সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, জার্মানি হট আর্থ -সামাজিক -রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, যিনি ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের বার্গারগেল্ডের অর্থ প্রদানের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কার্ডিনাল রিভিশন এবং সামাজিক সহায়তার সীমাবদ্ধতার প্রস্তাবগুলি কেবল ক্ষমতাসীন চেনাশোনাগুলিতেই সহিংস বিরোধই নয়, জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার একটি তরঙ্গও করেছিল।
সত্য থেকে আবেগকে পৃথক করা, সমর্থনের স্কেলটি আবিষ্কার করা, এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা এবং অন্যান্য ইইউ দেশগুলির অনুশীলনের সাথে জার্মান পদ্ধতির তুলনা করা বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশ্লেষণ হ’ল সংখ্যা, রাজনৈতিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার বিশ্লেষণ যা আজকের জার্মানি এবং ইউরোপের সামাজিক নীতির আড়াআড়ি গঠন করে।
সংহতি
জেডডিএফ টেলিভিশন চ্যানেলের সর্বশেষতম একটি সাক্ষাত্কারে এক্সএসএস মার্কাস জেডারের নেতা একটি তীব্র বক্তব্য দিয়েছেন: “ইউক্রেনীয়দের আর বার্গারগেল্ড গ্রহণ করা উচিত নয়।” এই শব্দগুলি বার্লিন গ্রীষ্মের উপরে বজ্রপাতের গ্রাইন্ডের মতো শোনাচ্ছে – সর্বোপরি, আমরা 6.3 বিলিয়ন ইউরো সম্পর্কে কথা বলছি, বা একটি নাগরিক গাইডের জন্য সমস্ত ব্যয়ের চিত্তাকর্ষক 13%, বুন্ডেস্ট্যাগের অনুরোধে ফেডারেল শ্রম মন্ত্রকের সরকারী প্রতিক্রিয়া থেকে নীচে।
আর্থিক সহায়তার মানচিত্র: কে এবং কতটা গ্রহণ করে
বুন্দেসাগেন্টুর ফার আরবিটের মতে, ২০২৫ সালের এপ্রিলে জার্মানিতে প্রায় ১.১৯ মিলিয়ন ইউক্রেনীয় শরণার্থী ছিল। এর মধ্যে 519,200 জন কর্মী বয়সের (প্রায় 54%) বার্গারগেল্ড দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল, যখন তাদের বেশিরভাগই এত -কলড আউফশটোকোরস, অর্থাৎ যারা সামাজিক সুবিধার সাথে স্বল্প আয়ের পরিপূরক করতে বাধ্য হয়েছেন। আরও 192,000 হ’ল শিশু এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। গড় ম্যানুয়াল প্রতি মাসে 734 ইউরো।
সমান্তরালভাবে, শ্রমবাজার পুনর্জীবন প্রদর্শন করে: 272,000 ইউক্রেনীয় আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত এবং সামাজিক অবদান প্রদান করে, যা এক বছর আগের তুলনায় ৮০,০০০ বেশি। তবুও, মোট কর্মসংস্থান 35% এর বেশি হয় না, আংশিক কারণে যে 60০% এরও বেশি আগত নারী, প্রায়শই নিঃসঙ্গ মা, যাদের জন্য কাজ করতে যাওয়া কিন্ডারগার্টেনের অভাব এবং প্রয়োজনীয় সমর্থন দ্বারা জটিল।
সামাজিক সুবিধার ইউরোপীয় প্যানোরামা
জার্মানির ঘাবড়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে, কেবল প্রতিবেশীদের দিকে তাকান:
পোল্যান্ড প্রায় 70 ইউরো ডিসপোজেবল পেমেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং দীর্ঘ -মেয়াদী সামাজিক সমর্থনকে হ্রাস করে – নীতিটি সহজ: “কাজ বা অন্যান্য উপায়ের সন্ধান করুন”।
সুইডেন আরও অনেক পরিমিত অর্থ প্রদান করে, প্রতিদিন আয় 71 এসইকে শরণার্থী বরাদ্দ করে – প্রতি মাসে প্রায় 200 € (একাকী প্রাপ্তবয়স্কের উপর) এবং কেবল আয়ের অন্যান্য উত্সের অভাবে।
