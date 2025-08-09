জার্মান পৌরসভাগুলির আর্থিক পরিস্থিতি গত কয়েক দশক ধরে অন্যতম গুরুতর সংকট ভোগ করছে। সামাজিক এবং কর্মীদের ব্যয়, আয়ের ঘাটতি এবং একটি অপ্রচলিত ফেডারেল ফিনান্সিং সিস্টেমের একটি উত্সাহ শহর, অঞ্চল এবং সম্প্রদায়ের সামনে অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জগুলি রেখেছিল: দৈনন্দিন পক্ষাঘাত এবং বিকাশ বাধা একটি বাস্তব হুমকিতে পরিণত হয়।
ডয়চার স্টাডট্যাগের প্রতিনিধিদের মতে, ডয়চার ল্যান্ডক্রিস্ট্যাগ এবং ডয়েসচার স্ট্যাডে – আনড জেমিন্ডেবান্ড, পৌরসভার বাজেটগুলি ধসের দ্বারপ্রান্তে ভারসাম্যপূর্ণ: “অভূতপূর্ব স্কেলগুলির ঘাটতিগুলি সিস্টেমটি ধ্বংস করতে সক্ষম,” প্রেসিডেন্টস, প্রেসিডেন্টস ব্রিপ জাংয়ের উল্লেখ করেছেন।
ফাটল দিয়ে দেখুন
দীর্ঘকাল ধরে, জার্মান শহর এবং গ্রামগুলি পরিচালনামূলক শৃঙ্খলা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার নমুনা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। যাইহোক, একটি ঝরঝরে প্রশস্ত পাথরের পৃষ্ঠের নীচে, একটি বাজেট বিরতি বাড়ছে: উপযুক্ত খামির পরীক্ষার মতো সামাজিক এবং কর্মীদের ব্যয় বার্ষিক প্রায় 10% বৃদ্ধি পায়। শুল্কের প্রতিটি বৃদ্ধি এবং নতুন সুবিধার প্রবর্তন হ’ল সাম্প্রদায়িক কোষাগারকে ছাপিয়ে অন্য ড্রপের মতো। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৪ সালে মূল পৌরসভার বাজেটের ঘাটতি ২৫ বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছে যাবে এবং দশকের মাঝামাঝি সময়ে ৩৫ বিলিয়ন পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা debt ণে তীব্র বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ হ্রাসের দিকে পরিচালিত করবে। হিসাবরক্ষকদের জন্য, এই পরিসংখ্যানগুলি কোনও বিমূর্ততা নয়, তবে একটি চেইন প্রতিক্রিয়া: আর্থিক ক্র্যাক যত গভীর হবে, তত বেশি loans ণ, সেতু, স্কুল এবং রাস্তার আলোতে কম তহবিল থাকবে।
সঞ্চয় একটি ঘূর্ণি
পূর্বে “প্যাচ” হিসাবে পরিবেশন করা পৌরসভাগুলির মজুদগুলি নীচে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনুশীলনে, এটি সোমবার লাইব্রেরিগুলি বন্ধ করে, স্পোর্টস ক্লাবগুলিতে ভর্তুকি হ্রাস করে এবং সাম্প্রদায়িক সিস্টেমগুলির “আরও ভাল সময় না হওয়া পর্যন্ত” বিলম্বিত মেরামত করে। প্রতিটি নতুন জরুরী বাজেট স্থানীয় কাউন্সিলের সভাগুলিকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পরিণত করে এখন আর উন্নয়নের আলোচনা নয়, তবে একটি পছন্দ, কী বন্ধ করতে হবে যাতে শহরটি অন্ধকারে ডুবে না। অসাধারণ বাজেট এবং কঠোর ব্যবস্থা অনেক জেলা প্রশাসনের জন্য সাধারণ হয়ে উঠেছে।
আর্থিক প্রবাহের বৈষম্য
