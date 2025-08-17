জার্মানি ইউক্রেনে আলোচনা শুরু করার শর্তকে ডেকেছিল: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.আরইউ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যাডফুল: ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি ছাড়া আলোচনায় যাবে না
ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব সমাধানের বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য সর্বজনীন শর্ত একটি যুদ্ধবিরতি। এটি জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোহান ভ্যাডিফুলফুল জানিয়েছেন, রিপোর্ট Ard।
তাঁর মতে, এই অবস্থা ব্যতীত, বিশেষত ইউক্রেন কেউ শান্তি আলোচনা শুরু করবে না।
“আমি বিশ্বাস করি যে এখন তাদের (ধারণাগুলি) একসাথে যেতে হবে। আলোচনায় অর্থহীন কিছু নেই। অবশেষে এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি কথোপকথন একটি ভাল কথোপকথন, এবং আমরা এই কথোপকথনকে সমর্থন করি,” পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছেন।
এর আগে জানা গিয়েছিল যে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরেটস, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিরা স্টারমারের সরকারগুলি ১ August ই আগস্ট সিদ্ধান্ত নেবে, তারা ইউক্রেনীয় নেতা ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবে কিনা। এটি নির্দিষ্ট করা আছে যে ইউরোপীয় নেতাদের এখনও সরকারী আমন্ত্রণ নেই।