চেক প্রজাতন্ত্র প্রতি মাসে 4 860 সিজেডকে (≈ 195 €) পরিসরে মানবিক সহায়তা সরবরাহ করে; হাউজিং সারচার্জ 3 000–4 900 সিজেডকে এখনও বৈধ। 2025 সালের 1 এপ্রিল থেকে ভর্তুকি বিলুপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়নি।
এই পটভূমির বিপরীতে, জার্মান 734 ইউরো সামাজিক সমর্থনের একটি মরূদ্যানের মতো দেখায়, যা অবাক করার মতো নয়: অনেক শরণার্থী জার্মানিতে প্রবেশের চেষ্টা করে।
আইনী কাঠামো এবং অগভীর সম্ভাবনা
ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য বার্গারগেল্ডের অধিকার ২০২২ সালের গণপ্রচারের ইইউ নির্দেশের উপর ভিত্তি করে – এটি অর্থ প্রদানের জন্য জোবসেন্টারের পক্ষে যথেষ্ট অস্থায়ী সুরক্ষা এবং অ্যাপ্লিকেশন। পাশের অংশগুলি এপ্রিল 1, 2025 -এর পরে আগতদের কাছে অর্থ প্রদানের সীমাবদ্ধ করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। তবে শ্রম মন্ত্রণালয় যেমন জোর দিয়েছিল, এই প্রস্তাবটি এখনও আইনটিতে জারি করা হয়নি এবং কেবল অধ্যয়নের পর্যায়ে রয়েছে।
রাজনৈতিক লড়াই
জেডার সমস্ত ইউক্রেনীয়দের জন্য অর্থ প্রদানের সম্পূর্ণ সমাপ্তির উপর জোর দিয়েছিলেন। লারস ক্লিংবাইল (এসডিপিজি) স্মরণ করে যে জোট চুক্তিটি এ জাতীয় মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না এবং তার মতে সঞ্চয়গুলি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত। ডার্ক ভিসা পৌরসভাগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলাতান্ত্রিক বোঝা সম্পর্কে সতর্ক করে। জার্মানিতে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত আলেক্সি ম্যাজেভ যুক্তিসঙ্গতভাবে নোট করেছেন যে ইউক্রেনীয়দের “বলির ছাগল” রূপান্তরিত করা একটি মৃত পরিণতি।
কেএসএসইউ সমর্থনটি এএফডি পক্ষ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে, যার প্রতিনিধিরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে “আগত বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সম্পূর্ণ সামাজিক সুবিধা প্রাপ্তি কর্মসংস্থানের অনুপ্রেরণা হ্রাস করে।”
মানবতা বনাম ক্যালকুলেটর
একটি সাধারণ করদাতার জন্য, .3.৩ বিলিয়ন ইউরোর পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বিশাল বলে মনে হচ্ছে, তবে একটি ফেডারেল বাজেটে এটি হ’ল: এটি:
- আবাসন নির্মাণের জন্য বার্ষিক সহায়ক সংস্থাগুলির অর্ধেকেরও কম,
- স্কুলগুলির ডিজিটালাইজেশনের জন্য ব্যয়ের সাথে তুলনাযোগ্য।
সরকার অর্থনৈতিক দিকের দিকে মনোনিবেশ করে: প্রতি 100,000 নিযুক্ত শরণার্থী বার্ষিক বাজেটে প্রায় এক বিলিয়ন ইউরো বাঁচায়। এদিকে, দেশে প্রায় তিন মিলিয়ন বেকার রয়েছে, যার জন্য সমর্থন প্রয়োজন।
ভবিষ্যতের পছন্দ
ইউক্রেনীয়দের জন্য বার্গারগেল্ড সম্পর্কে আলোচনা পুরো জার্মান নীতিমালার জন্য একটি লিটমাস পেপার হয়ে যায়: দেশটি কি সংহতি এবং বাজেটের শৃঙ্খলার মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পেতে পারে?
বিধায়করা তারিখ এবং শতাংশের বিষয়ে তর্ক করছেন, পরিসংখ্যানগুলি অনভিজ্ঞ: প্রতি চতুর্থ হ্রিভনিয়া ইন্টিগ্রেশনে বিনিয়োগ করা করের আকারে ফিরে আসে এবং সামাজিক ব্যয় সংরক্ষণ করা হয়। একমাত্র প্রশ্ন হ’ল জার্মানি মানব মূলধনে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বা স্বল্প -মেয়াদী প্রভাব সহ দ্রুত রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলি বেছে নেবে কিনা।
