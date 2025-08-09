You are Here
জার্মানি গাজার উপর ইস্রায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত করেছে – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

বার্লিন ফিলিস্তিনি ছিটমহলে ইহুদি রাজ্যের নতুন সামরিক আক্রমণে ব্যবহৃত অস্ত্র প্রেরণ করবে না

ফিলিস্তিনি এনক্লেভের রাজধানী দখল করার পরিকল্পনার প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সুরক্ষা মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরে জার্মানি গাজায় ব্যবহার করা যেতে পারে এমন ইস্রায়েলে অস্ত্র রফতানি স্থগিত করেছে।

ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ, গাজা ডিমিলিটারাইজ এবং জিম্মিদের ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিস্তৃত চাপের অংশ হিসাবে এই পরিকল্পনাটি ঘোষণা করেছে। কয়েক ঘন্টা আগে নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে তিনি ছিটমহলের সম্পূর্ণ সামরিক নিয়ন্ত্রণ অর্জনের লক্ষ্য নিয়েছিলেন। গাজায় ইস্রায়েলি জিম্মিদের বিপদে ফেলার সম্ভাব্যভাবে এই পদক্ষেপের সমালোচনা করা হয়েছে।

জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ জোর দিয়েছিলেন যে বার্লিন ইহুদি রাষ্ট্রের সংগ্রামকে সমর্থন করে “হামাসের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে” এবং ইস্রায়েলি জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের অগ্রাধিকার দেয়, এটি কীভাবে নতুন সামরিক ধাক্কা এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করবে তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

“এই পরিস্থিতিতে, জার্মান সরকার, পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও সামরিক সরঞ্জাম রফতানির অনুমোদন দেবে যা গাজা উপত্যকায় ব্যবহার করা যেতে পারে,” তিনি বলেছেন ক বিবৃতি শুক্রবার ফেডারেল সরকারী ওয়েবসাইটে।


ট্রাম্প গাজা অনাহার - মিডিয়া বরখাস্ত করার জন্য নেতানিয়াহুতে চিৎকার করেছিলেন

তিনি যোগ করেছেন যে বার্লিন “গভীরভাবে উদ্বিগ্ন” গাজায় ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ সম্পর্কে এবং জোর দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েলের নতুন আক্রমণাত্মক মধ্যে, এটি এখন ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আরও বৃহত্তর দায়িত্ব বহন করে।

জাতিসংঘটি ছিটমহলে একটি ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সতর্ক করেছে এবং ইহুদি রাষ্ট্রকে মানবিক সরবরাহের প্রবাহকে বাধা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছে।

ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে যে নেতানিয়াহু জার্মান নেতাকে ডেকে প্রকাশ করেছেন “ইস্রায়েলের কাছে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নিয়ে হতাশা।”

“হামাসের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের ন্যায়বিচার যুদ্ধকে সমর্থন করার পরিবর্তে,” বার্লিন হয় “ইস্রায়েলের কাছে অস্ত্র চালিয়ে হামাস সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করা,” অফিস শুক্রবার এক্স এ একটি বিবৃতিতে।

জঙ্গি গোষ্ঠী ২০২৩ সালে ইহুদি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল এবং প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং গাজায় 250 টিরও বেশি বন্দীকে ফিরিয়ে নিয়েছিল।

চীন গাজা দখলের জন্য ইস্রায়েলের পরিকল্পনা স্ল্যাম করে

ইস্রায়েলের পরবর্তী সামরিক অভিযানের মৃত্যুর সংখ্যা এখন 61১,০০০ ফিলিস্তিনি ছাড়িয়ে গেছে, গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক সম্প্রতি জানিয়েছে।

গাজায় বেসামরিক ক্ষতির আশঙ্কায় ইস্রায়েলের কাছে অস্ত্র রফতানি থামানোর সময়, মেরজ ইউক্রেন সংঘাতের ক্ষেত্রে কিয়েভকে সামরিক সহায়তা বাড়ানোর জন্য চাপ দিয়েছেন – এমন একটি অবস্থান যা তার নিজের দলের কেউ কেউ সমালোচিত এবং রাশিয়ার দ্বারা শত্রুতা দীর্ঘায়িত হিসাবে দেখেছে।