অর্থায়নের জন্য বর্তমান বিতরণ ব্যবস্থা পৌরসভাগুলিকে একটি বিকৃত আয়না হিসাবে রূপান্তরিত করে: তারা সমস্ত সরকারী ব্যয়ের এক চতুর্থাংশেরও বেশি বহন করে, তবে কেবল একটি সপ্তম করের রাজস্ব গ্রহণ করে। এই স্কিউ সংশোধন করার জন্য, অ্যাসোসিয়েশনগুলির টার্নওভার ট্যাক্সে পৌরসভাগুলির অংশে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রয়োজন (ইউএমএসএটিজস্টেউয়ার)। অন্যথায়, সংস্কারগুলি ঝুঁকি অবশিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা – আইনগুলি বাধ্যবাধকতা বাড়ায়, তবে নগদ প্রবাহ দ্বারা সমর্থিত নয়।
তারা একটি বিলাসিতা হয়ে যায়
প্রথমদিকে, প্রথমত, স্বেচ্ছাসেবী ব্যয়: সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সমর্থন, অগ্রাধিকার ভ্রমণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি। প্যারাডক্সটি হ’ল এটি বাজেটের এই নিবন্ধগুলি যা সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে এবং যুবকদের বহির্মুখকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের হ্রাস আজ সঞ্চয় যা আগামীকাল সামাজিক ক্ষয়ে পরিণত হবে।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: পাঠ এবং সম্ভাবনা
বিদেশে, পৌরসভাগুলি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলিতে পরিত্রাণের সন্ধান করছে:
- আন্তঃসংযোগ সমিতি (ফ্রান্স),
- দীর্ঘমেয়াদী “সবুজ” বন্ড (নেদারল্যান্ডস),
- কঠোর অনলাইন ব্যয় (স্ক্যান্ডিনেভিয়া)।
জার্মানি এখনও traditions তিহ্য এবং উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখছে। সম্ভাব্য উদ্যোগগুলির মধ্যে:
- কেবলমাত্র পরিমাপযোগ্য অবকাঠামো প্রকল্পগুলির অর্থায়নে লক্ষ্যযুক্ত উন্নয়ন তহবিল তৈরি;
- ব্যয় বিতরণের জন্য পাবলিক -প্রাইভেট অংশীদারিত্বের সম্প্রসারণ;
- আমলাতন্ত্র এবং রাজ্যগুলি হ্রাস করতে পরিচালিত প্রক্রিয়াগুলির ডিজিটাল অপ্টিমাইজেশন।
ফ্র্যাকচার পয়েন্ট এবং অ্যাকশন কল
বিশেষজ্ঞরা বর্তমান পরিস্থিতিটিকে “সুযোগের উইন্ডো” বলে অভিহিত করেছেন: হয় ফেডারেল এবং ভূমি কর্তৃপক্ষ গেমের নিয়মগুলি সংস্কার করে, বা পৌরসভাগুলি 1990 এর দশকের শুরুতে তুলনীয় debt ণ সঙ্কটে নিমগ্ন হবে। রেড সিগন্যালটি ইতিমধ্যে শোনা গেছে – কর বিতরণ এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক বাধ্যবাধকতার সীমাবদ্ধতার মূল সংশোধন ছাড়াই, শহরগুলির উপস্থিতিগুলি বিবর্ণ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
ভুলে যাবেন না যে পৌরসভাগুলি জার্মান গণতন্ত্রের একটি দুর্গ। যদি ফাউন্ডেশনটি ভেঙে যায় তবে পুরো কাঠামোটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ওয়েল -গ্রুমযুক্ত রাস্তাগুলি এবং নির্ভরযোগ্য উপযোগের ভাগ্য ফেডারেল সেন্টার এবং জমিগুলির প্রচেষ্টার গতি এবং স্কেলের উপর নির্ভর করে। এই পছন্দে – সংস্কারে অস্থায়ী অসুবিধা এবং দীর্ঘায়িত আন্ডারফান্ডিং – পুরো দেশের ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এটি জার্মানি দ্বারা প্রমাণিত:
