জার্মানি – স্টুটগার্ট 21: রেলওয়ের জন্য বিলিয়ন ব্যর্থতা
জার্মানি – স্টুটগার্ট 21: রেলওয়ের জন্য বিলিয়ন ব্যর্থতা

জার্মানির অবকাঠামোগত এজেন্ডায়, বৃহত্তম এবং ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি – স্টুটগার্ট 21 – আবার স্পটলাইটে ছিল। এর বাস্তবায়নটি কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জগুলির সাথেই নয়, অর্থায়ন এবং ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের জন্য দায়বদ্ধতা সম্পর্কে দীর্ঘায়িত ট্রায়াল দ্বারাও রয়েছে। প্রশাসনিক আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি পুরো শিল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ছিল, পাশাপাশি ডয়চে বাহন এবং এর অংশীদারদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। রায়টির সারমর্ম কী, এর পরিণতিগুলি কী এবং এই গল্পটি থেকে কোন পাঠ বের করা যেতে পারে?

ম্যানহাইম প্রশাসনিক আদালত অবশেষে প্রথম উদাহরণের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ডয়চে বাহনের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে। এর অর্থ হ’ল বহু -বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত ব্যয় বিতরণ সম্পর্কে বিরোধ শেষ হয়েছে। LTO.DE এর মতে, বাজারের অংশগ্রহণকারীদের জন্য এটি একটি সংকেত: চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরে সুপারপ্রেটির ক্ষতিপূরণের বিষয়ে একমত হওয়ার চেষ্টা, যদি এতে কোনও পরিষ্কার ব্যবস্থা না থাকে তবে আইনত অপ্রয়োজনীয়।

সংখ্যা যে ধাক্কা

২০০৯ সালে নির্ধারিত প্রাথমিক বাজেট “স্টুটগার্ট 21” এর পরিমাণ ছিল 4.5 বিলিয়ন ইউরো। তবে, জেডডিএফএইচইউয়ের মতে, বর্তমান ব্যয়গুলি 11 বিলিয়ন ইউরো ছাড়িয়েছে, এবং 500 মিলিয়ন ইউরোর একটি রিজার্ভ সরবরাহ করা হয়েছে। সুতরাং, ওভারস্পেন্ডিংয়ের পরিমাণ কমপক্ষে 6.5 বিলিয়ন ইউরো। যেহেতু ডয়চে বাহন সরকারী বিকাশকারী (বাউহার), তাই মূল আর্থিক বোঝা এখন শেষ পর্যন্ত এটির উপর অর্পিত হয়।

অংশীদারদের অবস্থান: “উপরে থেকে কোনও পয়সা নয়”

স্টুটগার্টের শহর, আঞ্চলিক ইউনিয়ন এবং বিমানবন্দর শহর বাডেন -ওয়ার্টেমবার্গের ভূমি ল্যান্ডশৌপস্টাড্ট স্টুটগার্টের মতে, আঞ্চলিক ইউনিয়ন এবং বিমানবন্দর অতিরিক্ত ব্যয়ের কভারেজে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিল। তাদের অবস্থান অপরিবর্তিত: প্রাথমিক চুক্তির চেয়ে বেশি কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। একই সময়ে, শহরটি নিশ্চিত করে যে নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনটি 2026 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

যাত্রীদের উপর প্রভাব: টিকিট দাম বাড়ায় না?

প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও, ডয়চে বাহন আশ্বাস দিয়েছেন যে আদালতের সিদ্ধান্ত টিকিটের ব্যয় এবং উদ্বেগের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করবে না। সংস্থাটি দাবি করেছে যে ইতিমধ্যে বাজেটে তার নিজস্ব তহবিল (ইগেনমিটেল) হিসাবে অতিরিক্ত ব্যয় স্থাপন করা হয়েছে, যা যাত্রী এবং অন্যান্য প্রকল্পগুলির জন্য তীব্র ধাক্কা বাদ দেয়।

