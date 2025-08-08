জার্মানি, ইস্রায়েলের দ্বিতীয় নম্বর অস্ত্র ব্যবসায়ী, গাজা উদ্বেগের চেয়ে রফতানি বন্ধ করে দিয়েছে

গ্রাজ, অস্ট্রিয়া – নেতানিয়াহু সরকারের গাজা শহর দখল করার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জার্মানি ইস্রায়েলে অস্ত্র রফতানি থামিয়ে দেবে।
শুক্রবার বার্লিনে ঘোষণা করা চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ “গাজা স্ট্রিপে ব্যবহার করা যেতে পারে” সমস্ত অস্ত্র ও সামরিক সামগ্রীর রফতানির জন্য অনুমতি প্রদানের ফলে এই এইচএলটিটি অনুমতি দেওয়া রোধ করবে।
তিনি বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি “ইস্রায়েলি মন্ত্রিসভার গাজা স্ট্রিপে ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর দ্বারা আরও কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ছিল,” যা আগের রাতে ঘোষণা করা হয়েছিল।
ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসাররা এই অঞ্চলটির সম্পূর্ণ গ্রহণের পরিকল্পনার বিরোধিতা করার পরেও ইস্রায়েলি একটি বৃহত্তর স্থল অভিযান চালানোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
মের্জের এই ঘোষণাটি বার্লিনের অবস্থানে ইস্রায়েলের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার প্রতিনিধিত্ব করে।
জার্মানি দীর্ঘদিন ধরে হোলোকাস্টের নৃশংসতায় জড়িত historical তিহাসিক দায়বদ্ধতার বোধের জন্য তেল আবিবের একজন স্টলওয়ার্ট সমর্থক হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এটি কখনও কখনও জনমত নিয়ে সরকারকে বার্লিনে মতবিরোধে ফেলেছে।
তার ঘোষণার সময়, মের্জ ইস্রায়েলের “আত্মরক্ষার অধিকার” এবং হামাসকে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।
মে মাসের মাঝামাঝি অবধি দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার পর থেকে বার্লিন ইস্রায়েলকে ইস্রায়েলকে € 485 মিলিয়ন ডলার (565 মিলিয়ন ডলার) অস্ত্র ও সামরিক গিয়ার সরবরাহের অনুমোদন দিয়েছে, ক সরকার ট্যালি।
স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অনুসারে, 2019 এবং 2023 সালের মধ্যে ইস্রায়েলের অস্ত্র আমদানির প্রায় 30% ছিল জার্মানি। ইস্রায়েলে জার্মান অস্ত্র রফতানি 2023 সালের পতনের পরে শত্রুতা শুরুর পরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।
এর আগে, চ্যান্সেলর মের্জের সরকার ইস্রায়েলকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, October অক্টোবর, ২০২৩ সালের হামাসের হামলার বিষয়ে তার অপ্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখলে দেশটি পরিণতির ঝুঁকি নিয়েছিল।
মে মাসে, জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোহান ওয়াদেফুল ফিলিস্তিনি গাজা উপত্যকায় পরিস্থিতি “অসহনীয়” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ইস্রায়েল অবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকলে অস্ত্র ও নিষেধাজ্ঞাগুলি থামানো টেবিলে ছিল।
গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক যুদ্ধে নিহত 61১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিদের গণনা করেছে। স্বতন্ত্র অধ্যয়নগুলি সুপারিশ করে যে আসল সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হতে পারে।
স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে প্রায় 200 জন, যাদের প্রায় অর্ধেক শিশু ছিল, তারা এই সংঘর্ষে ক্ষুধায় মারা গেছে। জাতিসংঘের নিরপেক্ষ সংস্থা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন জানিয়েছে যে জুলাই মাসে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় 12,000 শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে।
জুলাইয়ের শেষের দিকে, জার্মানি এবং জর্ডান একটি যৌথ বায়ু লিফট ঘোষণা বায়ু থেকে খাবার এবং ওষুধ সহ গাজা সরবরাহ করার জন্য অপারেশন।
ইস্রায়েলি সরকারের উপর সাম্প্রতিক মাসগুলিতে চাপ বাড়ছে কারণ গাজা উপত্যকায় মানুষের দুর্ভোগগুলি নির্বিচারে ইস্রায়েলি বোমা হামলা এবং এই অঞ্চলটিকে অবরুদ্ধ করার ফলে নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছিল।
বেশ কয়েকটি পশ্চিমা সরকার tradition তিহ্যগতভাবে ইস্রায়েলের সমর্থক প্রতিক্রিয়াতে তাদের অবস্থান সরিয়ে নিয়েছে। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং কানাডা সকলেই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাদের অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিল, জার্মানি এখনও কিছু করেনি।
সহ মানবাধিকার সংস্থাগুলি ইস্রায়েলে বেশ কয়েকজনফিলিস্তিনিদের গণহত্যার বিরুদ্ধে ইস্রায়েলি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।
বার্লিনের অস্ত্র সরবরাহের থামানো মোট অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার প্রতিনিধিত্ব করে না এবং এটি গাজার বিরুদ্ধে যেমন সম্ভাব্য বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করা যায় না এমন গিয়ার সরবরাহের জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।
