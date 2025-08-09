You are Here
জার্মানি গাজা টেকওভার পরিকল্পনার উপর ইস্রায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়

… যুক্তরাজ্য হিসাবে, জাতিসংঘ, অন্যরা ইস্রায়েলের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে

জার্মানি গাজা সিটির বিতর্কিত দখল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিয়ে ইস্রায়েলে অস্ত্র রফতানি স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে।

চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ শুক্রবার এটি ঘোষণা করেছেন।

এটি ইউরোপের ইস্রায়েলের অন্যতম ধারাবাহিক মিত্রদের দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি পরিবর্তন চিহ্নিত করে।

জার্মান রাজধানী বার্লিনে বক্তব্য রেখে মের্জ জোর দিয়েছিলেন যে জার্মানি হামাসের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার ইস্রায়েলের অধিকারকে সমর্থন করে চলেছে, গাজায় সামরিক অভিযানকে তীব্র করার জন্য ইস্রায়েলি মন্ত্রিপরিষদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত সংঘাতের দিকনির্দেশ সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

“গত রাতে ইস্রায়েলি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত গাজা উপত্যকায় ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর এমনকি আরও কঠোর সামরিক পদক্ষেপ জার্মান সরকারের পক্ষে এই লক্ষ্যগুলি কীভাবে অর্জন করা হবে তা দেখতে ক্রমশ কঠিন করে তুলেছে,” মের্জ বলেছিলেন।

ফলস্বরূপ, জার্মানি যে কোনও সামরিক রফতানির অনুমোদন থামিয়ে দেবে যা সংঘাতের মধ্যে মোতায়েন করা যেতে পারে, “পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত।”

এই পদক্ষেপটি জার্মানি থেকে একটি বিরল জনসাধারণের তিরস্কার চিহ্নিত করেছে, যা পূর্বে অন্যান্য ইইউ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত কঠোর ব্যবস্থা থেকে বিরত ছিল।

ইস্রায়েলের যুদ্ধ কৌশল নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অস্বস্তিতে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে এটিও আসে, জাতিসংঘ এবং জিম্মিদের পরিবারগুলি এখনও গাজায় অনুষ্ঠিত সহিংসতা ও মানবিক সংকট নিয়ে বিপদাশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

মেরজ ইস্রায়েলি জিম্মিদের নিরাপদ মুক্তির বিষয়ে জার্মানির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন এবং যুদ্ধবিরতির দিকে উদ্দেশ্যমূলক আলোচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তিনি আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে গাজার ভবিষ্যতের প্রশাসনে হামাসকে অবশ্যই কোনও অংশ নিতে হবে না।

শুক্রবার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারও ইস্রায়েলের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন, গাজা সিটির পরিকল্পিত টেকওভারকে “ভুল” বলে অভিহিত করেছেন এবং ইস্রায়েলকে “অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা” করার আহ্বান জানিয়েছেন।

“এই পদক্ষেপটি এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে বা জিম্মিদের মুক্তি সুরক্ষায় সহায়তা করার জন্য কিছুই করবে না। এটি কেবল আরও রক্তপাত নিয়ে আসবে,” স্টারমার একটি যুদ্ধবিরতি, মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি এবং একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের পরিবর্তে আহ্বান জানিয়েছেন।

হামাসও এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে, এটিকে একটি “পূর্ণ যুদ্ধ অপরাধ” বলে অভিহিত করে এবং সতর্ক করে দিয়েছিল যে এটি একটি “উচ্চ ব্যয়ে” আসবে।

এক বিবৃতিতে এই গোষ্ঠী ইস্রায়েলকে “দখল” শব্দটি “নিয়ন্ত্রণ” দিয়ে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আইনী দায়িত্ব থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছে এবং দাবি করেছে যে এই পদক্ষেপের অবসর নিয়ে আলোচনার বিষয়টি একটি যুগান্তকারী কাছাকাছি ছিল।

তদুপরি, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ইস্রায়েলি পরিকল্পনাটিকে “আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের নির্মম লঙ্ঘন” হিসাবে বর্ণনা করেছে যা একটি “অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয়” ট্রিগার করবে।

এটি জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল, আরব লীগ এবং ইসলামিক সহযোগিতা সংগঠন সহ জরুরি আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে।

ইস্রায়েলের “সম্প্রসারণবাদী ও গণহত্যা নীতি” এর এই পদক্ষেপকে ডেকে এনে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রকেরও ওজন ছিল।

তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে “আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবিক মূল্যবোধের বিপরীতে” ক্রিয়াকলাপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল।

এদিকে, জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভোলকার টার্ক বলেছেন, ইস্রায়েলের পরিকল্পনা “অবিলম্বে থামানো উচিত।”

“এই আরও বৃদ্ধির ফলে আরও বিশাল জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, আরও হত্যা, আরও অসহনীয় দুর্ভোগ, সংবেদনশীল ধ্বংস এবং নৃশংস অপরাধের ফলস্বরূপ হবে,” টার্ক সতর্ক করেছিলেন।

তিনি ইস্রায়েলকে আন্তর্জাতিক রায়গুলি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিশেষত গাজায় গণহত্যা রোধে এবং এই অঞ্চলের দখল শেষ করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারের আদেশ।

