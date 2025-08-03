জার্মানি – বাজেট – 2026: ব্র্যান্ডেনবার্গ গেটের অধীনে “ব্ল্যাকহোল”

যখন আর্থিক প্রতিবেদনগুলি আসন্ন ঝড়ের ক্রনিকলে পরিণত হয় এবং এই ঘাটতিটি কয়েকশো বিলিয়ন ইউরো দ্বারা পরিমাপ করা হয়, তখন দেশটি কেবল সংখ্যা সম্পর্কে নয়, ভবিষ্যতের বিষয়েও মুখোমুখি হয়। জার্মানি একটি বৃহত -স্কেল বাজেট পরীক্ষার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, যেখানে ভূ -রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, সামাজিক বাধ্যবাধকতা এবং কঠোর অর্থনৈতিক বাস্তবতা ছেদ করে।
ফেডারেল বাজেট – 2026 দ্বারা কোন গোপন হুমকি খাওয়ানো হয়? কেন আসন্ন বছরগুলি কঠিন সমাধানের যুগে পরিণত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়? এবং রাজনৈতিক নেতারা কীভাবে আর্থিক শৃঙ্খলে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চান? আমরা বিশদটি বুঝতে পারি।
আর্থিক দিগন্তে ঝড়
যদিও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্থমন্ত্রী লারস ক্লিংবাইল ন্যাটো ডিফেন্স শিল্ডকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রাজধানীতে একটি আলাদা নাটক উদ্ঘাটিত হয়েছে: ফেডারেল বাজেট -২০২26 প্রকল্পটি গত বছরের তুলনায় ৫২০.৫ বিলিয়ন ইউরো – ৩.৫ % বেশি পরিমাণে রেকর্ড ব্যয়ের ব্যবস্থা করে। পৃষ্ঠতলে – অবকাঠামো, ডিজিটালাইজেশন এবং সামাজিক আবাসনগুলিতে বৃহত -স্কেল বিনিয়োগ। যাইহোক, এই সরল সম্মুখের অধীনে, সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জগুলি লুকানো রয়েছে যা দেশের আর্থিক এবং রাজনৈতিক অগ্রাধিকারগুলি পুনরায় বিতরণ করতে পারে।
স্নোবলের মতো বাড়ছে
নির্দিষ্ট মনোযোগ মাঝারি -মেয়াদী সম্ভাবনা দ্বারা আকৃষ্ট হয়: 2027–2029 এর বাজেটের ঘাটতি বেড়েছে 172 বিলিয়ন ইউরো – পূর্ববর্তী মূল্যায়নের তুলনায় 28 বিলিয়ন বেশি। এই ধরনের বৃদ্ধি একটি জটিল কারণগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয় – “বৃদ্ধির উত্সাহ” এর কাঠামোর ব্যবসায়ের জন্য কর সুবিধা থেকে “মাতৃ পেনশন” এর অকাল প্রসারণ, জমি এবং পৌরসভায় সুদের হার এবং অতিরিক্ত অর্থ প্রদান বাড়ানো পর্যন্ত। এই সমস্ত আর্থিক পরিকল্পনাকে রাজনৈতিক সমঝোতার একটি নড়বড়ে বোর্ডে ঝুঁকিপূর্ণ পার্টিতে পরিণত করে।
একটি মাইক্রোস্কোপের অধীনে প্রতিরক্ষা
বুন্দেসওয়ের আধুনিকীকরণের জন্য বরাদ্দকৃত ১০০ বিলিয়ন ইউরোর একটি বিশেষ তহবিলের তহবিল ২০২৮ সালে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ২০২৯ সালের মধ্যে জিডিপির ৩.৫ % ন্যাটো কোটায় পৌঁছানোর জন্য, সরকার প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য জনসাধারণের debt ণে কঠোর বিধিনিষেধকে দুর্বল করেছে। এই পদক্ষেপটি বামপন্থী রাজনীতিবিদ এবং সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল যা সামরিক ব্যয় গড়ার প্রসঙ্গে সামাজিক স্থিতিশীলতার হুমকির আশঙ্কা করে।
মন্ত্রী করিডোরগুলিতে
সরকারী বিভাগগুলি কঠোর নির্দেশনা পেয়েছে – বার্ষিক কর্মীদের 2 %হ্রাস, ব্যবসায়িক ভ্রমণ এবং ক্রয়ের ব্যয়, পাশাপাশি পরিবেশগত উদ্যোগের অর্থায়নের একটি উল্লেখযোগ্য কাট। বিশেষত, তাপ পাম্প স্থাপনের সমর্থন প্রায় 4 বিলিয়ন ইউরো কমেছে। এই ব্যবস্থাগুলি নেতাকর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করে যা দেশের “সবুজ” রূপান্তর ধারণ করার ঝুঁকিগুলি নির্দেশ করে।
