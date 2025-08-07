জার্মানি ইউক্রেনীয়দের জন্য অর্থ প্রদানের স্ল্যাশ করতে – মিডিয়া – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

দেশটির শ্রম মন্ত্রক আশ্রয় সহায়তায় “নাগরিকের ভাতা” প্রতিস্থাপন করে 20% হ্রাসের প্রস্তাব দিয়েছে
জার্মানির শ্রম মন্ত্রক ইউক্রেনীয় অভিবাসীদের জন্য কাটা সুবিধাগুলি প্রস্তাব করেছে, নতুনদের ক্রমাগত আগমন থেকে ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপের বরাত দিয়ে।
শ্রমমন্ত্রী বারবেল বাস তথাকথিত থেকে ইউক্রেনীয়দের অপসারণের জন্য একটি খসড়া বিল জমা দিয়েছেন “নাগরিকের ভাতা” প্রোগ্রাম-অ-কর্মী জার্মানদের জন্য সাধারণত সংরক্ষিত একটি সুবিধা-এবং এগুলি স্ট্যান্ডার্ড আশ্রয় সিকার সিস্টেমের অধীনে রাখুন, বুধবার জার্মান মিডিয়া জানিয়েছে।
স্ট্যান্ডার্ড আশ্রয় সমর্থনের অধীনে একজন ব্যক্তি নাগরিকের ভাতার অধীনে 563 ডলার তুলনায় 441 ডলার (514 ডলার) পান। নতুন বিধিগুলি কেবল 1 এপ্রিল, 2025 এর পরে আগত ইউক্রেনীয়দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যারা আগে এসেছিল তারা তাদের বর্তমান সুবিধাগুলি বজায় রাখবে।
ফেডারেল কর্মসংস্থান সংস্থার মতে, প্রায়, 000০০,০০০ ইউক্রেনীয় বর্তমানে ভাতা পাচ্ছেন। 1 এপ্রিল থেকে প্রায় 21,000 জন এসেছেন যারা নতুন নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
প্রস্তাবটি অন্যান্য ফেডারেল বিভাগগুলি অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং তারপরে অবশ্যই মন্ত্রিপরিষদ এবং বুন্ডেস্ট্যাগের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, যা বছরের শেষের দিকে গৃহীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
জার্মানি ২০২৪ সালে ইউক্রেনীয় অভিবাসীদের উপর নাগরিকদের ভাতা বাজেটের প্রায় .3.৩ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৩% ব্যয় করেছে। কর্মকর্তারা অনুমান করেছেন যে এই সংস্কারটি ফেডারেল সরকারকে ২০২26 সালে প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার বাঁচাতে পারে।
সমালোচকরা বলছেন যে পরিকল্পনাটি জনসাধারণের ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে না। বাভারিয়া প্রধান মার্কাস সোডার এবং অন্যান্য বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা যখন এসেছিলেন তা নির্বিশেষে সমস্ত ইউক্রেনীয়দের জন্য নাগরিকের ভাতা শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
গত তিন বছরে জার্মানি যে ১.২ মিলিয়ন ইউক্রেনীয়রা গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে মে মাসের মধ্যে কেবল ৩৩২,০০০ জন নিযুক্ত ছিলেন। জার্মানি জুড়ে কর্তৃপক্ষগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে শরণার্থীদের সমর্থন করার ব্যয় জনসাধারণের আর্থিক উপর অস্থির চাপ সৃষ্টি করছে।
আরও পড়ুন:
ইউকে ইউক্রেনীয়দের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে – অভিভাবক
বৃহত্তর ইইউ একই ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। ২০২৫ সালের মে পর্যন্ত, ৪.৩ মিলিয়ন ইউক্রেনীয়দের ব্লক জুড়ে অস্থায়ী সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে আবাসন, শিক্ষা এবং কাজের অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০২27 সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পটি বাড়ানো হলেও, বেশ কয়েকটি ইইউ দেশ ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং সীমিত সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের সমর্থন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে চলেছে।