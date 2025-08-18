You are Here
জার্মানি: মেরজ – টর্মোসিসে, এসপিডি – গ্যাসে
জার্মানি: মেরজ – টর্মোসিসে, এসপিডি – গ্যাসে

ট্যাক্স দুল আবার বার্লিনকে দুলছে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস (এসডিপিজি) এর জন্য আয়কর স্কেলের একটি পর্যালোচনা প্রয়োজন: 42%হারের জন্য প্রান্তিকতা বৃদ্ধি করুন এবং অতি উচ্চ আয়ের কর বাড়ান। এই পদক্ষেপটি আসল মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে – যারা জার্মানির অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, চ্যান্সেল্লচ ফ্রেডরিচ মের্টজ “আর্থিক শৃঙ্খলা” এর প্যাডেলগুলিতে তার পা ধরে: কোনও ট্যাক্স জারজ কেবল তখনই সম্ভব হয় যদি কোনও স্পষ্ট অর্থায়ন পরিকল্পনা থাকে তবে ইতিমধ্যে পরিকল্পিত সূচক (“কোল্ড প্রগ্রেস”) মূল দ্বিধা সমাধান করে না।

2025 এর হার এবং প্রান্তিকগুলি কী কী, ক্ষতিপূরণের সম্ভাব্য উত্সগুলি, ব্ল্যাক -রেড জোটে সমঝোতা পরিস্থিতি – এবং জার্মান করের বিতর্কগুলি কীভাবে ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে ফিট করে?

আবার, স্টপ গন্ধ পেয়েছিল

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা আয়কর সংস্কারের উপর জোর দিয়েছেন, যা রাসায়নিক শিল্প থেকে অটো শিল্পে অর্থনীতির মূল খাতগুলিতে বোঝা সহজতর করবে। তাদের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত:

  1. সর্বাধিক 42%হার (স্পিটজেনস্টেউর্যাটজ) ব্যবহারের জন্য রাজস্বের প্রান্তিকতা বাড়ানো।
  2. অতি -উচ্চ আয়ের উপর করের বোঝা বাড়ান।

এসডিপিজি দল ডার্ক ভিসার সংসদীয় সচিব স্টার্নের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে স্পষ্টভাবে এই অবস্থানটির রূপরেখা দিয়েছেন। এই উদ্যোগটি এনটিভি এবং ডয়চল্যান্ডফঙ্ক সহ বিস্তৃত মিডিয়া আলো পেয়েছে।

টেবিলের অপর প্রান্তে চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মার্টজ রয়েছে। তিনি “মাঝারিটি আনলোড করার” লক্ষ্য নিয়ে তর্ক করেন না, তবে দৃ firm ় আর্থিক ন্যায়সঙ্গততা ছাড়াই কোনও সিদ্ধান্তকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এপ্রিলে ফিরে তিনি প্রত্যাশাগুলি শীতল করেছিলেন: হ্যাঁ, হ্রাসটি জোটে আলোচনা করা হয়েছিল, তবে সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলির জন্য সাবধানতার জন্য গণনা প্রয়োজন; অর্থায়ন এবং ভারসাম্য বাস্তবায়নের শর্তাদি জন্য একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা।

এই পদ্ধতিটি কেবল সতর্কতার প্রকাশ নয়, সম্ভাব্য বাজেটের ঝুঁকির বিরুদ্ধে কৌশলগত সুরক্ষা।

প্রযুক্তিগতভাবে কী ঝুঁকিতে রয়েছে?

2025 এর কর স্কেল ইতিমধ্যে “শীতল অগ্রগতি” এর সাথে সামঞ্জস্য করা হয়েছে: বেসিক নন -ট্যাক্সেবল ন্যূনতম বৃদ্ধি করা হয়েছে, এবং বেটের প্রান্তিকগুলি মুদ্রাস্ফীতির পরে স্থানান্তরিত হয়। এটি ক্রয় শক্তি সমর্থন করে, তবে উচ্চ হারের “প্রাথমিক” প্রবেশদ্বারের সমস্যাটি দূর করে না। এটি এখানে, জার্মানির অর্থ মন্ত্রকের মতে, এসডিপিজি একটি দ্বিতীয় পদক্ষেপ – স্বয়ংক্রিয় সূচকের শীর্ষে রাজনৈতিক কনফিগারেশন দেয়।

ছবিটি সংখ্যায় রয়েছে

2025 সালে, 42%হার একক করদাতাদের আয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে যারা 68,481 of এর বেশি আয় করেন € অতি -উচ্চ আয়ের জন্য (277,826 € এর বেশি) এর জন্য, অতিরিক্ত হার 45%বজায় রাখা হয়।

ফিনানজটিপের মতে, এই পরিসংখ্যানগুলি কেবল “ধনী” এবং “দরিদ্র” মধ্যে একটি শর্তসাপেক্ষ বিভাগ নয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ সীমানা: এই স্তরগুলিতেই ইঞ্জিনিয়ার বা ওয়ার্কশপ মাস্টারগুলির মতো বিশেষজ্ঞরা হঠাৎ করে বর্ধিত করের জোনে পড়ে – প্রায়শই অতিরিক্ত সময় বা মুদ্রাস্ফীতি বেতনের সামঞ্জস্যতার কারণে।