অর্থনীতির পুনর্জাগরণের জন্য আশা করি
হতাশার পূর্বাভাস সত্ত্বেও, জার্মানি ব্যবসায়ের জন্য বিদ্যুৎ কর হ্রাস, ত্বরান্বিত অবমূল্যায়ন লিখিত -অফস এবং ডিজিটাল সংস্কারের কারণে অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের উপর গণনা করে। তবে, অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করেছেন: এমনকি জিডিপি প্রবৃদ্ধিও 1% দ্বারা ট্রেজারিটি কেবল 4-5 বিলিয়ন ইউরো নিয়ে আসবে, যা বাজেটের একটি দুর্দান্ত ব্যবধানকে কভার করার সম্ভাবনা কম।
অনুসন্ধান ভারসাম্য
২০২26 সালের বসন্তের মধ্যে, শুলডেনব্রেমসের আধুনিকীকরণের জন্য প্রস্তাবগুলির একটি পরীক্ষা ও বিকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে – জনসাধারণের debt ণকে সীমাবদ্ধ করার একটি মূল নিয়ম। লক্ষ্য হ’ল আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, একই সাথে বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রসারিত করা। সরকারে মতবিরোধগুলি লক্ষ্য করা যায়: কিছু সাবধানতার সাথে সংস্কারের পক্ষে, অন্যদের বাজেটের স্থিতিশীলতার ক্ষতির আশঙ্কায় মৌলিক পরিবর্তনগুলির প্রয়োজন হয়।
সামাজিক উত্তেজনা
জনসংখ্যার চাপ এবং পেনশনের বাধ্যবাধকতার বৃদ্ধি বাজেটের ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে। সরকার শ্রমবাজারে বেকারদের প্রত্যাবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ ও উদ্দীপিত করার লক্ষ্যে বার্গারগেল্ড সিস্টেমের সংস্কারের পরিকল্পনা করেছে। এই ধরনের একটি পরিমাপ তীব্র অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনার উত্স হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।
অদৃশ্য রিসোর্স ইটার
২০২১ সালের পর থেকে পাবলিক debt ণ পরিষেবা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল হারের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজেটের বোঝা বার্ষিক কোটি কোটি ইউরো বৃদ্ধি করে। যদি এই প্রবণতা সংরক্ষণ করা হয় তবে সুদ রাষ্ট্রীয় তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শোষণ করে প্রতিরক্ষা এবং বিনিয়োগের ব্যয়কে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
আশা এবং ঝুঁকি
একটি 500 বিলিয়ন ইউরো, যার মধ্যে 100 বিলিয়ন জমি ইতিমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, অতিরিক্ত প্রকল্পগুলির অর্থায়নের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা এই বিশেষ তহবিলে বাধ্যতামূলক ব্যয় “স্থানান্তর” করার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, যা বাজেটের সত্যিকারের অবস্থা বিকৃত করতে পারে। অর্থ মন্ত্রক আশ্বাস দেয় যে তহবিলের ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ করা যথাসম্ভব শক্ত হবে।
আগত পরীক্ষা
ফেডারাল বাজেট – 2026 নভেম্বর শেষ হওয়ার আগে অনুমোদিত হতে হবে। প্রধান পরীক্ষাগুলি ২০২27 সালে শুরু হবে, যখন রাজ্য সীমিত অর্থায়নের শর্তে বিনিয়োগের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা বাধ্যবাধকতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার মধ্যে কঠোরভাবে বেছে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হয়। জার্মানির অর্থনৈতিক মডেল এবং সামাজিক চুক্তির ভবিষ্যত নির্ভর করে যে এই পছন্দটি কতটা ভারসাম্যপূর্ণ হবে তার উপর নির্ভর করে।
