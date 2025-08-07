You are Here
জার্মানি – জেব্রার মাধ্যমে একটি সাইকেলের উপর – ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য একটি ফাঁদ
আমার অধিকার আছে

– শুভ বিকাল, “ডান” পরিষেবার প্রিয় কর্মচারীরা!

আমি আশা করি আপনি আমার সাথে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বুঝতে আমাকে সহায়তা করতে পারেন। আমি সম্প্রতি একটি সাইকেলের উপর একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, এবং এখন ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য কীভাবে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে তা আমি জানি না।

সবকিছু কীভাবে ঘটেছে:

আমি একটি সাইকেলের উপর একটি পথচারী ক্রসিং সরানো এবং একটি গাড়ি আমাকে ছিটকে গেল। চালক তত্ক্ষণাত্ স্বীকার করলেন যে এটি দোষারোপ করা হয়েছিল, পুলিশ এসে একটি প্রোটোকল তৈরি করেছিল। তারপরে আমি কোনও বিবৃতি লিখিনি, কারণ আমি ভেবেছিলাম – ভাল, একটি জীবন্ত, সাইকেলটি খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে মনে হয়েছিল, কেন জটিল।

তবে এখন এই মহিলার বীমা সংস্থা আমার সাইকেলের মেরামতের জন্য অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করেছে! তারা বলে যে আমি নিজেই নিয়মগুলি লঙ্ঘন করেছি বলে অভিযোগ করা হয়েছে, কারণ আমি সাইকেলের মাধ্যমে রূপান্তরটি সরিয়ে নিয়েছি এবং এটি আমার পাশে নেতৃত্ব দিয়েছি না।

আমি আপনার কাছ থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর পেতে চাই যাতে আবার সমস্যায় পড়তে না পারে।

  1. সাইকেল দ্বারা রূপান্তর জন্য নিয়ম:
  • এটা কি সত্য যে আপনি জেব্রাকে সাইকেলের উপরে সরাতে পারবেন না?
  • কোনও সুবিধা পেতে আমাকে কি সত্যিই কাছাকাছি সাইকেলটি নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল?
  • দেখা যাচ্ছে আমি কি সত্যিই নিয়ম লঙ্ঘন করেছি?
  • ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তি কি এটি হতে পারে?

  1. পুলিশ একটি আবেদন জমা দিচ্ছে:
  • এটি কি এখন আমার পক্ষে মূল্যবান, পোস্ট -ফ্যাক্ট, পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে আবেদন করুন?
  • এটি কি বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হবে?
  • এটি কীভাবে বীমা নিয়ে আলোচনার উপর প্রভাব ফেলবে?

  1. ক্ষতি ক্ষতিপূরণ:
  • কোন ডকুমেন্টস (চেকস, প্রোটোকল) সংগ্রহ করা দরকার যাতে বীমা সংস্থা অবশেষে আমাকে মেরামত করার জন্য ব্যয় করা তহবিল প্রদান করে? (চাকাগুলি পুরোপুরি পরিবর্তন করতে হয়েছিল)
  • আমি কি স্ট্রেস এবং আঘাতের জন্য কিছু পেতে পারি? আমি ডাক্তারকে ফোন করিনি, তবে পুরো শরীর কয়েক দিন আঘাত করেছে।
  1. আরও পদক্ষেপ:
  • আপনি প্রথমে কী করার পরামর্শ দিচ্ছেন: পুলিশে যান, বীমা সম্পর্কে দাবি লিখুন বা আলাদাভাবে কাজ করুন?

সত্যিই, আমি এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। আমি আপনার ইঙ্গিতের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব, কী করার সর্বোত্তম উপায়।

পিএস যদি এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আপনার কোনও নথি বা কোনও অফিসিয়াল প্রতিনিধি অফিস আঁকতে হয় তবে দয়া করে এটি কীভাবে করবেন তা আমাদের বলুন।

সাহায্যের জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ!

আন্তরিকভাবে,

লরিসা এফ।, বার্লিন

– প্রিয় লরিসা!

