিক গাড়িটি বিরতি দেয়

জার্মানি একটি সামাজিক ঝড়। বার্গারগেল্ড – 2024: 47 বিলিয়ন ইউরো – সমবেদনা এবং কঠোর পাটিগণিতের সংযোগস্থলে একটি রেকর্ড অ্যাকাউন্ট

জার্মানি বাড়িতে একজন চ্যান্সেলর, বিদেশে মন্ত্রীরা: বার্লিনের গ্রীষ্মের বিন্যাস। ইতালিয়ান সূর্য, ফরাসি সৈকত এবং জার্মান আন্তঃদেশীয় অঞ্চল – কোথায়?

জার্মানি আগুনের নিচে একটি লাইন। রেলগুলিতে নাশকতা, অবকাঠামোগত ভঙ্গুরতা এবং ডাউনটাইমের এক মিনিটের ব্যয়

জার্মানি – ক্ষমতার আসান। কেন কারেমাস বুন্ডেস্ট্যাগের করিডোরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে – তবে ডেপুটিদের পক্ষে নয়

জার্মানি এক বিলিয়ন ট্যাক্স: বামদের কি মারকে এবং ক্লিংবাইলে একটি গর্ত poured েলে দেওয়া হবে?। অদৃশ্য বাজেট টাইফুন – ন্যায়বিচারের কোন মডেল জয়লাভ করবে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts