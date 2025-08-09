You are Here
জার্মানি ইস্রায়েলকে সামরিক সরঞ্জাম রফতানি বন্ধ করে দেয় যা গাজায় ব্যবহৃত হতে পারে
জার্মানি ইস্রায়েলকে সামরিক সরঞ্জাম রফতানি বন্ধ করে দেয় যা গাজায় ব্যবহৃত হতে পারে

বার্লিন (এপি) – জার্মানি গাজায় ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কোনও সামরিক সরঞ্জামের রফতানির অনুমোদন দেবে না, “পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত” চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ শুক্রবার ঘোষণা করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের জন্য ইস্রায়েলের অন্যতম শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সমর্থকদের এক তীব্র প্রতিক্রিয়াতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে গাজা শহর দখল করতে

জার্মানির এই পদক্ষেপ, যা এর আগে ইস্রায়েলের সরকারের বিরুদ্ধে তার কিছু ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর রেখাগুলি বন্ধ করে দিয়েছে, জাতিসংঘ, সহায়তা ও মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং ইস্রায়েলি জিম্মির সমর্থকরা যে সামরিক টেকওভার পরিকল্পনার দ্বারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ইস্রায়েলকে আরও বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়েছিল এখনও গাজায় অনুষ্ঠিতঅন্যদের মধ্যে।

এক বিবৃতিতে মের্জ জোর দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েলের “হামাসের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে” এবং বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি জিম্মিদের মুক্তি এবং ২২ মাসের সংঘাতের যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক আলোচনার মুক্তি “আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।” তিনি বলেছিলেন যে গাজার ভবিষ্যতে হামাসের অবশ্যই ভূমিকা থাকবে না।

“গত রাতে ইস্রায়েলি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত গাজা উপত্যকায় ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর এমনকি আরও কঠোর সামরিক পদক্ষেপ জার্মান সরকারের পক্ষে এই লক্ষ্যগুলি কীভাবে অর্জন করা হবে তা দেখতে ক্রমশ কঠিন করে তুলেছে,” তিনি যোগ করেছেন। “এই পরিস্থিতিতে জার্মান সরকার সামরিক সরঞ্জামগুলির কোনও রফতানির অনুমোদন দেবে না যা গাজা উপত্যকায় পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।”

জার্মানি থেকে কোন সামরিক সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ হবে তা অবিলম্বে পরিষ্কার করা যায়নি।

দায়িত্বের ওজন

জার্মান সরকার গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের দুর্ভোগ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন রয়ে গেছে, মের্জ আরও বলেছেন: “পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক কারণে ইস্রায়েলি সরকার তাদের প্রয়োজনের জন্য আগের চেয়ে আগের চেয়ে আরও বেশি দায়িত্ব বহন করে।”

তিনি ইস্রায়েলকে ইউএন সংস্থা এবং অন্যান্য এনজিও সহ – সহায়তা সরবরাহের জন্য ব্যাপক অ্যাক্সেসের অনুমতি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ইস্রায়েলকে অবশ্যই গাজার মানবিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। “

এই পদক্ষেপের বিশেষ ওজন রয়েছে কারণ জার্মানি ইস্রায়েলের অন্যতম শক্তিশালী সমর্থক হিসাবে দেখা গেছে – যুক্তিযুক্তভাবে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে। জার্মানি কয়েক দশক ধরে ইস্রায়েলের পক্ষে দৃ strongly ়তার সাথে দৃ strongly ়ভাবে বজায় রেখেছে কারণ মূলত হলোকাস্টের historical তিহাসিক দায়বদ্ধতার কারণে, যা ইস্রায়েলের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং বিরোধীতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আশেপাশে তার যুদ্ধোত্তর বৈদেশিক নীতিকে রূপ দিয়েছে।

মের্জের সরকার ঘোষণা দিয়ে যোগ দেয়নি কী জার্মান মিত্র ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রন এবং ব্রিটেনের কেয়ার স্টারমার যে তারা সেপ্টেম্বরে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

নেতানিয়াহু সরকারের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে আরও কঠোর লাইন গ্রহণের জন্য ইইউর সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক শক্তি এখন পর্যন্ত অনীহা এই সম্ভাবনাগুলিকে মেঘাচ্ছন্ন করেছে আন্তর্জাতিক চাপ ইস্রায়েলের সিদ্ধান্তগুলিতে প্রভাব ফেলতে পারে

ইস্রায়েলের বিমান ও স্থল যুদ্ধ ইতিমধ্যে গাজায় কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, জনসংখ্যার বেশিরভাগ বাস্তুচ্যুত, বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস এবং দুর্ভিক্ষের দিকে এই অঞ্চলটিকে ঠেলে দিয়েছে। ২০২৩ সালের Oct ই অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বাধীন জঙ্গিরা ইস্রায়েলে ঝড় তুলে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করে এবং ২৫১ জনকে অপহরণ করে এই অভিযান শুরু হয়েছিল।

মের্জ ইস্রায়েলের সরকারকে “পশ্চিম তীরে সংযুক্ত করার দিকে আর কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্যও আহ্বান জানিয়েছিল।”

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে

ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাস্পার ভেলডক্যাম্প এক্সকে বলেছিলেন যে গাজায় অপারেশনগুলি তীব্র করার নেতানিয়াহুর পরিকল্পনা “একটি ভুল পদক্ষেপ।” তিনি আরও যোগ করেছেন যে “মানবিক পরিস্থিতি বিপর্যয়কর এবং তাত্ক্ষণিক উন্নতির দাবি করে। এই সিদ্ধান্তটি কোনওভাবেই এতে অবদান রাখে না এবং জিম্মিদের বাড়িতে আনতেও সহায়তা করবে না।”

ডেনিশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লারস লেকে রাসমুসেনকে পাবলিক ব্রডকাস্টার ডাঃ দ্বারা উদ্ধৃত করে বলেছিলেন: “গাজায় সামরিক অভিযানকে তীব্র করার ইস্রায়েলি সরকারের সিদ্ধান্তটি ভুল। এটি কেবল বেসামরিক জনগণের জন্য আরও বেশি দুর্ভোগের দিকে পরিচালিত করবে।”

গত সপ্তাহে, গাজা সিটি টেকওভার বিমানের আগেও, স্লোভেনিয়া এটি ইস্রায়েলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং সমস্ত অস্ত্রের আমদানি, রফতানি এবং ট্রানজিট নিষিদ্ধ করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে গাজায় দেশের ক্রিয়া – এটা ছিল এটি করার জন্য প্রথম ইইউ সদস্য দেশ

গত মাসে, দুই ডজন বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশ নিন্দিত গাজায় সহায়তা চালানের বিষয়ে ইস্রায়েলের বিধিনিষেধ এবং শত শত ফিলিস্তিনিদের খাবারে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হত্যাকাণ্ড।

গাজায় ইস্রায়েলের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে ক্ষোভ ইউরোপে বেড়েছে কারণ ফিলিস্তিনিদের ভোগান্তির চিত্র লন্ডন, বার্লিন, ব্রাসেলস এবং অন্যান্য রাজধানীতে বিক্ষোভ চালিয়েছে। অতি সম্প্রতি, প্রায় দৈনিক সহায়তা চাইতে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের হত্যা ইস্রায়েলের সাথে ইইউর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আগে কখনও আগে কখনও পরীক্ষা করেছে।

শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের গভীর রাতে বৈঠকের পরে নেওয়া ইস্রায়েলি সিদ্ধান্তটি ইস্রায়েলের অনেকের দ্বারা যুদ্ধ ও বিক্ষোভের জন্য আন্তর্জাতিক আহ্বান জানানো সত্ত্বেও এসেছিল যারা বাকিদের জন্য ভয় পায় হামাস দ্বারা অনুষ্ঠিত জিম্মি। কয়েক হাজার হাজার ফিলিস্তিনিদের আবারও তাদের বাড়িঘর থেকে বাধ্য করা হয়েছে, অন্যদিকে জিম্মিদের পরিবার তাদের প্রিয়জনরা ফিরে আসবে না বলে আশঙ্কা করছে।

বেশিরভাগ জিম্মি যুদ্ধবিরতি বা অন্যান্য ডিলগুলিতে মুক্তি পেয়েছে তবে 50 টি গাজার অভ্যন্তরে রয়ে গেছে। ইস্রায়েল বিশ্বাস করে যে তাদের প্রায় 20 জন বেঁচে থাকতে পারে।

ইস্রায়েলের আরও একটি বড় স্থল অপারেশনের সময়টি অস্পষ্ট থেকে যায় যেহেতু এটি সম্ভবত হাজার হাজার সেনা একত্রিত করে এবং জোর করে বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার উপর জড়িত থাকবে, প্রায় অবশ্যই মানবিক বিপর্যয়কে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