জার্মানিতে, সাইকেল হেলমেট পরা বা পথচারী ক্রসিং অতিক্রম করার জন্য কোনও আইন নেই, যা কাছাকাছি সাইকেলের নেতৃত্ব দেয়। যাইহোক, একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদ্রব বিবেচনায় নেওয়া উচিত: জেব্রা অতিক্রম করার সময় গাড়িচালকদের উপর একটি সুবিধা অর্জনের জন্য আপনাকে আপনার পাশের সাইকেলটি রোল করতে হবে। আপনি যদি কোনও সাইকেলটিতে চলে যাচ্ছেন, তবে রাস্তার নিয়ম অনুসারে, আপনাকে অবশ্যই গাড়িগুলি পাস করার পথ দিতে হবে।

আপনার সিদ্ধান্তের জন্য পুলিশের কাছে আবেদন না জমা দেওয়ার বিষয়ে, যদিও এই জাতীয় আইনটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায়, তবে এটি আইনী অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নয়।

ভুক্তভোগীর সরকারী স্বীকৃতির সত্যতা আপনার বীমা সংস্থার কাছ থেকে দুর্ঘটনার অপরাধী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনাগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে। অতএব, আমি দৃ strongly ়ভাবে সুপারিশ করছি যে আপনি প্রোটোকলে নির্দেশিত ঠিকানায় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করুন।

  1. পুলিশ দেখার সময়:
  • বীমা সংস্থার সাথে বর্তমান পরিস্থিতি বিশদ বর্ণনা করুন।
  • ঘটনার জন্য একটি আবেদন জমা দিন (যেমন এটি প্রাথমিকভাবে করা উচিত)।
  • পুলিশ অফিসারকে আপনার আবেদনের বিবেচনার অগ্রগতি সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করতে বলুন।
  1. এর পরে, আপনার অপরাধীর বীমা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা উচিত এবং এটি রিপোর্ট করা উচিত:
  • আপনার কাছে একটি পুলিশ প্রোটোকল রয়েছে যা কোনও দুর্ঘটনায় আপনার নির্দোষতা নিশ্চিত করে।
  • আপনি শারীরিক ক্ষতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশকে আবেদন করেছিলেন।
  • আপনি পুলিশকে বীমা সংস্থার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

বীমা সংস্থার প্রতিনিধির উপর জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে পুলিশ আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভুক্তভোগীর সাথে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এই ভিত্তিতে আপনার সাইকেলটি মেরামতের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন।

এটি করার জন্য, আপনাকে বীমা সংস্থা সরবরাহ করতে হবে:

  • পুলিশ প্রোটোকলের একটি অনুলিপি
  • সাইকেলের জন্য নতুন চাকা কেনার বিষয়ে একটি চেক
  • হুইল রিপ্লেসমেন্ট পরিষেবাদির অর্থ প্রদানের রসিদ (যদি কর্মশালায় মেরামত করা হয়)

অ -পূর্বনির্ধারিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে, দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে – জার্মান আইনগুলি কেবলমাত্র গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে এই জাতীয় অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, যদি এটি বরাদ্দ করা হয় তবে তা ন্যূনতম হবে।

উত্তরটি আইনজীবী ইরিনা জার্মান এবং ম্যাক্সিম ব্রিটানভ, ফাচানওয়াল্ট ফার ফ্যামিলিআরচেট / ফাচানওয়াল্ট ফার মাইগ্রেশনসট্ট, আইনজীবী ব্যুরো ব্রিটানো কারখানা ও ডাঃ হির্চ দ্বারা প্রস্তুত করেছিলেন | টেলিফোন: 069 26 49 22 420 (ডিই) বা 069 26 49 22 422 (রাশিয়ান) | ফ্যাক্স: 069 26 49 22 444 www.lawaffactory-frankfurt.de ই-মেইল: info@lawaffactory-frankfurt.de | হোয়াটসঅ্যাপ: +49 178 1689562

