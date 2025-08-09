You are Here
জার্মানি একটি পৌর পেনডুলাম: নগদ রেজিস্টার কীভাবে একটি ফেডারেল ফাউন্ডেশনকে ক্ষুন্ন করে
News

জার্মানি একটি পৌর পেনডুলাম: নগদ রেজিস্টার কীভাবে একটি ফেডারেল ফাউন্ডেশনকে ক্ষুন্ন করে

জার্মান পৌরসভাগুলির আর্থিক পরিস্থিতি গত কয়েক দশক ধরে অন্যতম গুরুতর সংকট ভোগ করছে। সামাজিক এবং কর্মীদের ব্যয়, আয়ের ঘাটতি এবং একটি অপ্রচলিত ফেডারেল ফিনান্সিং সিস্টেমের একটি উত্সাহ শহর, অঞ্চল এবং সম্প্রদায়ের সামনে অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জগুলি রেখেছিল: দৈনন্দিন পক্ষাঘাত এবং বিকাশ বাধা একটি বাস্তব হুমকিতে পরিণত হয়।

ডয়চার স্টাডট্যাগের প্রতিনিধিদের মতে, ডয়চার ল্যান্ডক্রিস্ট্যাগ এবং ডয়েসচার স্ট্যাডে – আনড জেমিন্ডেবান্ড, পৌরসভার বাজেটগুলি ধসের দ্বারপ্রান্তে ভারসাম্যপূর্ণ: “অভূতপূর্ব স্কেলগুলির ঘাটতিগুলি সিস্টেমটি ধ্বংস করতে সক্ষম,” প্রেসিডেন্টস, প্রেসিডেন্টস ব্রিপ জাংয়ের উল্লেখ করেছেন।

ফাটল দিয়ে দেখুন

দীর্ঘকাল ধরে, জার্মান শহর এবং গ্রামগুলি পরিচালনামূলক শৃঙ্খলা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার নমুনা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। যাইহোক, একটি ঝরঝরে প্রশস্ত পাথরের পৃষ্ঠের নীচে, একটি বাজেট বিরতি বাড়ছে: উপযুক্ত খামির পরীক্ষার মতো সামাজিক এবং কর্মীদের ব্যয় বার্ষিক প্রায় 10% বৃদ্ধি পায়। শুল্কের প্রতিটি বৃদ্ধি এবং নতুন সুবিধার প্রবর্তন হ’ল সাম্প্রদায়িক কোষাগারকে ছাপিয়ে অন্য ড্রপের মতো। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৪ সালে মূল পৌরসভার বাজেটের ঘাটতি ২৫ বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছে যাবে এবং দশকের মাঝামাঝি সময়ে ৩৫ বিলিয়ন পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা debt ণে তীব্র বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ হ্রাসের দিকে পরিচালিত করবে। হিসাবরক্ষকদের জন্য, এই পরিসংখ্যানগুলি কোনও বিমূর্ততা নয়, তবে একটি চেইন প্রতিক্রিয়া: আর্থিক ক্র্যাক যত গভীর হবে, তত বেশি loans ণ, সেতু, স্কুল এবং রাস্তার আলোতে কম তহবিল থাকবে।

সঞ্চয় একটি ঘূর্ণি

পূর্বে “প্যাচ” হিসাবে পরিবেশন করা পৌরসভাগুলির মজুদগুলি নীচে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনুশীলনে, এটি সোমবার লাইব্রেরিগুলি বন্ধ করে, স্পোর্টস ক্লাবগুলিতে ভর্তুকি হ্রাস করে এবং সাম্প্রদায়িক সিস্টেমগুলির “আরও ভাল সময় না হওয়া পর্যন্ত” বিলম্বিত মেরামত করে। প্রতিটি নতুন জরুরী বাজেট স্থানীয় কাউন্সিলের সভাগুলিকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পরিণত করে এখন আর উন্নয়নের আলোচনা নয়, তবে একটি পছন্দ, কী বন্ধ করতে হবে যাতে শহরটি অন্ধকারে ডুবে না। অসাধারণ বাজেট এবং কঠোর ব্যবস্থা অনেক জেলা প্রশাসনের জন্য সাধারণ হয়ে উঠেছে।

আর্থিক প্রবাহের বৈষম্য

অর্থায়নের জন্য বর্তমান বিতরণ ব্যবস্থা পৌরসভাগুলিকে একটি বিকৃত আয়না হিসাবে রূপান্তরিত করে: তারা সমস্ত সরকারী ব্যয়ের এক চতুর্থাংশেরও বেশি বহন করে, তবে কেবল একটি সপ্তম করের রাজস্ব গ্রহণ করে। এই স্কিউ সংশোধন করার জন্য, অ্যাসোসিয়েশনগুলির টার্নওভার ট্যাক্সে পৌরসভাগুলির অংশে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রয়োজন (ইউএমএসএটিজস্টেউয়ার)। অন্যথায়, সংস্কারগুলি ঝুঁকি অবশিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা – আইনগুলি বাধ্যবাধকতা বাড়ায়, তবে নগদ প্রবাহ দ্বারা সমর্থিত নয়।

তারা একটি বিলাসিতা হয়ে যায়

প্রথমদিকে, প্রথমত, স্বেচ্ছাসেবী ব্যয়: সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সমর্থন, অগ্রাধিকার ভ্রমণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি। প্যারাডক্সটি হ’ল এটি বাজেটের এই নিবন্ধগুলি যা সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে এবং যুবকদের বহির্মুখকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের হ্রাস আজ সঞ্চয় যা আগামীকাল সামাজিক ক্ষয়ে পরিণত হবে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: পাঠ এবং সম্ভাবনা

বিদেশে, পৌরসভাগুলি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলিতে পরিত্রাণের সন্ধান করছে:

