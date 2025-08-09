জার্মানি একটি ক্রেডিট কার্ড এবং একটি শিশুদের অ্যাকাউন্ট: একটি ডিজিটাল ব্যাংক কীভাবে আর্থিক বাস্তুতন্ত্রের ধাঁধা সংগ্রহ করে

দীর্ঘ সময় ধরে, আইএনজি পঞ্চম গিয়ার ছাড়াই একটি স্পোর্টস কারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ: একটি শক্তিশালী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, একটি স্বজ্ঞাত ইন্টারফেস, লাভজনক শুল্ক – তবে একটি বিরক্তিকর মিস সহ। ব্যাংক আর্সেনালের কাছে প্রাপ্তবয়স্ক আর্থিক জীবনের পর্যাপ্ত মূল সরঞ্জাম ছিল না – একটি পূর্ণ -ফ্লেডড ক্রেডিট কার্ড। ডেবিট ভিসা প্রতিদিনের ব্যয়ের সাথে লড়াই করে, তবে বিদেশে, হোটেল বুকিং দেওয়ার সময় বা গাড়ি ভাড়া দেওয়ার সময় গ্রাহকরা বিধিনিষেধের মুখোমুখি হন।
এখন পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। 2026 সালে, আইএনজি ডয়চল্যান্ড একটি দীর্ঘ -প্রাপ্ত ক্রেডিট কার্ড চালু করবে এবং ইতিমধ্যে 2025 সালের আগস্টে, পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের সাথে শিশুদের অ্যাকাউন্ট গিরোকন্টো জুনিয়র। এই পদক্ষেপগুলি এলোমেলো নয়: ব্যাংক পদ্ধতিগতভাবে ফাঁকগুলি বন্ধ করে দেয়, একটি সুবিধাজনক পরিষেবা থেকে একটি সম্পূর্ণ -ফিন্ডড আর্থিক বাস্তুতন্ত্রে রূপান্তরিত করে।
পরিপক্কতার প্রতীক হিসাবে ক্রেডিট কার্ড
ক্রেডিট সীমা সহ একটি কার্ড কেবল একটি অবকাশ প্লাস্টিক নয়, তবে সার্বজনীনতার জন্য একটি পরীক্ষা।
- একটি আর্থিক পাসপোর্ট হ’ল সমস্যার গ্যারান্টি -ফ্রি লেনদেনের যেখানে ডেবিট কার্ডগুলি সন্দেহজনক।
- ব্যাংক পরিপক্কতা পরীক্ষা – যদি বাস্তুতন্ত্রটি সমস্ত স্ক্রিপ্টগুলি কভার না করে তবে ক্লায়েন্ট শীঘ্রই বা পরে প্রতিযোগীদের কাছে যাবে।
- আনুগত্যের সরঞ্জাম – প্রায়শই একজন ব্যক্তি কোনও কার্ড ব্যবহার করেন, কোনও ব্যাংকের পরিষেবায় এর সাথে আরও গভীর সংহতকরণ।
জার্মান ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের নেতা আইএনজি -র জন্য, এটি সর্বশেষ অনুপস্থিত উপাদান। রেভলুট, এন 26 এবং অন্যান্য নিওব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘদিন ধরে ক্রেডিট কার্ডগুলিকে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার অংশ তৈরি করেছে। এখন আইএনজি কেবল তাদের সাথেই ধরা নয়, লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের স্কেল এবং আস্থার মাধ্যমে আউটপ্লে করার ইচ্ছা করে।
নগদ সামাজিকীকরণ
আইএনজি ক্রেডিট কার্ডের সমান্তরালে, এটি গিরোকন্টো জুনিয়র চালু করে – 7 থেকে 17 বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট। এটি কেবল একটি উজ্জ্বল নকশা সহ একটি মানিব্যাগ নয়, তবে আর্থিক শিক্ষার একটি চিন্তার সরঞ্জাম:
- পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ – সমস্ত লেনদেন দৃষ্টিতে এবং বিপজ্জনক ক্রয় (অ্যালকোহল, জুয়া) স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবরুদ্ধ।
- নিরাপদ সীমানা – কোনও ওভারড্রাফ্ট নেই, এর চেয়ে বেশি ব্যয় করার কোনও প্রলোভন নেই।
- যৌবনে একটি মসৃণ রূপান্তর – 18 বছর বয়সে, একটি কিশোর ইতিমধ্যে আইএনএন ইন্টারফেসে অভ্যস্ত হয়ে প্রতিযোগীদের ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।
“পরের বছরের শুরু থেকেই আমরা নতুন গ্রাহকদের সহ এই পরিষেবাটি প্রসারিত করব,” আইএনজি ডয়চল্যান্ডের প্রধান লার্স স্টো বলেছেন।
এবং এটি কেবল বিপণন নয়, জীবন আনুগত্যের উপর দীর্ঘ -হার। যদি শিশুটি প্রথম পকেটের অর্থ ব্যবহার করে তবে সম্ভবত তিনি এখানে বন্ধক নেবেন বলে খুব সম্ভবত।
গ্রাহকদের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে – তাদের মনোযোগের সংগ্রাম পর্যন্ত
আইএনজি ইতিমধ্যে জার্মানিতে 10 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহককে পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে এখন এটি পরিমাণ নয়, তবে মিথস্ক্রিয়াটির গুণমান। কী মেট্রিক – মোবাইল প্রাথমিক গ্রাহক – যারা:
- প্রতিদিন অ্যাপ্লিকেশন প্রবেশ করে,
- বিনিয়োগের সরঞ্জাম ব্যবহার করে,
- অটো পেমেন্ট সেট আপ
- Loans ণ নেয়।
এই ব্যবহারকারীরা স্থিতিশীল আয় নিয়ে আসে এবং তাদের জন্য ব্যাংক ব্যক্তিগতকৃত স্ট্যাটাসগুলি বিকাশ করে – “বিরল অতিথিদের” জন্য জরিমানা ছাড়াই সক্রিয় গ্রাহকদের জন্য বোনাস।
“সস্তা অর্থের যুগ” এর সমাপ্তি
২০২৩ সালের সোনার দিনগুলি, যখন উচ্চ হারের কারণে ব্যাংকগুলির মুনাফা শুরু হয়েছিল, অতীতে থেকে যায়। এখন আইএনজি যেমন কারণগুলির উপর বাজি ধরছে:
- কমিশন আয় (অর্থ প্রদান, বিনিয়োগ, প্রিমিয়াম পরিষেবা)।
- সুবিধা এবং অভ্যাসের মাধ্যমে গ্রাহকদের ধরে রাখা।
একটি ক্রেডিট কার্ড এবং একটি শিশুদের অ্যাকাউন্ট কেবল নতুন পণ্য নয়। এগুলি ভবিষ্যতের সেতু যেখানে মুনাফা সুদের হারের উপর নির্ভর করে না, তবে ব্যাঙ্কটি ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন জীবনে কত গভীর সংহত হয়েছে তার উপর।
নির্মাণ “মেটাভসেলনায়া”
কৌশল ব্যাংক সাফ:
- শৈশবে ক্লায়েন্টকে ক্যাপচার করুন (গিরোকন্টো জুনিয়র)।
- যুবসমাজকে ধরে রাখুন (ক্রেডিট কার্ড, বিনিয়োগ)।
- যৌবনে যেতে দেবেন না (বন্ধক, বীমা)।
যুগে, যখন বেটগুলি আর লাভের গ্যারান্টি দেয় না, তখন মূল সম্পদটি ক্লায়েন্টের মনোযোগ। এবং আইএনজি এটির দখল নিতে সবকিছু করে। যদি 2026 এর ক্রেডিট কার্ডটি সফল হয় এবং শিশুদের অ্যাকাউন্টটি বিশাল হয়ে উঠবে, তবে ব্যাংকটি কেবল নতুন পণ্য নয়, একটি সার্বজনীন আর্থিক প্ল্যাটফর্ম যা সারা জীবন একজন ব্যক্তির সাথে আসে।
ভবিষ্যতের অর্থগুলি অর্থ সম্পর্কে নয়। তারা অভ্যাস সম্পর্কে। এবং আইং এটি অনেকের চেয়ে ভাল বোঝে।