কম টাকা – আরও ঝুঁকি

বিল্ড এবং ল্যান্ডেশাউপস্টাড্ট স্টুটগার্টের মতে, শুল্কের উপর তাত্ক্ষণিকভাবে আঘাতের অভাব সত্ত্বেও, ডয়চে বাহনের উপর আর্থিক চাপ বাড়বে। অবকাঠামো এবং নতুন প্রকল্পগুলির আধুনিকীকরণের জন্য কম বিনামূল্যে তহবিল থাকবে। মূল কাজগুলি এখন হয়ে উঠছে:

  • ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা,
  • স্টেশনটির পর্যায়ক্রমে লঞ্চ (প্রথম ট্রেনগুলি – 2026 এর শেষ, সম্পূর্ণ অপারেশন – এর মাঝামাঝি -2027 তম চেয়ে আগে নয়)।

তিনটি প্রধান পাঠ

পাঠ নং 1। চুক্তিটি মৌখিক চুক্তির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

আদালত নিশ্চিত করেছে: চুক্তিতে যদি কেবল “আলোচনার বিষয়ে সংরক্ষণ” থাকে তবে এটি পক্ষগুলিকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য করে না। আরএসডাব্লু এর মতে, ভবিষ্যতে এটি স্পষ্টভাবে লিখে রাখা প্রয়োজন:

  • যিনি সুপারপেটের জন্য দায়ী।
  • শর্তগুলি কীভাবে পর্যালোচনা করা হয়,
  • কী প্রক্রিয়া বাজেট রক্ষা করে।

পাঠ নং 2। স্বচ্ছতা – বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে

কোটি কোটি ওভারস্পেন্ডারদের সাথে সমাজের পক্ষে আসা কঠিন। বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়েছিলেন: আমাদের একটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা সহ একটি রোডম্যাপ দরকার:

  • অনুমান কেন বাড়ল
  • কি ঝুঁকি দেখা দিয়েছে,
  • একজন যাত্রী কী উপকার পাবেন (আরও ট্রেন, কম বিলম্ব, সুবিধাজনক ট্রান্সপ্ল্যান্ট)।

এটি ছাড়া কোনও বাজেটের প্রবৃদ্ধি রাজনৈতিক পরাজয় হয়ে ওঠে।

পাঠ নং 3। যাত্রীকে অবশ্যই উন্নতি অনুভব করতে হবে

লোকেরা দীর্ঘ নির্মাণ সহ্য করতে প্রস্তুত, কেবলমাত্র যদি ফলাফলটি সত্যই তাদের জীবনকে উন্নত করে:

  • আরও ফ্লাইট,
  • একটি পরিষ্কার সময়সূচী,
  • পুরানো স্টেশন থেকে একটি নতুন (একটি পরিবহন ধসে ছাড়াই) একটি মসৃণ রূপান্তর।

এরপরে কী?

যেহেতু বিচারিক সম্ভাবনাগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই ডয়চে বাহনের উচিত:

  1. প্রকল্প পরিচালনা অনুকূলিত করুন,
  2. সুরক্ষায় কুসংস্কার ছাড়াই ব্যয় হ্রাস করুন,
  3. প্রাক -সরবরাহিত ঝুঁকি সহ কনসোর্টিয়ামগুলির একটি নতুন মডেল বিকাশ করুন।

স্টুটগার্ট 21 রেলওয়ে বিপ্লবের প্রতীক হিসাবে ধারণা করা হয়েছিল, তবে আর্থিক শৃঙ্খলার একটি পাঠ হয়ে ওঠে। টিকিটের মূল্যবান না হওয়া পর্যন্ত – এটি যাত্রীদের জন্য একটি প্লাস। যাইহোক, ল্যান্ডট্যাগ ব্যাডেন – ওয়ার্টেমবার্গ নোট হিসাবে, এখন প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে যে ডয়চে বাহন ভবিষ্যতের বিজয়গুলির জন্য ব্যয়বহুল ব্যর্থতাটিকে অভিজ্ঞতায় পরিণত করতে পারে কিনা তার উপর নির্ভর করে।