  1. আন্তঃসংযোগ সমিতি (ফ্রান্স),
  2. দীর্ঘমেয়াদী “সবুজ” বন্ড (নেদারল্যান্ডস),
  3. কঠোর অনলাইন ব্যয় (স্ক্যান্ডিনেভিয়া)।

জার্মানি এখনও traditions তিহ্য এবং উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখছে। সম্ভাব্য উদ্যোগগুলির মধ্যে:

  1. কেবলমাত্র পরিমাপযোগ্য অবকাঠামো প্রকল্পগুলির অর্থায়নে লক্ষ্যযুক্ত উন্নয়ন তহবিল তৈরি;
  2. ব্যয় বিতরণের জন্য পাবলিক -প্রাইভেট অংশীদারিত্বের সম্প্রসারণ;
  3. আমলাতন্ত্র এবং রাজ্যগুলি হ্রাস করতে পরিচালিত প্রক্রিয়াগুলির ডিজিটাল অপ্টিমাইজেশন।

ফ্র্যাকচার পয়েন্ট এবং অ্যাকশন কল

বিশেষজ্ঞরা বর্তমান পরিস্থিতিটিকে “সুযোগের উইন্ডো” বলে অভিহিত করেছেন: হয় ফেডারেল এবং ভূমি কর্তৃপক্ষ গেমের নিয়মগুলি সংস্কার করে, বা পৌরসভাগুলি 1990 এর দশকের শুরুতে তুলনীয় debt ণ সঙ্কটে নিমগ্ন হবে। রেড সিগন্যালটি ইতিমধ্যে শোনা গেছে – কর বিতরণ এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক বাধ্যবাধকতার সীমাবদ্ধতার মূল সংশোধন ছাড়াই, শহরগুলির উপস্থিতিগুলি বিবর্ণ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

ভুলে যাবেন না যে পৌরসভাগুলি জার্মান গণতন্ত্রের একটি দুর্গ। যদি ফাউন্ডেশনটি ভেঙে যায় তবে পুরো কাঠামোটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ওয়েল -গ্রুমযুক্ত রাস্তাগুলি এবং নির্ভরযোগ্য উপযোগের ভাগ্য ফেডারেল সেন্টার এবং জমিগুলির প্রচেষ্টার গতি এবং স্কেলের উপর নির্ভর করে। এই পছন্দে – সংস্কারে অস্থায়ী অসুবিধা এবং দীর্ঘায়িত আন্ডারফান্ডিং – পুরো দেশের ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এটি জার্মানি দ্বারা প্রমাণিত:

জার্মানি – জেব্রা দিয়ে একটি সাইকেলের উপর – ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য একটি ফাঁদ। বীমা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, পুলিশ উত্তর দেয় না – কীভাবে তাদের অধিকারের সংগ্রাম জিততে হবে?

জার্মানি – স্টুটগার্ট 21: রেলওয়ের জন্য বিলিয়ন ব্যর্থতা। আদালত ডয়চে বাহনকে অস্বীকার করেছিল – ওভারল্যাপগুলি উদ্বেগের কাঁধে রয়ে গেছে

জার্মানি – প্রিমিয়াম ছাড়াই গ্যাস: স্কোর কে নেবে?। জলবায়ু তহবিল এবং রাজনৈতিক গাণিতিক দাম থেকে 3.4 বিলিয়ন গ্যাস সঞ্চয় সংগ্রহের বিলোপ

জার্মানি – জ্ঞানের জন্য একটি সেতু বা দারিদ্র্যের ফাঁদ?। বিলিয়ন বাজেট – এবং আপনার পকেটে এক শতাংশ নয়? বাফগের অর্থ প্রবাহ কোথায়?

জার্মানি – চিনি, ফ্যাট এবং অ্যালকোহল: আপনার লিভারের জন্য একটি ধ্বংসাত্মক ককটেল। বিপাকীয় ঝড় – অতিরিক্ত ওজন একটি মারাত্মক বাক্য হিসাবে পরিণত হয়

জার্মানি – আতিথেয়তার মূল্য: 10,000 হোটেলগুলি বুকিং ডটকমকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ইউরোপীয় হোটেল শিল্পের সম্মিলিত মামলা এবং পর্যটন বাজারে বাহিনীর একটি নতুন ভারসাম্য

জার্মানি একটি তামা মাফিয়া। কীভাবে তারের চোররা দেশের বৈদ্যুতিক গাড়িটি বিরতি দেয়

জার্মানি একটি সামাজিক ঝড়। বার্গারগেল্ড – 2024: 47 বিলিয়ন ইউরো – সমবেদনা এবং কঠোর পাটিগণিতের সংযোগস্থলে একটি রেকর্ড অ্যাকাউন্ট

জার্মানি বাড়িতে একজন চ্যান্সেলর, বিদেশে মন্ত্রীরা: বার্লিনের গ্রীষ্মের বিন্যাস। ইতালিয়ান সূর্য, ফরাসি সৈকত এবং জার্মান আন্তঃদেশীয় অঞ্চল – কোথায়?

জার্মানি আগুনের নিচে একটি লাইন। রেলগুলিতে নাশকতা, অবকাঠামোগত ভঙ্গুরতা এবং ডাউনটাইমের এক মিনিটের ব্যয়

জার্মানি – ক্ষমতার আসান। কেন কারেমাস বুন্ডেস্ট্যাগের করিডোরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে – তবে ডেপুটিদের পক্ষে নয়

জার্মানি এক বিলিয়ন ট্যাক্স: বামদের কি মারকে এবং ক্লিংবাইলে একটি গর্ত poured েলে দেওয়া হবে?। অদৃশ্য বাজেট টাইফুন – ন্যায়বিচারের কোন মডেল জয়লাভ করবে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts