জার্মানি ইরানের জন্য বার্লিন ইহুদিদের সম্পর্কে মানুষকে তথ্য সংগ্রহ করার অভিযোগ করেছে

বার্লিন – হামলা চালানোর সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ইরান গোয়েন্দা সংস্থাগুলির জন্য বার্লিনের ইহুদি অবস্থান এবং ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অভিযোগে একজনকে ডেনমার্কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, জার্মান প্রসিকিউটররা মঙ্গলবার জানিয়েছেন।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ডেনিশ নাগরিককে জার্মান গোপনীয়তার নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কেবল আলি এস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এই ব্যক্তিকে বার্লিনে “ইহুদি অঞ্চল এবং নির্দিষ্ট ইহুদি ব্যক্তিদের” সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের সাথে এই বছরের শুরুর দিকে ইরানি গোয়েন্দা পরিষেবা দ্বারা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, প্রসিকিউটররা বলেছিলেন। তারা বিশদভাবে বর্ণনা করেনি।

তিনি জুনে তিনটি সম্পত্তিতে গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন, “সম্ভবত জার্মানিতে আরও গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতির প্রস্তুতিতে সম্ভবত ইহুদিদের লক্ষ্যগুলিতে সন্ত্রাসী হামলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল,” প্রসিকিউটররা বলেছিলেন।

সন্দেহভাজনকে বিদেশী শক্তির গোয়েন্দা পরিষেবার জন্য কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। তার গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত তথ্য জার্মানির ঘরোয়া গোয়েন্দা পরিষেবা থেকে এসেছে, প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন।

ডেনমার্ক থেকে প্রত্যর্পণ করার পরে তাকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ মুলতুবি রাখতে হবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য জার্মানির একজন বিচারকের সামনে সন্দেহভাজনকে আনা হবে। কখন তা ঘটবে তা অবিলম্বে পরিষ্কার হয়নি।

জার্মানি ইস্রায়েলের এক কট্টর মিত্র এবং তেহরানের সাথে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যদিও এটি ইরানকে তার পারমাণবিক কর্মসূচিতে কূটনীতিতে জড়িত করার চেষ্টা করা তিনটি শীর্ষস্থানীয় ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে একটি ছিল।

অক্টোবরে, জার্মানি ইরানি বিচার বিভাগের ইরানি-জার্মান বন্দী জামশিদ শর্মহাদকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় দেশে তিনটি ইরানি কনস্যুলেট বন্ধ করার নির্দেশ দেয়, যিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছিলেন এবং ২০২০ সালে দুবাইতে ইরান সুরক্ষা বাহিনী দ্বারা অপহরণ করা হয়েছিল। এটি বার্লিনে কেবল তার দূতাবাস নিয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে ছেড়ে দিয়েছে।

ইরানের ইহুদি ও ইস্রায়েলিদের বিরুদ্ধে বিদেশে টার্গেটের বিরুদ্ধে সহিংসতা বপনের দীর্ঘ ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে, যা গত দুই বছর ধরে ছিল, কারণ মধ্য প্রাচ্যের প্রক্সিগুলি ইস্রায়েলকে মাটিতে লড়াই করেছে।

অনেক উদাহরণের মধ্যে, সুইডিশ কিশোররা যারা গত বছর স্টকহোমে ইস্রায়েলি দূতাবাসে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল তারা ইরানি নির্দেশাবলীর উপর কাজ করছিল, সুইডিশ পুলিশ জানিয়েছে, এবং কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাইপ্রাসের ইহুদি সাইটগুলিতে একটি জার্মান উপাসনালয় এবং পরিকল্পিত হামলার একটি শ্যুটিংয়ে ইরানি লিঙ্কগুলি উদ্ধৃত করেছিল।

ইস্রায়েল তার সেক্রেটারি-জেনারেলকে হত্যা করার পরে ১৯৯২ সালে বুয়েনস আইরেসে ইস্রায়েলি দূতাবাসে ইস্রায়েলি দূতাবাসে বোমা মেরে ইরানের প্রক্সি গ্রুপ হিজবুল্লাহ ইরানের প্রক্সি গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ বোমা ফাটিয়ে ইস্রায়েলি ২৯ জন নিহত হন।

দু’বছর পরে, বুয়েনস আইরেসে আমিয়া ইহুদি কমিউনিটি সেন্টারকে বোমা দেওয়া হয়েছিল, তখন হিজবুল্লাহকেও ইরানের সমর্থন দিয়ে দায়ী করা হয়েছিল, তখন ৮৪ জন মারা গিয়েছিলেন। (আর্জেন্টিনার বর্তমান রাষ্ট্রপতি জাভিয়ের মাইলি এই প্রচেষ্টার জন্য অংশে একটি পুরষ্কার পাওয়ার পরে ইরানকে দায়বদ্ধ এবং সম্প্রতি ইস্রায়েল সফর করার জন্য চাপ দিয়েছেন।)

ইরানকে ইস্রায়েলের ব্যাপকভাবে দায়ী করা একটি অভিযানে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির আড়ালে থাকা পারমাণবিক বিজ্ঞানী পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি মোহসেন ফখরিজাদেহকে ২০২০ সালের হত্যার পরে ইস্রায়েলি সাইটগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছে বলে দেখা গেছে।

২০২৩ সালে লন্ডনের ইহুদি ক্রনিকল জানিয়েছে যে একটি সূত্র জানিয়েছে যে ইরানি কর্মকর্তারা সম্ভাব্য হামলার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য বিদেশে ইহুদিদের লক্ষ্য “ম্যাপিং” শুরু করেছিলেন। (এই প্রতিবেদনটি এমন এক ইহুদি মহিলার কাছ থেকে এসেছে যিনি দাবি করেছিলেন যে ইরান সরকারকে অনুপ্রবেশ করেছে এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির সাথে মেলে না।)

ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে ইস্রায়েলিদের গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িত করার জন্য ইরান গোয়েন্দা গোয়েন্দাগুলিরও কাজ করার ইতিহাস রয়েছে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার ও অভিযুক্তদের বৃদ্ধি দেখে সাম্প্রতিক মাসগুলি দেখেছে।

On Monday, the Israel Police and the Shin Bet security agency said they had arrested three Israeli citizens in two separate cases on suspicion that they carried out tasks for Iranian agents.

ইস্রায়েল ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অবকাঠামোতে ধর্মঘট শুরু করার সময় ইরানের কাছ থেকে সম্ভাব্য প্রতিশোধের হামলার উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বলেছিল যে এটি ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য তাত্ক্ষণিক ও অস্তিত্বের হুমকির লক্ষ্যবস্তু করছে।

ইরানের উপর আক্রমণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে ইহুদি সুরক্ষা গোষ্ঠীগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে সতর্কতার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল, যখন তাদের নির্দিষ্ট হুমকির বিষয়ে তথ্য নেই বলে জোর দিয়েছিলেন। এবং বিদ্যালয় এবং উপাসনালয়গুলি সহ আশেপাশের ইহুদি সাইটগুলি আবারও তাদের সুরক্ষা পরিকল্পনাগুলি আরও তীব্র ঝুঁকি প্রতিফলিত করার জন্য সামঞ্জস্য করেছে, এমনকি বিদেশে আক্রমণগুলিকে গাইড করার জন্য ইরানের অবশিষ্ট ক্ষমতা নিয়ে অনিশ্চয়তা বিরাজ করার পরেও।

ইরান ইস্রায়েলের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার কারণে ইস্রায়েলি আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া জানায়। লড়াইয়ের 12 দিন পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কী ইরানি পারমাণবিক সাইটগুলিতে বোমা ফেলার পরে যুদ্ধবিরতি বন্ধ করে দেয়।