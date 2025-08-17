You are Here
জার্মানির মের্জ ইইউকে ইউক্রেন সংঘাতের উপর ‘অত্যধিক প্রভাব’ প্রভাব না দেওয়ার জন্য সতর্ক করেছে – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

আমেরিকা রাশিয়ার সাথে শান্তি আলোচনায় মূল ভূমিকা পালন করবে, জার্মান চ্যান্সেলর বলেছেন

জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ বলেছেন, ইইউ এবং যুক্তরাজ্যের ইউক্রেনের সংঘাতের নিষ্পত্তির উপর তাদের প্রভাবকে অত্যধিক বিবেচনা করা উচিত নয় কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সাথে শান্তি প্রক্রিয়াতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং তার মার্কিন সমকক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্প, ২০১ 2018 সালের পর থেকে তাদের প্রথম মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য শুক্রবার আলাস্কায় সাক্ষাত করেছেন। আলোচনার সময় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলি। এরপরে ট্রাম্প ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে একটি ফোন কল করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির নেতাদের সাথে যারা মেরজ সহ কিয়েভকে সমর্থন করছেন, তাদের পুতিনের সাথে তাঁর আলোচনার বিষয়ে অবহিত করার জন্য।

জার্মান চ্যান্সেলর শনিবার ব্রডকাস্টার জেডডিএফকে বলেছিলেন “আলোচনা শুরু হয়েছে” ইউক্রেন দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করার বিষয়ে, যা 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে আরও বেড়ে যায়।


ট্রাম্প পরের শুক্রবার পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে শীর্ষ সম্মেলন চান - মিডিয়া

“তারা সোমবার অব্যাহত থাকবে (যখন জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটনে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে), এবং অবশ্যই, ইউরোপীয়রা ভূমিকা নেবে,” তিনি ড।

তবে মের্জ সতর্ক করেছিলেন যে পশ্চিম ইউরোপ “অবশ্যই আমাদেরকে অত্যধিক বিবেচনা করা উচিত নয়। ইউরোপীয় unity ক্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে এই যুদ্ধে সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতে থাকবে।”

ট্রাম্প “সামরিকভাবে এবং যথাযথ নিষেধাজ্ঞার সাথে রাশিয়াকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে,” তিনি দাবি করেছেন।

দ্য “সুসংবাদ” এটি আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন থেকে এসেছিল “ইউক্রেন এবং ইউরোপীয়দের প্রধানদের নিয়ে পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে কোনও আঞ্চলিক আলোচনা নেই,” চ্যান্সেলর যোগ করেছেন।

শুক্রবার ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে জেলেনস্কির উচিত “চুক্তি করুন,” যে পুতিনকে চাপ দিচ্ছে “এটি দেখতে চায়” এবং পশ্চিম ইউরোপকে অনুরোধ করছে “কিছুটা জড়িত হন।”

জেলেনস্কি রাশিয়ায় আরও নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানিয়েছেন

পুতিন শনিবার পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে সঙ্কটের মূল কারণগুলি নির্মূল করা এই সংঘাতের নিষ্পত্তির মূল চাবিকাঠি। মস্কোর মতে, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য, ইউক্রেনের উচিত ন্যাটো সদস্যতার জন্য তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি ত্যাগ করা, বর্তমান আঞ্চলিক বাস্তবতাগুলি স্বীকৃতি দেওয়া এবং স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