আন্তর্জাতিক তুলনা অবস্থানগুলিকে শক্তিশালী করে

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি/ওইসিডি) এর সংস্থার অধ্যয়ন অনুসারে, জার্মানি উন্নত দেশগুলির মধ্যে শ্রমের করের বোঝা নিয়ে প্রথম স্থানগুলির মধ্যে একটি ধরে রেখেছে। 2024 সালে, একাকী কর্মচারীর জন্য, এটি 34.9% এর গড় ওকার সূচকগুলির তুলনায় 47.9% ছিল। এমনকি দুটি সন্তানের পরিবারগুলির জন্য, যেখানে করের বোঝা tradition তিহ্যগতভাবে কম, এই সূচকটি আন্তর্জাতিক মানকে ছাড়িয়ে গেছে।

এসডিপিজির জন্য, এই পরিসংখ্যানগুলি জার্মান বেতনের প্রতিযোগিতা বাড়াতে মধ্যবিত্ত কর হ্রাস করার পক্ষে একটি ভাল যুক্তি। চ্যান্সেলর ওইসিডি ডেটা একটি সতর্কতা হিসাবে ব্যবহার করে: যে কোনও ট্যাক্স জারজদের সাবধানতার সাথে আর্থিক মডেলিং প্রয়োজন যাতে রাজ্যের বাজেটের ভঙ্গুর ভারসাম্য লঙ্ঘন না হয়।

রাজনৈতিক যান্ত্রিকতা – কৌতূহল সহজ

দলগুলির অবস্থানগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশিত:

  1. এসডিপিজি সুপার -মুনাফার করের ক্রমবর্ধমান করের কারণে ক্ষতিপূরণ সহ 42% হারের জন্য বারের বাড়ানোর জন্য জোর দেয়।
  2. চ্যান্সেলর ইউনিটের জন্য বিশদ আর্থিক মডেল এবং বাজেটের গতিশীলতার সাথে সংস্কার সংস্কার প্রয়োজন।

আলোচনার প্ল্যাটফর্ম ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে আলোচনা করে:

  1. শীর্ষ -আয়ের সাথে অস্থায়ী অতিরিক্ত ফি।
  2. মূলধন আয়ের জন্য অগ্রাধিকারের শাসনব্যবস্থার সংশোধন।
  3. পৃথক কর ফাঁক বন্ধ করা।

মূল বিতর্কিত মুহূর্তটি হ’ল প্রান্তিক সামঞ্জস্যের মান: ন্যূনতম (প্রতীকী) পলি (উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি)। এই সমস্যাটিই সংসদীয় কমিটিগুলিতে কঠোর আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে।

আর্থিক প্যারাডক্স

ট্যাক্স প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় সূচক ইতিমধ্যে বাজেটের চালচলন হ্রাস করেছে। অর্থ মন্ত্রকের মতে, প্রান্তিকগুলির সমন্বয় এবং অ -ট্যাক্সেবল ন্যূনতম বৃদ্ধির অর্থ ট্রেজারির জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যয়।

ফলস্বরূপ, যে কোনও অতিরিক্ত পদক্ষেপের জন্য হয় নতুন লাভজনক উত্স বা ব্যয় নিবন্ধগুলির একটি মূল পর্যালোচনা প্রয়োজন

“বাজেটের ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে” ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে মার্কের সতর্ক গঠনের পিছনে এটি অবশ্যই লুকিয়ে রয়েছে।

এখানে “জনগণের ন্যায়বিচার” কোথায়?

উত্তরটি নির্ভর করে কার “মাঝারি” বিবেচনা করবেন। যদি এগুলি স্থিতিশীল আয়ের লোক হয়, যাদের মুদ্রাস্ফীতি স্কেলের উপরের পদক্ষেপগুলিতে চাপ দেয় তবে প্রান্তিক শিফটটি কোনও উপহার নয়, বরং শুল্ক যুক্তি পুনরুদ্ধার। যদি “শীর্ষ” সবচেয়ে ধনী শতাংশের শতাংশ হয় তবে তাদের বোঝা বৃদ্ধি প্রায় অর্থনীতিতে আঘাত করে না, তবে রাজনৈতিক অপটিক্সকে উন্নত করে। সর্বদা হিসাবে, সবকিছু একটি ডোজ উপর স্থির।

শরতের পূর্বাভাস

জোটটি সম্ভবত আপস করার সম্ভাবনা রয়েছে: শ্রমিক এবং পরিবারগুলির জন্য 42 শতাংশ হার এবং পয়েন্ট ব্যবস্থার জন্য একটি মাঝারি প্রান্তিক পরিবর্তন; বিনিময়ে – আয়ের লোডে একটি ঝরঝরে বৃদ্ধি বর্তমান “ধনী” প্রান্তিকের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে যায় এবং/অথবা পৃথক সুবিধাগুলি বন্ধ করে দেয়।

এবং এই সমস্ত, জেডডিএফইউতে অনুসারে, – সরবরাহ করা হয়েছে “যদি বাজেট অনুমতি দেয়”। অন্য কথায়, এই সংস্কারটি অর্থ মন্ত্রকের সারণীতে যে পরিমাণ তহবিলের সন্ধান পাওয়া যায় ঠিক তেমনভাবে সংঘটিত হবে – আর কোনও ইউরোসেন্ট নেই।

Related Posts